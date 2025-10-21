কাবাডির মেয়েদের ইতিহাস, যুব এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের পদক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যুব এশিয়ান গেমসে ইতিহাস! বাংলাদেশকে প্রথম পদক এনে দিল মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৮ কাবাডি দল। বাহরাইনে শ্রীলঙ্কাকে আজ ৪৭–৪০ পয়েন্টে হারিয়ে হারিয়ে অন্তত ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেছে মেয়েরা।
প্রথমার্ধে ২৫-১৮ পয়েন্টের ব্যবধানে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ার্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে দুই দলই ২২ পয়েন্ট করে স্কোর করে। ফলে ৭ পয়েন্টের লিড ধরে রাখাটাই কাজে আসে বাংলাদেশের। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে তাই উল্লাসে মেতে ওঠেন খেলোয়াড়েরা।
নারী কাবাডিতে বাংলাদেশসহ এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, ভারত, ইরান, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। পদকের জন্য জয় দরকার ছিল শুধু এক ম্যাচে। বাংলাদেশের সেই জয় এল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শেষ ম্যাচে। এর আগে প্রথম তিন ম্যাচে হেরেছে ভারত, ইরান ও থাইল্যান্ডের বিপক্ষে।
যুব এশিয়ান গেমসে আগের দুই আসরে কোনো ইভেন্টেই পদক পায়নি বাংলাদেশ। বাহরাইনে সেই আক্ষেপ ঘোচালেন কাবাডির মেয়েরা। ছেলেদের কাবাডিতে বাংলাদেশ আজ খেলবে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে। মেয়েদের মতো গতকাল শ্রীলঙ্কাকে ৫৩–৪০ পয়েন্টে হারিয়েছে তারা।
যুব এশিয়ান গেমসে ইতিহাস! বাংলাদেশকে প্রথম পদক এনে দিল মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৮ কাবাডি দল। বাহরাইনে শ্রীলঙ্কাকে আজ ৪৭–৪০ পয়েন্টে হারিয়ে হারিয়ে অন্তত ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেছে মেয়েরা।
প্রথমার্ধে ২৫-১৮ পয়েন্টের ব্যবধানে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ার্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে দুই দলই ২২ পয়েন্ট করে স্কোর করে। ফলে ৭ পয়েন্টের লিড ধরে রাখাটাই কাজে আসে বাংলাদেশের। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে তাই উল্লাসে মেতে ওঠেন খেলোয়াড়েরা।
নারী কাবাডিতে বাংলাদেশসহ এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, ভারত, ইরান, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। পদকের জন্য জয় দরকার ছিল শুধু এক ম্যাচে। বাংলাদেশের সেই জয় এল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শেষ ম্যাচে। এর আগে প্রথম তিন ম্যাচে হেরেছে ভারত, ইরান ও থাইল্যান্ডের বিপক্ষে।
যুব এশিয়ান গেমসে আগের দুই আসরে কোনো ইভেন্টেই পদক পায়নি বাংলাদেশ। বাহরাইনে সেই আক্ষেপ ঘোচালেন কাবাডির মেয়েরা। ছেলেদের কাবাডিতে বাংলাদেশ আজ খেলবে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে। মেয়েদের মতো গতকাল শ্রীলঙ্কাকে ৫৩–৪০ পয়েন্টে হারিয়েছে তারা।
মিরপুরে শনিবার প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশ ৭৪ রানে জিতলেও স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারেনি। ২০৭ রান করতে মেহেদী হাসান মিরাজের দলের খেলতে হয়েছিল ২৯৮ বল। দুই দিন বিরতির পর আজ যখন ফের একই মাঠে তারা খেলতে নামল, দেখা গেল সেই একই চিত্র।১৮ মিনিট আগে
অস্ট্রেলিয়ার কাছে পার্থে প্রথম ওয়ানডেতে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে ভারত। নতুন অধিনায়ক শুবমান গিলের অধীনে ওয়ানডে খেলতে গিয়ে শুরুতেই ভারত হোঁচট খাওয়ায় হচ্ছে নানা সমালোচনা। ভারতের বাজে পারফরম্যান্স নিয়ে তো কথাবার্তা হচ্ছেই। বেশি সমালোচনা হচ্ছে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথড নিয়ে।২ ঘণ্টা আগে
শনিবার মিরপুরের প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ। একই মাঠে আজ দ্বিতীয় ম্যাচ জিতলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। আগেরবার টস হেরে ব্যাটিং পেলেও এবার মিরাজ টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট চলার মাঝেই সুখবর পেয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। তিনি এখন পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। সুখবর পাওয়ার পর কোথায় সেই উপলক্ষটা রাঙাবেন তিনি; উল্টো রাওয়ালপিন্ডির গ্যালারিতে থাকা দর্শকদের হতাশ করেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
