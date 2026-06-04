Ajker Patrika
ক্রিকেট

১৩ বছরের অপেক্ষা ফুরোল শ্রীলঙ্কার, বেকায়দায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
১৩ বছরের অপেক্ষা ফুরোল শ্রীলঙ্কার, বেকায়দায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৪১ রানে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা। ছবি: ক্রিকইনফো

জয় আগেই নিশ্চিত হয়েছিল শ্রীলঙ্কার। বাকি ছিল কেবল আনুষ্ঠানিকতা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার জেইডেন সিলসকে ফিরিয়ে আনুষ্ঠানিকতা সারলেন চারিথ আসালাঙ্কা। ক্যারিবীয়দের ৪১ রানে হারিয়ে গ্যারি কারস্টেন যুগের সূচনা জয় দিয়ে করল লঙ্কানরা। শ্রীলঙ্কানদের জন্য যেমন এটা খুশির খবর, অন্যদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে সেটা দুশ্চিন্তা।

শ্রীলঙ্কার কোচ হিসেবে প্রথম জয় কারস্টেনের জন্য বিশেষ কিছুই। কিংসটনে গতকাল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে লঙ্কানদের কাছেও এই জয়ের মাহাত্ম্য কোনো অংশে কম নয়। ১৩ বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদের মাঠে ওয়ানডেতে হারাল লঙ্কানরা। সবশেষ স্বাগতিক উইন্ডিজের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কা সাদা বলের এই সংস্করণে জিতেছিল ২০১৩ সালে। সেবার পোর্ট অব স্পেনের ক্যারিবীয়দের ৩৯ রানে হারিয়েছিল লঙ্কানরা।

কিংসটনে গতকাল ৪১ রানে হেরে দুশ্চিন্তা আরও একটু বেড়ে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। বর্তমানে ৭৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দশে অবস্থান করছে উইন্ডিজ। ৯ নম্বরে থাকা বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট ৮৪। ৯৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে শ্রীলঙ্কা। এক ম্যাচ জিতলেই উইন্ডিজ যে বাংলাদেশকে টপকে ৯ নম্বরে উঠে যেত, ব্যাপারটা তা নয়। তবে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে ৯ নম্বর স্থানটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগামী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ৯ দল খেলবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। বাকি পাঁচ দল আসবে বাছাইপর্ব খেলে। ১০ নম্বরে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের এখন র‍্যাঙ্কিংয়ের ওপরের সারির দলগুলোর বিপক্ষে নিয়মিত জিততে হবে। এর আগে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে স্কটল্যান্ড-নেদারল্যান্ডসের মতো দলের বিপক্ষে খেললেও বিশ্বকাপ খেলা হয়নি উইন্ডিজের।

টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া শ্রীলঙ্কা যে গতকাল খুব ভালো শুরু করেছিল, তা নয়। ৬.১ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ২২ রানে পরিণত হয় লঙ্কানরা। দ্বিতীয় উইকেটে এরপর কুশল মেন্ডিস-পাতুম নিশাংকা ১২৮ বলে ১৩৬ রানের জুটি গড়েন। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়েও নিশাংকা (৭৯), কুশল মেন্ডিস (৭২) দুজনেই তিন অঙ্ক ছুঁতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে ঝড় তুলেছে শেষের দিকে। শেষ ১০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৮৫ রান যোগ করে লঙ্কানরা স্কোরবোর্ডটা নিয়ে যায় ৭ উইকেটে ৩০৩ রানে।

৩০৪ রানের লক্ষ্যে নেমে প্রথম ১০ ওভারে ২ উইকেটে ৭৫ রান করে ফেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে শুরুর এই ঝড় ধরে রাখতে পারেনি ক্যারিবীয়রা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা উইন্ডিজ ৪৯.২ ওভারে গুটিয়ে যায় ২৬১ রানে। অধিনায়ক শাই হোপের ৫৬ রানই ক্যারিবীয়দের ইনিংসে সর্বোচ্চ রান। তিনি একই সঙ্গে দলটির উইকেটরক্ষকও। শ্রীলঙ্কার পেসার দুষ্মন্ত চামিরা ১০ ওভারে ৬৭ রানে নেন ৪ উইকেট। ৬ ও ৮ জুন কিংসটনেই সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-শ্রীলঙ্কা।

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