Ajker Patrika
> খেলা
> অন্য খেলা

নিজেকে ছাড়িয়ে এবার ২১০ কেজি ভার তুললেন মাবিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ৪৮
জাতীয় ভারোত্তলনে ৬৯ কেজি ওজনশ্রেণিতে অংশ নেন মাবিয়া। ছবি: সংগৃহীত
জাতীয় ভারোত্তলনে ৬৯ কেজি ওজনশ্রেণিতে অংশ নেন মাবিয়া। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় মহিলা ভারোত্তলকে মাবিয়া আক্তার সীমান্তর প্রতিদ্বন্দ্বী কে? এমন প্রশ্নে মাবিয়া হয়তো নিজের নামই নেবেন মাবিয়া। তা অবশ্য বাড়িয়ে বলা হবে না। কারণ ২০১৩ সাল থেকে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসছেন তিনি। এবার ১৮তম মহিলা জাতীয় সিনিয়র ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় গড়লেন ক্যারিয়ারসেরা ভার তুললেন এই ভারোত্তোলক।

মাবিয়া খেলেছেন ৬৯ কেজি ওজনশ্রেণিতে। ক্যাপ্টেন এম.মনসুর আলী হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে স্ন্যাচে ৯২ কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১১৮ কেজিসহ মোট ২১০ কেজি ভার তোলেন তিনি। এর আগে তাঁর রেকর্ড ছিল ২০৪ কেজি। এই বছর এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ৭১ কেজি ওজনশ্রেণিতে।

২০১৬ গুয়াহাটি এসএ গেমসে সোনা জিতে মাবিয়ার কান্নার দৃশ্য ভাইরাল হয়ে পড়ে। ২০১৯ পোখারা এসএ গেমসেও শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখেন তিনি। আগামী বছর পাকিস্তানে হবে এসএ গেমসের ১৪তম আসর।

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ঘরে সদ্য বিবাহিত বিক্রয় প্রতিনিধির লাশ, চিরকুটে লেখা ‘জীবন খুবই কঠিন’

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: আলোচনায় আসনের ভাগ

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করেও মুখে দুর্গন্ধের কারণ, পরিত্রাণের উপায়

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর হাইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নয়: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

একাদশে নেই লিটন, টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

একাদশে নেই লিটন, টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

মেজর লিগ বেসবলে আসছে রোবট আম্পায়ার, যেভাবে কাজ করবে

মেজর লিগ বেসবলে আসছে রোবট আম্পায়ার, যেভাবে কাজ করবে

নিজেকে ছাড়িয়ে এবার ২১০ কেজি ভার তুললেন মাবিয়া

নিজেকে ছাড়িয়ে এবার ২১০ কেজি ভার তুললেন মাবিয়া

প্রথমার্ধে সমতার পরও আমিরাতের কাছে বাংলাদেশের হার

প্রথমার্ধে সমতার পরও আমিরাতের কাছে বাংলাদেশের হার