মিরপুরে শনিবার প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশ ৭৪ রানে জিতলেও স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারেনি। ২০৭ রান করতে মেহেদী হাসান মিরাজের দলের খেলতে হয়েছিল ২৯৮ বল। দুই দিন বিরতির পর আজ যখন ফের একই মাঠে তারা খেলতে নামল, দেখা গেল সেই একই চিত্র।
তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে। আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিজেদের করে নিবে স্বাগতিকেরা। সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নেমে টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন অধিনায়ক মিরাজ। তবে আগে ব্যাটিং নিলেও স্বচ্ছন্দে খেলতে পারছে না স্বাগতিকেরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩২ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৪ রান করেছে বাংলাদেশ।দলীয় ২২ রানে প্রথম উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। ইনিংসের পঞ্চম ওভারের চতুর্থ বলে আকিল হোসেনকে ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্স করতে যান সাইফ হাসান। এজ হওয়া বল প্রথম স্লিপে তালুবন্দী করেছেন জাস্টিন গ্রিভস। অথচ ঠিক তার আগের বলেই ছক্কা মেরেছিলেন সাইফ। ১৬ বল খেলে ৬ রান করেছেন বাংলাদেশের এই ওপেনার। স্বাগতিকেরা পাওয়ার প্লে (প্রথম ১০ ওভার) শেষ করেছে ১ উইকেটে ৪০ রানে।
১০ ওভারের পর রান তোলার গতি কমতে থাকে। তাওহীদ হৃদয় (১২), নাজমুল হোসেন শান্ত (১৫) ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন (১৭) দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছেই আউট হয়ে গেছেন। ওপেনিংয়ে নামা সৌম্য সরকার একপ্রান্তে সাবলীলভাবে খেলতে থাকলেও ফিফটি পূর্ণ করার আগে আউট হয়েছেন। ৮৯ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৪৫ রান। ৩১তম ওভারের তৃতীয় বলে আকিলকে তুলে মারতে যান সৌম্য। বাতাসে ভেসে থাকা বল ডিপ মিড উইকেট থেকে দৌড়ে এসে তালুবন্দী করেছেন খ্যারি পিয়েরে।
সৌম্যর বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৩০.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৩ রান। সাত নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে নাসুম আহমেদ ৮ বল খেলে করেছেন ১ রান। অধিনায়ক মিরাজ ৬ বল খেলে এখনো রানের খাতা খুলতে পারেননি। এই জুটি ভাঙার পর ব্যাটার বলতে কেবল নুরুল হাসান সোহান আছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের আকিল, আলিক আথানাজ দুটি করে উইকেট নিয়েছেন। গুড়াকেশ মোতি পেয়েছেন এক উইকেট।
মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ওয়ানডেতে মারাত্মক হাঁসফাঁস করেছে। সেই চিন্তা মাথায় রেখেই আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে স্পিন নির্ভর একাদশ সাজিয়েছে দুই দল। তাসকিন আহমেদের পরিবর্তে একাদশে এসেছেন নাসুম আহমেদ। নাসুমের সঙ্গে স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম, লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন ও অধিনায়ক মিরাজ। সাইফ হাসানও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশে আছেন চার স্পিনার খারি পিয়ের, গুড়াকেশ মতি, আকিল হোসেন, রস্টন চেজ। যাঁদের মধ্যে চেজ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার।
মিরপুরে শনিবার প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশ ৭৪ রানে জিতলেও স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারেনি। ২০৭ রান করতে মেহেদী হাসান মিরাজের দলের খেলতে হয়েছিল ২৯৮ বল। দুই দিন বিরতির পর আজ যখন ফের একই মাঠে তারা খেলতে নামল, দেখা গেল সেই একই চিত্র।
তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে বাংলাদেশ এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে। আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিজেদের করে নিবে স্বাগতিকেরা। সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নেমে টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন অধিনায়ক মিরাজ। তবে আগে ব্যাটিং নিলেও স্বচ্ছন্দে খেলতে পারছে না স্বাগতিকেরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩২ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৪ রান করেছে বাংলাদেশ।দলীয় ২২ রানে প্রথম উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। ইনিংসের পঞ্চম ওভারের চতুর্থ বলে আকিল হোসেনকে ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্স করতে যান সাইফ হাসান। এজ হওয়া বল প্রথম স্লিপে তালুবন্দী করেছেন জাস্টিন গ্রিভস। অথচ ঠিক তার আগের বলেই ছক্কা মেরেছিলেন সাইফ। ১৬ বল খেলে ৬ রান করেছেন বাংলাদেশের এই ওপেনার। স্বাগতিকেরা পাওয়ার প্লে (প্রথম ১০ ওভার) শেষ করেছে ১ উইকেটে ৪০ রানে।
১০ ওভারের পর রান তোলার গতি কমতে থাকে। তাওহীদ হৃদয় (১২), নাজমুল হোসেন শান্ত (১৫) ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন (১৭) দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছেই আউট হয়ে গেছেন। ওপেনিংয়ে নামা সৌম্য সরকার একপ্রান্তে সাবলীলভাবে খেলতে থাকলেও ফিফটি পূর্ণ করার আগে আউট হয়েছেন। ৮৯ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৪৫ রান। ৩১তম ওভারের তৃতীয় বলে আকিলকে তুলে মারতে যান সৌম্য। বাতাসে ভেসে থাকা বল ডিপ মিড উইকেট থেকে দৌড়ে এসে তালুবন্দী করেছেন খ্যারি পিয়েরে।
সৌম্যর বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৩০.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৩ রান। সাত নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে নাসুম আহমেদ ৮ বল খেলে করেছেন ১ রান। অধিনায়ক মিরাজ ৬ বল খেলে এখনো রানের খাতা খুলতে পারেননি। এই জুটি ভাঙার পর ব্যাটার বলতে কেবল নুরুল হাসান সোহান আছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের আকিল, আলিক আথানাজ দুটি করে উইকেট নিয়েছেন। গুড়াকেশ মোতি পেয়েছেন এক উইকেট।
মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ওয়ানডেতে মারাত্মক হাঁসফাঁস করেছে। সেই চিন্তা মাথায় রেখেই আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে স্পিন নির্ভর একাদশ সাজিয়েছে দুই দল। তাসকিন আহমেদের পরিবর্তে একাদশে এসেছেন নাসুম আহমেদ। নাসুমের সঙ্গে স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম, লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন ও অধিনায়ক মিরাজ। সাইফ হাসানও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশে আছেন চার স্পিনার খারি পিয়ের, গুড়াকেশ মতি, আকিল হোসেন, রস্টন চেজ। যাঁদের মধ্যে চেজ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার।
যুব এশিয়ান গেমসে ইতিহাস! বাংলাদেশকে প্রথম পদক এনে দিল মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৮ কাবাডি দল। বাহরাইনে শ্রীলঙ্কাকে আজ ৪৭–৪০ পয়েন্টে হারিয়ে হারিয়ে অন্তত ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেছে মেয়েরা।২৩ মিনিট আগে
অস্ট্রেলিয়ার কাছে পার্থে প্রথম ওয়ানডেতে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে ভারত। নতুন অধিনায়ক শুবমান গিলের অধীনে ওয়ানডে খেলতে গিয়ে শুরুতেই ভারত হোঁচট খাওয়ায় হচ্ছে নানা সমালোচনা। ভারতের বাজে পারফরম্যান্স নিয়ে তো কথাবার্তা হচ্ছেই। বেশি সমালোচনা হচ্ছে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথড নিয়ে।২ ঘণ্টা আগে
শনিবার মিরপুরের প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ। একই মাঠে আজ দ্বিতীয় ম্যাচ জিতলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। আগেরবার টস হেরে ব্যাটিং পেলেও এবার মিরাজ টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট চলার মাঝেই সুখবর পেয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। তিনি এখন পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। সুখবর পাওয়ার পর কোথায় সেই উপলক্ষটা রাঙাবেন তিনি; উল্টো রাওয়ালপিন্ডির গ্যালারিতে থাকা দর্শকদের হতাশ করেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়ার কাছে পার্থে প্রথম ওয়ানডেতে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে ভারত। নতুন অধিনায়ক শুবমান গিলের অধীনে ওয়ানডে খেলতে গিয়ে শুরুতেই ভারত হোঁচট খাওয়ায় হচ্ছে নানা সমালোচনা। ভারতের বাজে পারফরম্যান্স নিয়ে তো কথাবার্তা হচ্ছেই। বেশি সমালোচনা হচ্ছে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথড নিয়ে।
