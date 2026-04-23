চেন্নাই নাকি মুম্বাই, কে এগিয়ে যাবে আজ

চেন্নাই সুপার কিংস-মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ম্যাচ আগেই পরিচিতি পেয়েছে এল ক্লাসিকো নামে। মুম্বাইয়ের পাঁচ শিরোপার তিনটিই এসেছে চেন্নাইকে হারিয়ে। আইপিএলের এই এল ক্লাসিকো আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হচ্ছে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। দুই দলই এবারের আইপিএলে ছয়টি করে ম্যাচ খেলেছে। দুই দলেরই পয়েন্ট ৪। তবে নেট রানরেটের হিসাবে সাত ও আটে অবস্থান করছে মুম্বাই ও চেন্নাই।
আইপিএলের এল ক্লাসিকোর দিন চট্টগ্রামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে খেলছে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড। রয়েছে দেশের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট বিসিএলের ম্যাচও। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|তৃতীয় ওয়ানডে
|বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড
|সকাল ১১টা
|টি স্পোর্টস
|বিসিএল
|দক্ষিণাঞ্চল-উত্তরাঞ্চল
|সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
|ইউটিউব/বিসিবি
|বিসিএল
|মধ্যাঞ্চল-পূর্বাঞ্চল
|সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
|ইউটিউব/বিসিবি
|পিএসএল
|লাহোর-করাচি
|রাত ৮টা
|টি স্পোর্টস
|আইপিএল
|মুম্বাই-চেন্নাই
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ১, ২ ও ৩
