পিএসএলের ফাইনালে নাহিদ রানাদের সঙ্গী হবে কোন দল

প্রথম দল হিসেবে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) এবারের মৌসুমের ফাইনালে পা রেখেছে বাবর আজম, নাহিদ রানাদের পেশোয়ার জালমি। কোয়ালিফায়ারে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডকে হারিয়েছে দলটি। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে আজ হায়দরাবাদ কিংসমেনের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইসলামাবাদ। জয়ী দল ফাইনালে পেশোয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
পিএসএল
হায়দরাবাদ-ইসলামাবাদ
রাত ৮টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
আইপিএল
রাজস্থান-দিল্লি
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস-বার্নলি
রাত ১টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
শনিবার, ২ মে
ক্রিকেট
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
মেয়েদের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
বেলা ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস ইউটিউব
আইপিএল
চেন্নাই-মুম্বাই
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১, ২ ও ৩
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নিউক্যাসল-ব্রাইটন
রাত ৮টা, সরাসরি
আর্সেনাল-ফুলহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