পার্থে পরশু সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে টস হেরে আগে যখন ভারত ব্যাটিং পায়, তখন চারবার তাদের ইনিংসে বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে। ৫০ ওভারের দৈর্ঘ্য কমে সেটা নেমে এসেছে ২৬ ওভারে। বৃষ্টি বারবার হানা দেওয়ায় ভারতও বুঝতে পারছিল না কীভাবে তাদের ব্যাটিং করা উচিত। চতুর্থ দফায় বৃষ্টি শেষে পুনরায় যখন খেলা শুরু হয়, তখন গিলের ভারত শেষ ৫৬ বলে ৫ উইকেট হারিয়ে ৮৪ রান যোগ করেছে। ২৬ ওভার শেষে ভারতের স্কোর হয়েছে ৯ উইকেটে ১৩৬ রান। কিন্তু ডিএলএস মেথডে অস্ট্রেলিয়ার সামনে সেই লক্ষ্যটা হয়ে যায় ১৩১ রানের।
ভারতের ইনিংসের চেয়ে ৫ রান কম পেয়ে অস্ট্রেলিয়া বৃষ্টি আইনে ২৯ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছে। আকাশ চোপড়ার মতে ভারতের সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে। কীভাবে অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য কমে গেল, সেটা বুঝতেই পারছেন না তিনি। নিজের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে ভারতীয় এই ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ বলেন, ‘ভারত ১৩৬ রান করেছে। তবে ১৩০ রানের লক্ষ্য কীভাবে হলো (আসলে ১৩১ রানের লক্ষ্য)? কিন্তু এটা ভুল। এটা অবিচার। আমাকে এর ব্যাখ্যা দিন। প্রথম যখন ম্যাচ শুরু হয়, সেটা ৫০ ওভার ছিল তাদের জন্য। কিন্তু ওভার যখন ধীরে ধীরে কমা শুরু করল, তখন মানিয়ে নেওয়াটা কঠিন হচ্ছিল।’
ম্যাচের মাঝে যদি বৃষ্টি বাধা দেয়, তখন চলে আসে ডিএলএসের হিসাব। যে দল বেশি উইকেট হারায়, তারা বেকায়দায় পড়ে। তখন প্রতিপক্ষের জন্য লক্ষ্যটা তুলনামূলক কমে যায়। তবু আকাশ চোপড়ার মতে হিসাবে অনেক গড়বড় হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষক বলেন, ‘‘ডিএলএসে কী ঘটে আসলে। যখন আপনার হাতে কম উইকেট থাকে, তখন আপনি ভঙ্গুর অবস্থায়। ভারত ৯ উইকেট হারিয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন,‘১৩৬ রান আপনি বাড়তি দিয়েছেন। যদি শুরুতেই ২৬ ওভারের ম্যাচ হতো, তাহলে তো এমনটা হতো না’। পুরোপুরি ভুল এটা।’
ডিএলএস মেথডে অস্ট্রেলিয়ার সামনে ১৩১ রানের লক্ষ্য হয়ে যাওয়ায় প্রশ্ন তুলেছিলেন সুনীল গাভাস্কার। কথা প্রসঙ্গে তিনি ভিজেডি মেথডের কথা উল্লেখ করেছিলেন। যেখানে ভি জয়দেবন নামে ভারতীয় এক প্রকৌশলীর নামে সেই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন বলে এটাকে বলা হয় ভিজেডি মেথড। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে সাধারণত এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গাভাস্কারের মতে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ডিএলএস, ভিজেডি মেথডের হিসাবে আরও স্বচ্ছতা থাকা দরকার।
প্রথম ম্যাচ জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে এখন অস্ট্রেলিয়া। গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতের এখন শেষ দুই ওয়ানডে জিততে হবে। ২৩ ও ২৫ অক্টোবর অ্যাডিলেড ও সিডনিতে হবে অস্ট্রেলিয়া-ভারত সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ।
অস্ট্রেলিয়ার কাছে পার্থে প্রথম ওয়ানডেতে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে ভারত। নতুন অধিনায়ক শুবমান গিলের অধীনে ওয়ানডে খেলতে গিয়ে শুরুতেই ভারত হোঁচট খাওয়ায় হচ্ছে নানা সমালোচনা। ভারতের বাজে পারফরম্যান্স নিয়ে তো কথাবার্তা হচ্ছেই। বেশি সমালোচনা হচ্ছে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথড নিয়ে।
পার্থে পরশু সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে টস হেরে আগে যখন ভারত ব্যাটিং পায়, তখন চারবার তাদের ইনিংসে বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে। ৫০ ওভারের দৈর্ঘ্য কমে সেটা নেমে এসেছে ২৬ ওভারে। বৃষ্টি বারবার হানা দেওয়ায় ভারতও বুঝতে পারছিল না কীভাবে তাদের ব্যাটিং করা উচিত। চতুর্থ দফায় বৃষ্টি শেষে পুনরায় যখন খেলা শুরু হয়, তখন গিলের ভারত শেষ ৫৬ বলে ৫ উইকেট হারিয়ে ৮৪ রান যোগ করেছে। ২৬ ওভার শেষে ভারতের স্কোর হয়েছে ৯ উইকেটে ১৩৬ রান। কিন্তু ডিএলএস মেথডে অস্ট্রেলিয়ার সামনে সেই লক্ষ্যটা হয়ে যায় ১৩১ রানের।
