ভারতকে হারানোয় ৭ লাখ করে বুঝে পেলেন হামজা-জামালরা

ফুটবল

ভারতকে হারানোয় ৭ লাখ করে বুঝে পেলেন হামজা-জামালরা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ২২
১-০ গোলে জিতেছিল বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে
১-০ গোলে জিতেছিল বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

২ দশকের বেশি সময়ের অপেক্ষা ফুরিয়েছে শেখ মোরসালিনের কল্যাণে। এই অ্যাটাকিং মিডফল্ডারের একমাত্র গোলের সুবাদে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে গত ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতকে হারায় বাংলাদেশ। প্রতিবেশীদের বিপক্ষে টানা ২২ বছরের জয়ের অপেক্ষা শেষ হয় দলটির। সেই জয়ের পুরস্কার বুঝে পেল হামজা চৌধুরী-জামাল ভূঁইয়ারা।

এশিয়ান কাপ বাচাইপর্বের চতুর্থ রাউন্ড শেষেই নিশ্চিত হয়–মূল পর্বে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। এরপরও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচকে বাড়তি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিল হাভিয়ের কাভরেরার দল। জয়খরা কাটাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল বাংলাদেশ। এবার আর হতাশ হতে হয়নি। বহু আকাঙ্খিত এই জয়ের পর ২ কোটি টাকা অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেন সদ্য পদত্যাগ করা যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

২২ দিন পর আজ সে অর্থ বুঝে পেয়েছে বাংলাদেশ দল। দুপুরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) ভবনে সংস্থাটির পরিচালক প্রশিক্ষক লাবণী চামকার কাছ থেকে চেক বুঝে নেন অধিনায়ক জামাল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার আমের খান এবং বাফুফের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার।

ভারতের বিপক্ষে পাওয়া সে ম্যাচের স্কোয়াডে থাকা ২৩ ফুটবলার, কোচ কাবরেরা, ম্যানেজার আমের প্রত্যেকে ৭ লাখ টাকা করে পেয়েছেন। ৫ লাখ টাকা করে পেয়েছেন কোচিং স্টাফের বাকি ৫ সদস্য।

বোনাস প্রসঙ্গে আমের বলেন, ‘ফেডারেশন থেকে ৪০ জনের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছিল। ভারত ম্যাচের আগে ইব্রাহিমসহ আরও কয়েকজন ক্যাম্পে ছিল। দলের অংশ হওয়ায় তাদের নামও তালিকায় ছিল। আজ আমরা এনএসসি থেকে ৩০ জনের চেক পেয়েছি।’

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে হত্যা: গৃহকর্মী আয়েশা ঝালকাঠিতে গ্রেপ্তার

প্রাথমিকভাবে ১২৫ আসনে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা

আজকের রাশিফল: অতিরিক্ত রাগ লজ্জায় ফেলবে, ঘরে শান্তি চাইলে রান্না নিয়ে চুপ থাকুন

৫০ বছর ধরে কবর খুঁড়ছেন মজিরুল, নিঃস্বার্থ সেবায় গাংনীর গোরখোদকেরা

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেপ্তার ২

ফুটবল

বাফুফের সঙ্গে যুক্ত হলো বিএসআরএম

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিএসআরএম আনুষ্ঠানিকভাবে বাফুফের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে যুক্ত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
বিএসআরএম আনুষ্ঠানিকভাবে বাফুফের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে যুক্ত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ডেভেলপমেন্ট পার্টনার হিসেবে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সঙ্গে ১০ বছরের চুক্তি করেছে বিএসআরএম। চুক্তি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি তাবিথ আউয়াল এবং সহ-সভাপতি ফাহাদ করিম।

চুক্তির আওতায় বাফুফের বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজে সম্পৃক্ত হবে বিএসআরএম। এই তালিকায় আছে বাফুফের কোচেস ট্রেনিং প্রোগ্রাম, টেকনিক্যাল প্রোগাম এবং এলিট একাডেমি নিয়ে বিভিন্ন কাজ। প্রথম ৫ বছর বিএসআরএম থেকে এক ধরণের আর্থিক সুবিধা পাবে বাফুফে। এই পর্বের কার্যক্রম মূল্যায়নের পর দ্বিতীয় ধাপে আর্থিক মুল্যায়ন করবে প্রতিষ্ঠানটি।

