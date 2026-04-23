তবু আর্সেনালকে কীভাবে টপকে গেল ম্যানসিটি

উই আর টপ অব দ্য লিগ—গতকাল ৫ মিনিটে বার্নলির টার্ফ মুরের গ্যালারিতে ধ্বনিত হয় এই স্লোগান। স্বাগতিকদের গোলের উদযাপনে নয়। প্রতিপক্ষ ম্যানচেস্টার সিটির সমর্থকেরা এই স্লোগান দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। ২০২৫-২৬ মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে এখন ম্যানচেস্টার সিটি।
প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে আর্সেনালের সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই চলছে ম্যান সিটির। টার্ফ মুরে গত রাতে ১-০ গোলে জিতে এখন ৩৩ ম্যাচে সিটির পয়েন্ট ৭০। সিটিজেনরা ২১ ম্যাচে জয় পেয়েছে। হেরেছে ৫ ম্যাচ ও ৭ ম্যাচ ড্র করেছে। হুবহু একই অবস্থা আর্সেনালেরও। এমনকি ৩৩ ম্যাচে ৭০ পয়েন্টের পাশাপাশি ম্যান সিটি, আর্সেনাল দুই দলেরই গোল ব্যবধান +৩৭। তবে নিজেরা গোল বেশি দেওয়ায় শীর্ষে অবস্থান করছে ম্যান সিটি। এখন পর্যন্ত ৬৬ ও ৬৩ গোল দিয়েছে সিটি ও আর্সেনাল।
টার্ফ মুরে গতকাল ম্যাচের একমাত্র গোল করেছেন আর্লিং হালান্ড। ৫ মিনিটে তাঁকে দিয়ে গোল করিয়েছেন সিটির আরেক ফরোয়ার্ড জেরেমি ডোকু। সিটিজেনরা শিরোপার লড়াই জমিয়ে দিলেও অবনমনে গেছে বার্নলি। ৩৪ ম্যাচ খেলে কেবল ২০ পয়েন্ট অর্জন করা বার্নলি অবস্থান করছে ১৯ নম্বরে।
আর্সেনাল বেকায়দায় পড়েছে সবশেষ দুই ম্যাচ হেরে। বোর্নমাউথ ও সিটির বিপক্ষে হেরে যাওয়ায় গানার্সরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে একটু চাপে রয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৩ বার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্সেনাল। সবশেষ ২০০৩-০৪ মৌসুমে তারা জিতেছে এই টুর্নামেন্টের শিরোপা।
২২ বছর পর শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা এখনো উজ্জ্বল আর্সেনালের। প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দুই দল আর্সেনাল-সিটি প্রত্যেকেরই পাঁচটি করে ম্যাচ বাকি। তবে অন্যতম শীর্ষ দল চেলসি বেশ চাপে রয়েছে। ৩৪ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে অবস্থান করছে দলটি। আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নেওয়া ব্লুজদের জন্য অনেক দূরের পথই বটে। গতকাল প্রধান কোচ লিয়াম রোজেনিয়রকে বরখাস্ত করেছে চেলসি। তিন, চার ও পাঁচে থাকা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, অ্যাস্টন ভিলা ও লিভারপুলের পয়েন্ট ৫৮, ৫৮ ও ৫৫।
টি-টোয়েন্টির সঙ্গে মানানসই ব্যাটিং করতে পারেন না বলে বাবর আজমকে নিয়ে সমালোচনা হয় নিয়মিতই। ২০২৬ পিএসএলকে তাই নিজেকে প্রমাণের মঞ্চ হিসেবে বেছে নিলেন তিনি। রানের বন্যা বইয়ে দিয়ে গড়ে চলেছেন একের পর এক রেকর্ড। এবার তাঁর এক রেকর্ড ভেঙে নিজের করে নিলেন উসমান খান।২৫ মিনিট আগে
এশিয়ান বিচ কাবাডিতে দক্ষিণ এশিয়ার দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ বরাবরই সমীহ জাগানিয়া নাম। আগামীকাল বাংলাদেশ দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে নেপালের বিপক্ষে।৪৪ মিনিট আগে
টম লাথামের টস ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের তিন ওয়ানডেতেই টস জিতেছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক। মিরপুরে সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেও আজ ফিল্ডিং নিয়েছেন। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে শুরুতেই২ ঘণ্টা আগে
চেন্নাই সুপার কিংস-মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ম্যাচ আগেই পরিচিতি পেয়েছে এল ক্লাসিকো নামে। মুম্বাইয়ের পাঁচ শিরোপার তিনটিই এসেছে চেন্নাইকে হারিয়ে। আইপিএলের এই এল ক্লাসিকো আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হচ্ছে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। দুই দলই এবারের আইপিএলে ছয়টি করে ম্যাচ খেলেছে। দুই দলেরই পয়েন্ট ৪।২ ঘণ্টা আগে