ভারতের ইনিংসের চেয়ে ৫ রান কম পেয়ে অস্ট্রেলিয়া বৃষ্টি আইনে ২৯ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতেছে। আকাশ চোপড়ার মতে ভারতের সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে। কীভাবে অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য কমে গেল, সেটা বুঝতেই পারছেন না তিনি। নিজের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে ভারতীয় এই ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ বলেন, ‘ভারত ১৩৬ রান করেছে। তবে ১৩০ রানের লক্ষ্য কীভাবে হলো (আসলে ১৩১ রানের লক্ষ্য)? কিন্তু এটা ভুল। এটা অবিচার। আমাকে এর ব্যাখ্যা দিন। প্রথম যখন ম্যাচ শুরু হয়, সেটা ৫০ ওভার ছিল তাদের জন্য। কিন্তু ওভার যখন ধীরে ধীরে কমা শুরু করল, তখন মানিয়ে নেওয়াটা কঠিন হচ্ছিল।’
ম্যাচের মাঝে যদি বৃষ্টি বাধা দেয়, তখন চলে আসে ডিএলএসের হিসাব। যে দল বেশি উইকেট হারায়, তারা বেকায়দায় পড়ে। তখন প্রতিপক্ষের জন্য লক্ষ্যটা তুলনামূলক কমে যায়। তবু আকাশ চোপড়ার মতে হিসাবে অনেক গড়বড় হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বিশ্লেষক বলেন, ‘‘ডিএলএসে কী ঘটে আসলে। যখন আপনার হাতে কম উইকেট থাকে, তখন আপনি ভঙ্গুর অবস্থায়। ভারত ৯ উইকেট হারিয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন,‘১৩৬ রান আপনি বাড়তি দিয়েছেন। যদি শুরুতেই ২৬ ওভারের ম্যাচ হতো, তাহলে তো এমনটা হতো না’। পুরোপুরি ভুল এটা।’
ডিএলএস মেথডে অস্ট্রেলিয়ার সামনে ১৩১ রানের লক্ষ্য হয়ে যাওয়ায় প্রশ্ন তুলেছিলেন সুনীল গাভাস্কার। কথা প্রসঙ্গে তিনি ভিজেডি মেথডের কথা উল্লেখ করেছিলেন। যেখানে ভি জয়দেবন নামে ভারতীয় এক প্রকৌশলীর নামে সেই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন বলে এটাকে বলা হয় ভিজেডি মেথড। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে সাধারণত এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গাভাস্কারের মতে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ডিএলএস, ভিজেডি মেথডের হিসাবে আরও স্বচ্ছতা থাকা দরকার।
প্রথম ম্যাচ জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে এখন অস্ট্রেলিয়া। গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতের এখন শেষ দুই ওয়ানডে জিততে হবে। ২৩ ও ২৫ অক্টোবর অ্যাডিলেড ও সিডনিতে হবে অস্ট্রেলিয়া-ভারত সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ।
যুব এশিয়ান গেমসে ইতিহাস! বাংলাদেশকে প্রথম পদক এনে দিল মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৮ কাবাডি দল। বাহরাইনে শ্রীলঙ্কাকে আজ ৪৭–৪০ পয়েন্টে হারিয়ে হারিয়ে অন্তত ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেছে মেয়েরা।২৩ মিনিট আগে
মিরপুরে শনিবার প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশ ৭৪ রানে জিতলেও স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারেনি। ২০৭ রান করতে মেহেদী হাসান মিরাজের দলের খেলতে হয়েছিল ২৯৮ বল। দুই দিন বিরতির পর আজ যখন ফের একই মাঠে তারা খেলতে নামল, দেখা গেল সেই একই চিত্র।১৮ মিনিট আগে
শনিবার মিরপুরের প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ। একই মাঠে আজ দ্বিতীয় ম্যাচ জিতলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। আগেরবার টস হেরে ব্যাটিং পেলেও এবার মিরাজ টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে
রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট চলার মাঝেই সুখবর পেয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। তিনি এখন পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। সুখবর পাওয়ার পর কোথায় সেই উপলক্ষটা রাঙাবেন তিনি; উল্টো রাওয়ালপিন্ডির গ্যালারিতে থাকা দর্শকদের হতাশ করেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
শনিবার মিরপুরের প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ। একই মাঠে আজ দ্বিতীয় ম্যাচ জিতলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। আগেরবার টস হেরে ব্যাটিং পেলেও এবার মিরাজ টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন।
মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ওয়ানডেতে মারাত্মক হাঁসফাঁস করেছে। সেই চিন্তা মাথায় রেখেই স্পিন নির্ভর একাদশ সাজিয়েছে দুই দল। তাসকিন আহমেদের পরিবর্তে একাদশে এসেছেন নাসুম আহমেদ। নাসুমের সঙ্গে স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম, লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন ও অধিনায়ক মিরাজ। সাইফ হাসানও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশে আছেন চার স্পিনার খারি পিয়ের, গুড়াকেশ মতি, আকিল হোসেন, রস্টন চেজ। যাঁদের মধ্যে চেজ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে একাদশে দুই পরিবর্তন এনেছে। জেইডেন সিলস ও রোমারিও শেফার্ডের পরিবর্তে একাদশে এসেছেন আকিল ও আকিম আগুস্তে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৫ ম্যাচ খেললেও আগুস্তের আজ ওয়ানডেতে অভিষেক হয়েছে। রাত ১টার সময় ঢাকায় পা রেখে মাঠে নেমে পড়েছেন আকিল। বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপে টপ অর্ডারে আছেন সাইফ হাসান, সৌম্য সরকার ও নাজমুল হোসেন শান্ত। মিডল অর্ডারে তাওহীদ হৃদয়, নুরুল হাসান সোহানের সঙ্গে আছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। আগের ম্যাচে ওয়ানডে অভিষেকে ৪৬ রান করেছিলেন অঙ্কন।
উইন্ডিজ আজ জিতলে সিরিজে ১-১ সমতা হবে। তখন তৃতীয় ওয়ানডে হয়ে যাবে সিরিজ নির্ধারণী। মিরপুরে পরশু বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ।
বাংলাদেশের একাদশ
সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, নুরুল হাসান (উইকেটরক্ষক), রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান
ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ব্র্যান্ডন কিং, আলিক অ্যাথানাজে, আকিম আগুস্তে, কেসি কার্টি, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শেরফেন রাদারফোর্ড, জাস্টিন গ্রিভস, রোস্টন চেজ, গুড়াকেশ মতি, খারি পিয়েরে, আকিল হোসেন
শনিবার মিরপুরের প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ। একই মাঠে আজ দ্বিতীয় ম্যাচ জিতলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। আগেরবার টস হেরে ব্যাটিং পেলেও এবার মিরাজ টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন।
মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ওয়ানডেতে মারাত্মক হাঁসফাঁস করেছে। সেই চিন্তা মাথায় রেখেই স্পিন নির্ভর একাদশ সাজিয়েছে দুই দল। তাসকিন আহমেদের পরিবর্তে একাদশে এসেছেন নাসুম আহমেদ। নাসুমের সঙ্গে স্বীকৃত স্পিনার হিসেবে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম, লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন ও অধিনায়ক মিরাজ। সাইফ হাসানও খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশে আছেন চার স্পিনার খারি পিয়ের, গুড়াকেশ মতি, আকিল হোসেন, রস্টন চেজ। যাঁদের মধ্যে চেজ স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে একাদশে দুই পরিবর্তন এনেছে। জেইডেন সিলস ও রোমারিও শেফার্ডের পরিবর্তে একাদশে এসেছেন আকিল ও আকিম আগুস্তে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৫ ম্যাচ খেললেও আগুস্তের আজ ওয়ানডেতে অভিষেক হয়েছে। রাত ১টার সময় ঢাকায় পা রেখে মাঠে নেমে পড়েছেন আকিল। বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপে টপ অর্ডারে আছেন সাইফ হাসান, সৌম্য সরকার ও নাজমুল হোসেন শান্ত। মিডল অর্ডারে তাওহীদ হৃদয়, নুরুল হাসান সোহানের সঙ্গে আছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। আগের ম্যাচে ওয়ানডে অভিষেকে ৪৬ রান করেছিলেন অঙ্কন।
উইন্ডিজ আজ জিতলে সিরিজে ১-১ সমতা হবে। তখন তৃতীয় ওয়ানডে হয়ে যাবে সিরিজ নির্ধারণী। মিরপুরে পরশু বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ।
বাংলাদেশের একাদশ
সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, নুরুল হাসান (উইকেটরক্ষক), রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান
ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ব্র্যান্ডন কিং, আলিক অ্যাথানাজে, আকিম আগুস্তে, কেসি কার্টি, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শেরফেন রাদারফোর্ড, জাস্টিন গ্রিভস, রোস্টন চেজ, গুড়াকেশ মতি, খারি পিয়েরে, আকিল হোসেন
যুব এশিয়ান গেমসে ইতিহাস! বাংলাদেশকে প্রথম পদক এনে দিল মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৮ কাবাডি দল। বাহরাইনে শ্রীলঙ্কাকে আজ ৪৭–৪০ পয়েন্টে হারিয়ে হারিয়ে অন্তত ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেছে মেয়েরা।২৩ মিনিট আগে
