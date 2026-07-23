জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে জয়ের ধারায় ফিরবে তো ভারত

আয়ারল্যান্ডের কাছে ২-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। এরপর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ টি-টোয়েন্টি খেলে একটাতেও জিততে পারেনি ভারত। যার মধ্যে একটা ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গেছে। শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বাধীন ভারত ছয় টি-টোয়েন্টি হারের পর আজ খেলতে নামবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় বিকেল পাঁচটায় শুরু হবে ভারত-জিম্বাবুয়ে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
জিম্বাবুয়ে-ভারত
বিকেল ৫টা
সরাসরি
ইউনাইট ৮ স্পোর্টস ২
লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ
কলম্বো-ক্যান্ডি
বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
গল-জাফনা
রাত ৮টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ব্যাডমিন্টন খেলা সরাসরি
বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর
সকাল ১০টা ৩০ ও বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ যেন শেষ হয়েও হলো না শেষ। তবে সবকিছু তো বিশ্বকাপের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। ঠিক তেমনই এক ঘটনা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষকে আটকের খবর। তবে এএফএ তা মিথ্যা বলে দাবি করছে।১ ঘণ্টা আগে
নিউজার্সিতে ১৯ জুলাই আর্জেন্টিনা-স্পেন ফাইনাল শেষে কী হয়েছে, সেটা তো সকলেরই জানা। আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার লেয়ান্দ্রো পারেদেস হারের পর এরিক গার্সিয়া ও গাভিকে গলা চেপে ধরেছেন। তা নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার গাভি দেশে ফেরার পর বরণ করা হয়েছে টমেটো দিয়ে।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে, শিরোপা উঠেছে স্পেনের হাতে। তবে ট্রফির লড়াইয়ের পাশাপাশি নীরবে আরেকটি প্রতিযোগিতাও শেষ হয়েছে; কোন ক্লাব সবচেয়ে বেশি অর্থ পাবে ফিফার কাছ থেকে। সেই দৌড়ে আবারও সবার ওপরে ম্যানচেস্টার সিটি।২ ঘণ্টা আগে
নিউজার্সিতে গত ১৯ জুলাই লিওনেল মেসির কান্নাভেজা চেহারার কথা নিশ্চয়ই ফুটবলপ্রেমীদের মনে আছে। টানা দুইবার বিশ্বকাপ জিততে না পারার হতাশা তাঁকে কতটা পোড়াচ্ছিল, সেটা তিনিই ভালো বলতে পারবেন। তিনি আজ এমএলএসে খেলতে নামেননি। তাঁকে ছাড়াই ইন্টার মায়ামি হারিয়েছে শিকাগো ফায়ারকে।২ ঘণ্টা আগে