তাবিথ আউয়াল বলেন, ‘আপনারা জানেন, বিএসআরএম অনেক দিন ধরে বাংলাদেশে একটা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান। তারা শুধু ব্যবসার সাথে জড়িত নয়, সকল উন্নয়নমূলক কাজের সাথে জড়িত...অতীতেও জড়িত ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও আশা করি থাকবে। বিএসআরএমের তিনটা কোন ভ্যালুস-শক্তি, নিরাপত্তা এবং স্থায়ীত্ব-আমি মনে করি বাফুফেও একই কোর ভ্যালু তাদের সাথে শেয়ার করে।’

ফাহাদ করিম বলেন, ‘বিএসআরএম আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার। ফেডারেশনের বোর্ডে বা আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে তাদের লোগো থাকবে। স্পেসিফিক কিছু বিষয়ে অন্যদের সঙ্গে তাদের লোগোও থাকবে। এখানে তাদের শর্ত স্টিল বা নির্মাণ সংক্রান্ত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করা যাবে না। আমরা এটা অনুসরণ করি যেমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান যুক্ত করি না।’

খেলাফুটবলবাফুফে
মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে হত্যা: গৃহকর্মী আয়েশা ঝালকাঠিতে গ্রেপ্তার

প্রাথমিকভাবে ১২৫ আসনে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা

আজকের রাশিফল: অতিরিক্ত রাগ লজ্জায় ফেলবে, ঘরে শান্তি চাইলে রান্না নিয়ে চুপ থাকুন

৫০ বছর ধরে কবর খুঁড়ছেন মজিরুল, নিঃস্বার্থ সেবায় গাংনীর গোরখোদকেরা

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেপ্তার ২

ক্রিকেট

বিপিএল খেলতে বাধা রইল না পাকিস্তানি ব্যাটারের

ক্রীড়া ডেস্ক    
হায়দার আলী। ছবি: এক্স
হায়দার আলী। ছবি: এক্স

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) হায়দার আলীর খেলা নিয়ে শঙ্কা ছিল। সে শঙ্কা দূর হলো অবশেষে। এই ব্যাটারের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ২০২৬ বিপিএল খেলতে আর কোনো বাধা রইল না হায়দারের।

বিপিএল খেলার জন্য ৯ ক্রিকেটারকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) দিয়েছে পিসিবি। সে তালিকায় আছে হায়দারের নাম। ধর্ষণের অভিযোগ ওঠার পর থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন তিনি। নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরও মাঠে নামতে পারছিলেন না। এবার বিপিএল দিয়ে বাইশ গজে ফেরার অপেক্ষা শেষ হচ্ছে তাঁর।

পাকিস্তানের হয়ে এখন পর্যন্ত ৩৫টি টি-টোয়েন্টি এবং ৩টি ওয়ানডেত খেলেছেন হায়দার। পাকিস্তান শাহিনসের হয়ে ইংল্যান্ড সফরে গত সেপ্টেম্বরে ২৫ বছর বয়সী ব্যাটারের ওপর ধর্ষণের অভিযোগ আনেন যুক্তরাজ্যে জন্মগ্রহণকারী একজন পাকিস্তানি মহিলা।

তদন্তের ফলাফল না আসা পর্যন্ত হায়দারকে ক্রিকেট থেকে সাময়িক নিষিদ্ধ করেছিল পিসিবি। আদালতে মামলা পাঠানো বা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ না পাওয়ায় গত ২৫ সেপ্টেম্বর মামলাটি বন্ধ করে দেয় ম্যানচেস্টার পুলিশ।

বিপিএলের জন্য এনওসি পাওয়া বাকি ক্রিকেটাররা হলেন মোহাম্মদ নাওয়াজ, আবরার আহমেদ, সাহাবজাদা ফারহান, ফাহিম আশরাফ, হুসেইন তালাত, সালমান এরশাদ, খাজা নাফে ও এহসানউল্লাহ। পিসিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, এদের সবাইকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত বিপিএল খেলার অনুমতি দিয়েছে পিসিবি। সেদিন টুর্নামেন্টির ফাইনাল মাঠে গড়াবে। অর্থাৎ পুরো বিপিএল খেলতে পারবেন পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা।