মিরপুরে শনিবার প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশ ৭৪ রানে জিতলেও স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারেনি। ২০৭ রান করতে মেহেদী হাসান মিরাজের দলের খেলতে হয়েছিল ২৯৮ বল। দুই দিন বিরতির পর আজ যখন ফের একই মাঠে তারা খেলতে নামল, দেখা গেল সেই একই চিত্র।১৮ মিনিট আগে
অস্ট্রেলিয়ার কাছে পার্থে প্রথম ওয়ানডেতে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে ভারত। নতুন অধিনায়ক শুবমান গিলের অধীনে ওয়ানডে খেলতে গিয়ে শুরুতেই ভারত হোঁচট খাওয়ায় হচ্ছে নানা সমালোচনা। ভারতের বাজে পারফরম্যান্স নিয়ে তো কথাবার্তা হচ্ছেই। বেশি সমালোচনা হচ্ছে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথড নিয়ে।২ ঘণ্টা আগে
রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট চলার মাঝেই সুখবর পেয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। তিনি এখন পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। সুখবর পাওয়ার পর কোথায় সেই উপলক্ষটা রাঙাবেন তিনি; উল্টো রাওয়ালপিন্ডির গ্যালারিতে থাকা দর্শকদের হতাশ করেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট চলার মাঝেই সুখবর পেয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। তিনি এখন পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। সুখবর পাওয়ার পর কোথায় সেই উপলক্ষটা রাঙাবেন তিনি; উল্টো রাওয়ালপিন্ডির গ্যালারিতে থাকা দর্শকদের হতাশ করেছেন।
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট গতকাল শুরু হয়েছে রাওয়ালপিন্ডিতে। প্রথম দিনের খেলা শেষে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, ওয়ানডের নেতৃত্বভার এখন শাহিনের কাঁধে। কিন্তু এমন সুখবর উদ্যাপনের সুযোগ তাঁকে দিলেন না কেশব মহারাজ। চলমান রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের ১১০তম ওভারে বোলিংয়ে আসেন মহারাজ। প্রোটিয়া বাঁহাতি স্পিনারকে স্লগ করতে গিয়ে বোল্ড হন শাহিন। ৭ বল খেলেও শাহিন রানের খাতা খুলতে পারেননি।
টেস্টে এ নিয়ে ১১ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন শাহিন। তিনি ডাক মারার পর পাকিস্তানের স্কোর হয়ে যায় ১০৯.৩ ওভারে ৮ উইকেটে ৩২৩ রান। যেখানে আজ রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় দিনের খেলা পাকিস্তান শুরু করেছিল ৫ উইকেটে ২৫৯ রানে। তাদের নামের পাশে তখন ৯১ ওভার। দ্বিতীয় দিনে ১৩৬ বল খেলতে পেরেছে স্বাগতিকেরা। প্রথম ইনিংসে ১১৩.৪ ওভারে ৩৩৩ রানে গুটিয়ে গেছে পাকিস্তান। প্রোটিয়া বাঁহাতি স্পিনার মহারাজ ৪২.৪ ওভারে ১০২ রানে ৭ উইকেট নিয়েছেন।
এর আগে লাহোরে প্রথম টেস্টেও শাহিন শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন। সেই টেস্ট ৯৩ রানে জিতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় পাকিস্তান। এরপর সীমিত ওভারের ক্রিকেটে মুখোমুখি হবে দুই দল। তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। এই সিরিজ দিয়েই ওয়ানডেতে অধিনায়কত্ব শুরু করবেন শাহিন।
মোহাম্মদ রিজওয়ানকে ওয়ানডে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার আলোচনা চলছিল অনেক দিন ধরে। শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো সত্যি। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝপথেই রিজওয়ান হারিয়েছেন ওয়ানডের নেতৃত্ব। রিজওয়ানের পরিবর্তে যে শাহিন ওয়ানডে অধিনায়ক হয়েছেন, দুজনই রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে খেলছেন।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর আগেও অধিনায়কত্ব করেছিলেন শাহিন। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সিরিজ ৪-১ ব্যবধানে হেরেছিল পাকিস্তান। তখন আফ্রিদিকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফের সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল বাবর আজমের কাঁধে। পরে গত বছরের অক্টোবরে বাবর পাকিস্তান দলের নেতৃত্বই ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাকিস্তান এখন তিন সংস্করণে তিন অধিনায়কের অধীনে খেলছে। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক শান মাসুদ ও সালমান আলী আঘা। সালমানের নেতৃত্বে কদিন আগে পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপে রানার্সআপ হয়েছিল।
রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্ট চলার মাঝেই সুখবর পেয়েছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। তিনি এখন পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের অধিনায়ক। সুখবর পাওয়ার পর কোথায় সেই উপলক্ষটা রাঙাবেন তিনি; উল্টো রাওয়ালপিন্ডির গ্যালারিতে থাকা দর্শকদের হতাশ করেছেন।
