নিয়তি মেনে নিয়ে শেষ টি-টোয়েন্টির দিকে তাকিয়ে বাংলাদেশ

শেষ টি-টোয়েন্টির আগে সংবাদ সম্মেলনে হাজির হয়ে খুব বেশি কথা বলেননি শামীম হোসেন পাটোয়ারি। পৌনে সাত মিনিট মিরপুর স্টেডিয়ামের সংবাদ সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এর বেশিরভাগ সময়জুড়েই ছিল এই ব্যাটারকে নিয়ে করা প্রশ্ন। এর বাইরে যত কথা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেরসিক বৃষ্টির বিষয়টি।
চট্টগ্রামের সাগরিকায় বৃষ্টির পেটে গেছে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। প্রথম ম্যাচ জিতেও এখন সিরিজ জেতা নিয়ে অনিশ্চয়তায় স্বাগতিকেরা। বৃষ্টিতে আগের ম্যাচটি ভেসে যাওয়ায় সমতায় সিরিজ শেষ করার সুযোগ নিউজিল্যান্ডের সামনে। তবে প্রকৃতির ওপর যে কারও হাত নেই, এই ধ্রুব সত্য মেনে নিলেন শামীম। শেষ ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর তারা।
শামীম বলেন, ‘বৃষ্টির ওপর তো কারো হাত নেই, এটা ব্যাড লাক। ও ধরনের কথা হয়নি এখনও। তবে আমাদের সামনে সিরিজ জেতার ভালো সুযোগ আছে। আমরা চাইবো অবশ্যই জেতার জন্য।’
সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডকে ৬ উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। সে ম্যাচে ৫১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে তাওহীদ হৃদয় সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতলেও দলের জয়ে শামীমের অবদানও কম নয়। সতীর্থ হৃদয়ের সঙ্গে যখন দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়ছিলেন, তখন এই বাঁ হাতির নামের পাশে শোভা পাচ্ছিল ১৩ বলে ৩১ রানের ঝলমলে ইনিংস। রানের চেয়েও নাথান স্মিথেরর করা ১৬তম ওভারে নো লুক শট খেলে বেশি আলোচনায় তিনি। এই প্রসঙ্গ উঠে এল আজকের সংবাদ সম্মেলনেও।
নো লুক শট প্রসঙ্গে শামীম বলেন, ‘এটা আমি সব সময় নেটে অনুশীলন করি। কারণ আমি জানি যখন ব্যাটিংয়ে নামি, একটু ইম্প্রোভাইজ শট খেলতে পছন্দ করি। তাই আমি এগুলো একটু বেশি অনুশীলন করি।’
টি-টোয়েন্টিতে নিজেদের পরিকল্পনা শামীম বলেন, ‘আমি চাইব টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলো এভাবেই খেলা উচিত, নাহলে বড় ম্যাচগুলো জেতা সম্ভব না। আমি যখনই ব্যাটিংয়ে যাই, একটু ইতিবাচক চিন্তা নিয়ে যাই।’
দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগে কদিন ধরেই উত্তাল শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট। এবার দেশটির ক্রিকেটে নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বাথরুমে নারীদের ভিডিও করে বিপদে পড়েছেন দেশটির অনূর্ধ্ব-১৯ দলের দুই ক্রিকেটার।১ ঘণ্টা আগে
প্রথম দল হিসেবে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) এবারের মৌসুমের ফাইনালে পা রেখেছে বাবর আজম, নাহিদ রানাদের পেশোয়ার জালমি। কোয়ালিফায়ারে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডকে হারিয়েছে দলটি। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে আজ হায়দরাবাদ কিংসমেনের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইসলামাবাদ। জয়ী দল ফাইনালে পেশোয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এ ছাড়া আজ১ ঘণ্টা আগে
সব ধরনের অনিশ্চয়তা ও বিতর্কের মাঝেও বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে ইরান—এমনটাই জানালেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে অনুষ্ঠিত ফিফা কংগ্রেসে দেওয়া বক্তব্যে বিশ্ব ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান নিশ্চিত করেছেন, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রেই খেলবে ইরান।২ ঘণ্টা আগে
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে গত ৭ এপ্রিল একটি নতুন অ্যাডহক কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তামিম ইকবালকে। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেছে তাঁর নেতৃত্বাধীন অ্যাডহক কমিটি।৩ ঘণ্টা আগে