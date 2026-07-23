Ajker Patrika
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অন্য খেলা

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে জয়ের ধারায় ফিরবে তো ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে জয়ের ধারায় ফিরবে তো ভারত
আজ বিকেলে শুরু হচ্ছে ভারত-জিম্বাবুয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ছবি: ক্রিকইনফো

আয়ারল্যান্ডের কাছে ২-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। এরপর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ টি-টোয়েন্টি খেলে একটাতেও জিততে পারেনি ভারত। যার মধ্যে একটা ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গেছে। শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বাধীন ভারত ছয় টি-টোয়েন্টি হারের পর আজ খেলতে নামবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় বিকেল পাঁচটায় শুরু হবে ভারত-জিম্বাবুয়ে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

জিম্বাবুয়ে-ভারত

বিকেল ৫টা

সরাসরি

ইউনাইট ৮ স্পোর্টস ২

লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ

কলম্বো-ক্যান্ডি

বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

গল-জাফনা

রাত ৮টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ব্যাডমিন্টন খেলা সরাসরি

বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর

সকাল ১০টা ৩০ ও বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিষয়:

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