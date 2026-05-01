Ajker Patrika
পিএসএলের ফাইনালে নাহিদ রানাদের সঙ্গী হবে কোন দল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০১ মে ২০২৬, ১২: ১৭
রাতে ইসলামাবাদের প্রতিপক্ষ কিংসমেন। ছবি: সংগৃহীত

প্রথম দল হিসেবে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) এবারের মৌসুমের ফাইনালে পা রেখেছে বাবর আজম, নাহিদ রানাদের পেশোয়ার জালমি। কোয়ালিফায়ারে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডকে হারিয়েছে দলটি। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে আজ হায়দরাবাদ কিংসমেনের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইসলামাবাদ। জয়ী দল ফাইনালে পেশোয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

পিএসএল

হায়দরাবাদ-ইসলামাবাদ

রাত ৮টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

আইপিএল

রাজস্থান-দিল্লি

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিডস-বার্নলি

রাত ১টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

শনিবার, ২ মে

ক্রিকেট

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড

বেলা ২টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

মেয়েদের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা

বেলা ২টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস ইউটিউব

আইপিএল

চেন্নাই-মুম্বাই

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১, ২ ও ৩

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

নিউক্যাসল-ব্রাইটন

রাত ৮টা, সরাসরি

আর্সেনাল-ফুলহাম

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

পাঠকের আগ্রহ

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

সম্পর্কিত

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটে ফের সমালোচনার ঝড়, গ্রেপ্তার দুই ক্রিকেটার

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটে ফের সমালোচনার ঝড়, গ্রেপ্তার দুই ক্রিকেটার

পিএসএলের ফাইনালে নাহিদ রানাদের সঙ্গী হবে কোন দল

পিএসএলের ফাইনালে নাহিদ রানাদের সঙ্গী হবে কোন দল

জটিলতার পরও ইরানের বিশ্বকাপ ইস্যুতে খুশির খবর দিলেন ফিফা সভাপতি

জটিলতার পরও ইরানের বিশ্বকাপ ইস্যুতে খুশির খবর দিলেন ফিফা সভাপতি

সোমবার বুলবুলদের সঙ্গে আইসিসির সভা

সোমবার বুলবুলদের সঙ্গে আইসিসির সভা