১৩ বছরের অপেক্ষা ফুরোল শ্রীলঙ্কার, বেকায়দায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ

জয় আগেই নিশ্চিত হয়েছিল শ্রীলঙ্কার। বাকি ছিল কেবল আনুষ্ঠানিকতা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার জেইডেন সিলসকে ফিরিয়ে আনুষ্ঠানিকতা সারলেন চারিথ আসালাঙ্কা। ক্যারিবীয়দের ৪১ রানে হারিয়ে গ্যারি কারস্টেন যুগের সূচনা জয় দিয়ে করল লঙ্কানরা। শ্রীলঙ্কানদের জন্য যেমন এটা খুশির খবর, অন্যদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে সেটা দুশ্চিন্তা।
শ্রীলঙ্কার কোচ হিসেবে প্রথম জয় কারস্টেনের জন্য বিশেষ কিছুই। কিংসটনে গতকাল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে লঙ্কানদের কাছেও এই জয়ের মাহাত্ম্য কোনো অংশে কম নয়। ১৩ বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদের মাঠে ওয়ানডেতে হারাল লঙ্কানরা। সবশেষ স্বাগতিক উইন্ডিজের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কা সাদা বলের এই সংস্করণে জিতেছিল ২০১৩ সালে। সেবার পোর্ট অব স্পেনের ক্যারিবীয়দের ৩৯ রানে হারিয়েছিল লঙ্কানরা।
কিংসটনে গতকাল ৪১ রানে হেরে দুশ্চিন্তা আরও একটু বেড়ে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। বর্তমানে ৭৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দশে অবস্থান করছে উইন্ডিজ। ৯ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট ৮৪। ৯৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে শ্রীলঙ্কা। এক ম্যাচ জিতলেই উইন্ডিজ যে বাংলাদেশকে টপকে ৯ নম্বরে উঠে যেত, ব্যাপারটা তা নয়। তবে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে ৯ নম্বর স্থানটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগামী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ৯ দল খেলবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। বাকি পাঁচ দল আসবে বাছাইপর্ব খেলে। ১০ নম্বরে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের এখন র্যাঙ্কিংয়ের ওপরের সারির দলগুলোর বিপক্ষে নিয়মিত জিততে হবে। এর আগে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে স্কটল্যান্ড-নেদারল্যান্ডসের মতো দলের বিপক্ষে খেললেও বিশ্বকাপ খেলা হয়নি উইন্ডিজের।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া শ্রীলঙ্কা যে গতকাল খুব ভালো শুরু করেছিল, তা নয়। ৬.১ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ২২ রানে পরিণত হয় লঙ্কানরা। দ্বিতীয় উইকেটে এরপর কুশল মেন্ডিস-পাতুম নিশাংকা ১২৮ বলে ১৩৬ রানের জুটি গড়েন। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়েও নিশাংকা (৭৯), কুশল মেন্ডিস (৭২) দুজনেই তিন অঙ্ক ছুঁতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে ঝড় তুলেছে শেষের দিকে। শেষ ১০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৮৫ রান যোগ করে লঙ্কানরা স্কোরবোর্ডটা নিয়ে যায় ৭ উইকেটে ৩০৩ রানে।
৩০৪ রানের লক্ষ্যে নেমে প্রথম ১০ ওভারে ২ উইকেটে ৭৫ রান করে ফেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে শুরুর এই ঝড় ধরে রাখতে পারেনি ক্যারিবীয়রা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা উইন্ডিজ ৪৯.২ ওভারে গুটিয়ে যায় ২৬১ রানে। অধিনায়ক শাই হোপের ৫৬ রানই ক্যারিবীয়দের ইনিংসে সর্বোচ্চ রান। তিনি একই সঙ্গে দলটির উইকেটরক্ষকও। শ্রীলঙ্কার পেসার দুষ্মন্ত চামিরা ১০ ওভারে ৬৭ রানে নেন ৪ উইকেট। ৬ ও ৮ জুন কিংসটনেই সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-শ্রীলঙ্কা।
হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে ক্লাব মৌসুমের শেষটায় মাঠের বাইরে থেকেছেন লামিনে ইয়ামাল। পুরোপুরি ফিট না উঠলেও তাঁকে ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত স্কোয়াডে রেখেছেন স্পেন দলের কোচ দে লা ফুয়েন্তে। তবে দলের তারকা এই ফরোয়ার্ডের বিশ্বকাপের শুরু থেকে খেলা নিয়ে আশাবাদী কোচ।৩৬ মিনিট আগে
আর্জেন্টিনার সেরা ফুটবলারদের তালিকা করলে আনহেল দি মারিয়ার নাম নিশ্চিতভাবেই সেরা পাঁচে থাকবে। আর্জেন্টিনার সবশেষ চার শিরোপা জয়ে রয়েছে তাঁর অবদান। লুসাইলে ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর লিওনেল মেসি, এমিলিয়ানো মার্তিনেসদের সঙ্গে উদযাপন করেছিলেন দি মারিয়া। কিন্তু সাড়ে তিন বছর পর আর২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি কেবল ১ সপ্তাহ। মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে ১১ জুন মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’। দরজায় যখন কড়া নাড়ছে ফুটবল বিশ্বকাপ, তখন নিত্যনতুন নিয়ম নিয়ে আসছে ফিফা। বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা এবার স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপে পানির বোতল নিয়ে২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরুর আগেই তো বেজে গেছে বিশ্বকাপের দামামা। যে টুর্নামেন্টের জন্য চার বছর অপেক্ষা করে থাকেন কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমী, যে বিশ্বকাপ নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকে পুরো বিশ্ব, তাকে তো আর এমনি এমনি ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ বলা হয় না। দলগুলোর প্রীতি ম্যাচে চোখও রাখছেন অনেকে। যেখানে গত রাতের ম্যাচ৩ ঘণ্টা আগে