সোমবার বুলবুলদের সঙ্গে আইসিসির সভা

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে গত ৭ এপ্রিল একটি নতুন অ্যাডহক কমিটি গঠন করেছে। বিসিবির এই কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তামিম ইকবালকে। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে বিসিবির নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেছে তাঁর নেতৃত্বাধীন অ্যাডহক কমিটি।
তামিম যখন সংবাদ সম্মেলনে করতে এসেছিলেন, তার খানিক আগেই এই কমিটির কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেছে সাত আইনজীবী। রিট আবেদনে কমিটির সকল কার্যক্রম স্থগিত করার দাবি জানানো হয়েছে। এই আইনি টানাপোড়েনের মধ্যেই জানা গেছে, আগামী ৪ মে সোমবার আইসিসির সঙ্গে আমিনুল ইসলাম বুলবুলদের পরিচালনা পর্ষদের একটি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
বিসিবির বর্তমান অ্যাডহক কমিটিকে ‘অবৈধ’ এবং আগের পরিচালনা পর্ষদকে ‘বৈধ’ দাবি করে বুলবুলে পক্ষ আইসিসির সঙ্গে জুম মিটিংয়ে বসার চেষ্টা চলছিল। একাধিক চেষ্টার পর দুই পক্ষে একটি সভার তারিখ নির্ধারণ করেছে। এমনটাই জানা গেছে একটি বিশ্বস্ত সূত্রের বরাতে।
সামগ্রিকভাবে দেশের ক্রিকেটাঙ্গনে অস্থির পরিস্থিতি সহজেই কাটছে না। বিসিবি নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তামিম গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, '৩ মে বোর্ড মিটিং করে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু করার চেষ্টা করব। সাধারণত প্রক্রিয়া শুরুর ৩০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন হয়ে যায়। যা আমাদের ডেডলাইনের (৬ জুলাইয়ে ৩ মাস হবে) অন্তত ২-৩ সপ্তাহ আগেই সম্ভব। পদত্যাগের ব্যাপারে আমি কিছুই ভাবিনি। প্রথম দিন থেকেই বলেছি যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এগিয়ে যাব।’
দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগে কদিন ধরেই উত্তাল শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট। এবার দেশটির ক্রিকেটে নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বাথরুমে নারীদের ভিডিও করে বিপদে পড়েছেন দেশটির অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দুই ক্রিকেটার।৩০ মিনিট আগে
প্রথম দল হিসেবে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) এবারের মৌসুমের ফাইনালে পা রেখেছে বাবর আজম, নাহিদ রানাদের পেশোয়ার জালমি। কোয়ালিফায়ারে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডকে হারিয়েছে দলটি। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে আজ হায়দরাবাদ কিংসমেনের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইসলামাবাদ। জয়ী দল ফাইনালে পেশোয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এ ছাড়া আজ১ ঘণ্টা আগে
সব ধরনের অনিশ্চয়তা ও বিতর্কের মাঝেও বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে ইরান—এমনটাই জানালেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে অনুষ্ঠিত ফিফা কংগ্রেসে দেওয়া বক্তব্যে বিশ্ব ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান নিশ্চিত করেছেন, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রেই খেলবে ইরান।১ ঘণ্টা আগে
গ্লাসগোর ডালমারনক এলাকায় অবস্থিত ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে গত ১৮ নভেম্বরের রাতটি ছিল কিছুটা রহস্যময়। ঘড়িতে তখন রাত ৯টা বেজে ৪৮ মিনিট। সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ল মৃদু কম্পন, যা অনেকটা ছোটখাটো ভূমিকম্পের মতো। অথচ সেই কম্পনের উৎস কোনো ভূগর্ভস্থ টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষ ছিল না; উৎস ছিল মাত্র এক মাই৩ ঘণ্টা আগে