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট গতকাল শুরু হয়েছে রাওয়ালপিন্ডিতে। প্রথম দিনের খেলা শেষে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, ওয়ানডের নেতৃত্বভার এখন শাহিনের কাঁধে। কিন্তু এমন সুখবর উদ্যাপনের সুযোগ তাঁকে দিলেন না কেশব মহারাজ। চলমান রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের ১১০তম ওভারে বোলিংয়ে আসেন মহারাজ। প্রোটিয়া বাঁহাতি স্পিনারকে স্লগ করতে গিয়ে বোল্ড হন শাহিন। ৭ বল খেলেও শাহিন রানের খাতা খুলতে পারেননি।
টেস্টে এ নিয়ে ১১ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন শাহিন। তিনি ডাক মারার পর পাকিস্তানের স্কোর হয়ে যায় ১০৯.৩ ওভারে ৮ উইকেটে ৩২৩ রান। যেখানে আজ রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় দিনের খেলা পাকিস্তান শুরু করেছিল ৫ উইকেটে ২৫৯ রানে। তাদের নামের পাশে তখন ৯১ ওভার। দ্বিতীয় দিনে ১৩৬ বল খেলতে পেরেছে স্বাগতিকেরা। প্রথম ইনিংসে ১১৩.৪ ওভারে ৩৩৩ রানে গুটিয়ে গেছে পাকিস্তান। প্রোটিয়া বাঁহাতি স্পিনার মহারাজ ৪২.৪ ওভারে ১০২ রানে ৭ উইকেট নিয়েছেন।
এর আগে লাহোরে প্রথম টেস্টেও শাহিন শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন। সেই টেস্ট ৯৩ রানে জিতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় পাকিস্তান। এরপর সীমিত ওভারের ক্রিকেটে মুখোমুখি হবে দুই দল। তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। এই সিরিজ দিয়েই ওয়ানডেতে অধিনায়কত্ব শুরু করবেন শাহিন।
মোহাম্মদ রিজওয়ানকে ওয়ানডে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার আলোচনা চলছিল অনেক দিন ধরে। শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো সত্যি। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝপথেই রিজওয়ান হারিয়েছেন ওয়ানডের নেতৃত্ব। রিজওয়ানের পরিবর্তে যে শাহিন ওয়ানডে অধিনায়ক হয়েছেন, দুজনই রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে খেলছেন।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর আগেও অধিনায়কত্ব করেছিলেন শাহিন। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সিরিজ ৪-১ ব্যবধানে হেরেছিল পাকিস্তান। তখন আফ্রিদিকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফের সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল বাবর আজমের কাঁধে। পরে গত বছরের অক্টোবরে বাবর পাকিস্তান দলের নেতৃত্বই ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাকিস্তান এখন তিন সংস্করণে তিন অধিনায়কের অধীনে খেলছে। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক শান মাসুদ ও সালমান আলী আঘা। সালমানের নেতৃত্বে কদিন আগে পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপে রানার্সআপ হয়েছিল।
যুব এশিয়ান গেমসে ইতিহাস! বাংলাদেশকে প্রথম পদক এনে দিল মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৮ কাবাডি দল। বাহরাইনে শ্রীলঙ্কাকে আজ ৪৭–৪০ পয়েন্টে হারিয়ে হারিয়ে অন্তত ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেছে মেয়েরা।২৩ মিনিট আগে
মিরপুরে শনিবার প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশ ৭৪ রানে জিতলেও স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারেনি। ২০৭ রান করতে মেহেদী হাসান মিরাজের দলের খেলতে হয়েছিল ২৯৮ বল। দুই দিন বিরতির পর আজ যখন ফের একই মাঠে তারা খেলতে নামল, দেখা গেল সেই একই চিত্র।১৮ মিনিট আগে
অস্ট্রেলিয়ার কাছে পার্থে প্রথম ওয়ানডেতে দুমড়ে-মুচড়ে গেছে ভারত। নতুন অধিনায়ক শুবমান গিলের অধীনে ওয়ানডে খেলতে গিয়ে শুরুতেই ভারত হোঁচট খাওয়ায় হচ্ছে নানা সমালোচনা। ভারতের বাজে পারফরম্যান্স নিয়ে তো কথাবার্তা হচ্ছেই। বেশি সমালোচনা হচ্ছে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথড নিয়ে।২ ঘণ্টা আগে
শনিবার মিরপুরের প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ। একই মাঠে আজ দ্বিতীয় ম্যাচ জিতলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। আগেরবার টস হেরে ব্যাটিং পেলেও এবার মিরাজ টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে