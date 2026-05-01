সোমবার বুলবুলদের সঙ্গে আইসিসির সভা

আপডেট : ০১ মে ২০২৬, ১২: ২৪
আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ফাইল ছবি

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে গত ৭ এপ্রিল একটি নতুন অ্যাডহক কমিটি গঠন করেছে। বিসিবির এই কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তামিম ইকবালকে। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে বিসিবির নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেছে তাঁর নেতৃত্বাধীন অ্যাডহক কমিটি।

তামিম যখন সংবাদ সম্মেলনে করতে এসেছিলেন, তার খানিক আগেই এই কমিটির কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেছে সাত আইনজীবী। রিট আবেদনে কমিটির সকল কার্যক্রম স্থগিত করার দাবি জানানো হয়েছে। এই আইনি টানাপোড়েনের মধ্যেই জানা গেছে, আগামী ৪ মে সোমবার আইসিসির সঙ্গে আমিনুল ইসলাম বুলবুলদের পরিচালনা পর্ষদের একটি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

বিসিবির বর্তমান অ্যাডহক কমিটিকে ‘অবৈধ’ এবং আগের পরিচালনা পর্ষদকে ‘বৈধ’ দাবি করে বুলবুলে পক্ষ আইসিসির সঙ্গে জুম মিটিংয়ে বসার চেষ্টা চলছিল। একাধিক চেষ্টার পর দুই পক্ষে একটি সভার তারিখ নির্ধারণ করেছে। এমনটাই জানা গেছে একটি বিশ্বস্ত সূত্রের বরাতে।

সামগ্রিকভাবে দেশের ক্রিকেটাঙ্গনে অস্থির পরিস্থিতি সহজেই কাটছে না। বিসিবি নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তামিম গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, '৩ মে বোর্ড মিটিং করে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু করার চেষ্টা করব। সাধারণত প্রক্রিয়া শুরুর ৩০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন হয়ে যায়। যা আমাদের ডেডলাইনের (৬ জুলাইয়ে ৩ মাস হবে) অন্তত ২-৩ সপ্তাহ আগেই সম্ভব। পদত্যাগের ব্যাপারে আমি কিছুই ভাবিনি। প্রথম দিন থেকেই বলেছি যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এগিয়ে যাব।’

পাঠকের আগ্রহ

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটে ফের সমালোচনার ঝড়, গ্রেপ্তার দুই ক্রিকেটার

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটে ফের সমালোচনার ঝড়, গ্রেপ্তার দুই ক্রিকেটার

পিএসএলের ফাইনালে নাহিদ রানাদের সঙ্গী হবে কোন দল

পিএসএলের ফাইনালে নাহিদ রানাদের সঙ্গী হবে কোন দল

জটিলতার পরও ইরানের বিশ্বকাপ ইস্যুতে খুশির খবর দিলেন ফিফা সভাপতি

জটিলতার পরও ইরানের বিশ্বকাপ ইস্যুতে খুশির খবর দিলেন ফিফা সভাপতি

