পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ বাঁচাতে নামছে শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক
ডাম্বুলায় পরশু তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান। একই মাঠে আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। সিরিজে টিকে থাকতে এই ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে জিততেই হবে।
বিপিএলে আজও দুই ম্যাচ রয়েছে। দুপুরে মাঠে নামছে চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে এই ম্যাচ। সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে রংপুর রাইডার্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ। বিপিএলের দুটি ম্যাচই টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি সম্প্রচার করবে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিপিএল
চট্টগ্রাম-রাজশাহী
সরাসরি
বেলা ২টা
নোয়াখালী-রংপুর
সরাসরি
সন্ধ্যা ৭টা
টি স্পোর্টস
শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি
সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা
সনি টেন ৫
বিগ ব্যাশ
হোবার্ট-অ্যাডিলেড
সরাসরি
বেলা ২টা ১৫
স্টার স্পোর্টস ২
এসএ টোয়েন্টি
ডারবান-সানরাইজার্স
সরাসরি
রাত সাড়ে ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
জীবন কখনো কখনো সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানায়। ১৩ বছরের এক কিশোরী। আকাশছোঁয়া স্বপ্ন নিয়ে যার ঢাকায় পা রাখার কয়েক দিনের মধ্যে শুনতে হলো বাবা হারানোর খবর। শোক তাকে ছেয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু পাথরে পরিণত করতে পারেনি। বরং শোককে শক্তিতে রূপ দিয়ে মাতিয়েছে সবুজ গালিচা।৭ মিনিট আগে
বৃষ্টির কারণে ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে থাকে হরহামেশাই। তবে মাঝেমধ্যে কীটপতঙ্গের উৎপাত, সূর্যের মাত্রাতিরিক্ত আলো—এসব অদ্ভুতুড়ে কারণেও ম্যাচ বাতিলের ঘটনা ঘটে। গত রাতে দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগ এসএ টোয়েন্টিতেও জোবার্গ সুপার কিংস-পার্ল রয়্যালসের ম্যাচও অদ্ভুত এক ঘটনায় পরিত্যক্ত হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
স্প্যানিশ সুপার কাপ, কোপা দেল রে, লা লিগা—চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কাছে ২০২৪-২৫ মৌসুমে এই তিনটি মেজর শিরোপা খুইয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। লস ব্লাঙ্কোসদের কাছে এবারের স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনালটা তাই প্রতিশোধের মিশন। তবে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপ্পে খেলতে পারবেন কি না, সেটা এখনো নিশ্চিত নয়।২ ঘণ্টা আগে
দুই মাস আগে গোল্ড কোস্টের একটি হোটেলে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের স্কোয়াড ঘোষণা করেন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক জর্জ বেইলি। নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্স না থাকলেও দলের প্রায় সবাই পরিচিত মুখ। কিন্তু এরপর ছিটকে গেলেন জশ হ্যাজেলউডও। বোলিংয়ে অভিজ্ঞ বলতে গেলে মিচেল স্টার্ক আর নাথান লায়ন।৩ ঘণ্টা আগে