নয়জনকে এনওসি দিলেও উমর আকমলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে পিসিবি। এর কারণ জানতে চেয়ে ইতোমধ্যে পাকিস্তান ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে আবেদন করেছেন এই ব্যাটার। তিনি বলেন, ‘কেন আমাকে এনওসি দেওয়া হয়নি সেটা জানি না। আমি কিছু চুক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছি। বোর্ড আমার আবেদনগুলো অনুমোদন করছে না।’

খেলাপিসিবিক্রিকেটবিপিএল
মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে হত্যা: গৃহকর্মী আয়েশা ঝালকাঠিতে গ্রেপ্তার

প্রাথমিকভাবে ১২৫ আসনে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা

আজকের রাশিফল: অতিরিক্ত রাগ লজ্জায় ফেলবে, ঘরে শান্তি চাইলে রান্না নিয়ে চুপ থাকুন

৫০ বছর ধরে কবর খুঁড়ছেন মজিরুল, নিঃস্বার্থ সেবায় গাংনীর গোরখোদকেরা

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেপ্তার ২

ফুটবল

ট্রাম্পকে শান্তি পুরস্কার দিয়ে চাপের মুখে ফিফা সভাপতি

ক্রীড়া ডেস্ক    
ট্রাম্পের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ইনফান্তিনো। ছবি: এক্স
ট্রাম্পের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ইনফান্তিনো। ছবি: এক্স

ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিফার শান্তি পুরস্কার পাওয়ার বিষয়টি ভালোভাবে নিতে পারেনি ফুটবলপ্রেমীরা। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষোভ আর নিন্দার ঝড় উঠেছিল। এবার এই ইস্যুতে বেশ চাপের মুখে পড়েছেন ফিফার সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।

গত মাসে প্রথমবারের মতো বার্ষিক শান্তি পুরস্কারের ঘোষণা দেন ইনফান্তিনো। সেই পুরস্কার যে ট্রাম্পের হাতে উঠবে, আগেই সে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থার প্রধান। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হয়েছে। গত ৫ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্টের ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি ওভালে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠিত। সে অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের হাতে শান্তি পুরস্কার তুলে দেন ইনফান্তিনো।

একটি সোনার ট্রফির পাশাপাশি একটি মেডেল এবং সনদ দেন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। একইসঙ্গে ট্রাম্পের প্রশংসা করেন ইনফান্তিনো। সেই ঘটনায় তাঁর প্রতি নৈতিকতা ভঙ্গের অভিযোগ এনেছে ফেয়ারস্কয়ার নামে একটি মানবাধিকার সংস্থা। অলাভজনক প্রতিষ্ঠানটির দাবি, ফিফার রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার নীতি ভঙ্গ করেছেন ইনফান্তিনো। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ফিফার নৈতিকতা কমিটিকে অনুরোধ করেছে ফেয়ারস্কয়ার।

তদন্ত কমিটি দোষ খুঁজে পেলে সতর্ক করা হতে পারে ইনফান্তিনোকে। পাশাপাশি তিরস্কার করা কিংবা জরিমানাও করা হতে পারে এই ফুটবল সংগঠককে। ফুটবল সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে নির্দিষ্ট মেয়াদে নিষেধাজ্ঞাও আসতে পারে ইনফান্তিনোর ওপর।

ফেয়ারস্কয়ারের পক্ষ থেকে দেওয়া অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ‘দায়িত্বশীল একজন রাজনৈতিক নেতাকে এই পুরস্কার দিয়ে ফিফার নিরপেক্ষতার নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। ফিফার নীতি বা মূল্যবোধ, লক্ষ্য, কৌশলগত দিকনির্দেশনা ঠিক করে দেওয়ার ক্ষমতা কেবল সভাপতি একা রাখেন না।’

