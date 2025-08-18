Ajker Patrika
অবশেষে এশিয়া কাপে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হকি এশিয়া কাপে বাংলাদেশ। ছবি: ফাইল ছবি
হকি এশিয়া কাপে বাংলাদেশের খেলাটা অনেকটাই নিশ্চিত ছিল। অবশেষে আজ এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল। ২০২৫ হকি এশিয়া কাপে খেলবে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন (বাহফে) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নিশ্চিত করেছে তাদের হকি এশিয়া কাপে খেলার কথা। বাহফে বলেছে, ‘বাংলাদেশ হকি দল ইনশা আল্লাহ এশিয়া কাপ ২০২৫-এ অংশগ্রহণ করবে। হকি ইন্ডিয়া থেকে আমন্ত্রণপত্র পেয়েছে বাংলাদেশ হকি দল। বর্তমানে জাতীয় দলের ক্যাম্প চলছে।’

বাংলাদেশকে গতকাল সুখবর দিয়েছে পাকিস্তান। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে হকি এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করেছে পাকিস্তান। এশিয়ান হকি ফেডারেশন ( এএইচএফ ) সঙ্গে আগে থেকেই এ ব্যাপারে কথা হচ্ছিল বাহফের। তখন বাহফের সাধারণ সম্পাদক লে . কর্নেল রিয়াজুল হাসান ( অব . ) বলেছিলেন, ‘আমাদের কালকের (আজ) মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে তারা (এএইচএফ)। আমরা খেলার জন্য প্রস্তুত আছি । ’

২৭ আগস্ট ভারতের বিহারে শুরু হবে এশিয়া কাপ। এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগাম হামলার পর একপ্রকার অনুমিতই ছিল , পাকিস্তান খেলবে না এই টুর্নামেন্টে । দুই দেশের রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব ক্রীড়াঙ্গনে পড়াটা নতুন কিছু নয়। অবশ্য ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি , পাকিস্তান হকি দলকে ভিসা দিতে রাজি ছিল ভারত । ভারতীয় হকি ফেডারেশনের এক কর্মকর্তা , ‘পাকিস্তানের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এশিয়া কাপ খেলার জন্য বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।’

বাংলাদেশের অবশ্য এশিয়া কাপে খেলার সরাসরি সুযোগ ছিল গত এপ্রিলে । কিন্তু এএইচএফ কাপের ফাইনালে উঠতে না পারায় সেই সুযোগ হারায়। এরপর পাকিস্তানের বর্জনে হকি এশিয়া কাপে খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

