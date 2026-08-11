ফর্টিসের ম্যাচ দেখবেন কোথায়

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আজ মুরাস ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলতে নামবে ফর্টিস। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় শুরু হওয়া ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। ফুটসালেরও ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ
ফর্টিস-মুরাস ইউনাইটেড
বেলা ৩টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটসাল
ফুটসাল লিগ বাংলাদেশ
বিকেল ৫টা, সন্ধ্যা ৭টা ও রাত ৯টা ১৫মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্য হান্ড্রেড
ম্যানচেস্টার-লিডস (নারী)
সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
ম্যানচেস্টার-লিডস (পুরুষ)
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
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