Ajker Patrika
ফুটবল

‘বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ফিট ইয়ামালকে পাবে স্পেন’

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ফিট ইয়ামালকে পাবে স্পেন’
প্রথমবারের মতো ফুটবল বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছেন লামিনে ইয়ামাল। ছবি: সংগৃহীত

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে ক্লাব মৌসুমের শেষটায় মাঠের বাইরে থেকেছেন লামিনে ইয়ামাল। পুরোপুরি ফিট না উঠলেও তাঁকে ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত স্কোয়াডে রেখেছেন স্পেন দলের কোচ দে লা ফুয়েন্তে। তবে দলের তারকা এই ফরোয়ার্ডের বিশ্বকাপের শুরু থেকে খেলা নিয়ে আশাবাদী কোচ।

আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে আজ ইরাকের বিপক্ষে খেলবে স্পেন। এই ম্যাচ সামনে রেখে আগের দিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন লা ফুয়েন্তে। সেখানে তিনি বললেন, ‘বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ফিট হয়ে যাবে ইয়ামাল।

ইয়ামালের মতো স্পেন দলের আরেক সদস্য নিকো উইলিয়ামসও চোটে পড়েছিলেন। ক্লাব মৌসুমের শেষ দিকে তাঁকেও মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে। দুজনকেই শুরু থেকে পাওয়ার আশা দে লা ফুয়েন্তের, ‘ক্লাবগুলোর সঙ্গে আমাদের সমন্বয় খুব ভালো। আগে থেকে নির্ধারিত পুনর্বাসন কর্মসূচি অনুসরণ করা হচ্ছে এবং খেলোয়াড়রা প্রতিদিনই উন্নতি করছে।’

১৭ বছর বয়সী বিস্ময়বালক ইয়ামালকে নিয়ে স্প্যানিশ কোচ বললেন, ‘এ পর্যন্ত যেভাবে সবকিছু এগোচ্ছে, তাতে ১৫ জুনের মধ্যে সে প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে।’ ইরাকের বিপক্ষে আজকের প্রীতি ম্যাচে অবশ্য লামিনে ইয়ামাল কিংবা নিকো উইলিয়ামস—দুজনের কেউই খেলবেন না।

আগামী ১৫ জুন আটলান্টায় কেপ ভার্দের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ইউরোপের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।

বিষয়:

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