ফেয়ারস্কয়ারের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর নিকোলাস ম্যাকগিহান বলেন, ‘ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক এজেন্ডার প্রতি ইনফান্তিনোর সমর্থনের জন্যই কেবল এই অভিযোগ করা হয়নি। এটার কারণ আরও বিস্তৃত। ফিফার শাসনব্যবস্থায় ইনফান্তিনো সরাসরি নিয়ম ভঙ্গের সুযোগ পাচ্ছেন। যেটা বিপজ্জনক এবং বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবলের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত।’

খেলাফিফাফুটবল
মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে হত্যা: গৃহকর্মী আয়েশা ঝালকাঠিতে গ্রেপ্তার

প্রাথমিকভাবে ১২৫ আসনে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা

আজকের রাশিফল: অতিরিক্ত রাগ লজ্জায় ফেলবে, ঘরে শান্তি চাইলে রান্না নিয়ে চুপ থাকুন

৫০ বছর ধরে কবর খুঁড়ছেন মজিরুল, নিঃস্বার্থ সেবায় গাংনীর গোরখোদকেরা

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেপ্তার ২

ক্রিকেট

ভারত সিরিজে খেলতে পারবেন তো নিউজিল্যান্ডের এই ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারত সিরিজে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ফিন অ্যালেন। ছবি: ক্রিকইনফো
ভারত সিরিজে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ফিন অ্যালেন। ছবি: ক্রিকইনফো

ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে মাঠে গড়াবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই টুর্নামেন্টের আগে কন্ডিশনের সঙ্গে ঝালিয়ে নিতে ভারতে এসে সীমিত ওভারের ক্রিকেটের সিরিজ খেলবে নিউজিল্যান্ড। কিন্তু এই সিরিজে কিউই তারকা ক্রিকেটার ফিন অ্যালেনের খেলা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা।

১১ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। সেই সিরিজ শেষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে। ২১ জানুয়ারি হবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। এখনো অনেক দেরি হলেও বিগ ব্যাশের কারণে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তায় অ্যালেন। বিগ ব্যাশে পার্থ স্করচার্চের হয়ে খেলেন তিনি। ১৪ ডিসেম্বর উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে পার্থ স্করচার্চ-সিডনি সিক্সার্স। লিগ পর্বে পার্থের শেষ ম্যাচ ১৭ জানুয়ারি মেলবোর্ন স্টার্সের বিপক্ষে। কিন্তু প্লে অফের চার ম্যাচ হবে ২১ থেকে ২৫ জানুয়ারি। ফাইনাল হবে ২৫ জানুয়ারি। পার্থ প্লে অফে উঠলেই ভারত-নিউজিল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজের সঙ্গে সেটা সাংঘর্ষিক হবে।

পার্থ স্করচার্চের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার কারণেই মূলত বিগ ব্যাশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভারত সিরিজ খেলার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না অ্যালেন। নিউজিল্যান্ডের এই বিধ্বংসী ব্যাটার আজ ক্রিকইনফোকে বলেন, ‘পার্থ স্করচার্চের বিগ ব্যাশ শেষ হলেই সোজা ভারতে চলে যাব। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ক্রিকেট খেলাটাকে এখনো সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই। নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করতে পছন্দ করি। তবে ক্রিকেট তো প্রত্যেক বছর বদলাচ্ছে।’

নিউজিল্যান্ডের কেজুয়াল চুক্তিতে স্বাক্ষর করা পাঁচ ক্রিকেটারের একজন অ্যালেন। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের (এনজেডসি) হাইপারফরম্যান্স সিস্টেমের সঙ্গে থাকেন বলে অনেক সময় জাতীয় দলের ম্যাচ ছাপিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটকে প্রাধান্য দিলেও সেটা তাঁর জন্য ভুল না। তবে অ্যালেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকেও অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ তিনি খেলেছেন এ বছরের ২৬ মার্চ ওয়েলিংটনে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে ৫২ টি-টোয়েন্টিতে ২ সেঞ্চুরি ও ৫ ফিফটি করেছেন তিনি। বিশ্বকাপের আগে ২১ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটআইসিসিটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
মোহাম্মদপুরে মা-মেয়ে হত্যা: গৃহকর্মী আয়েশা ঝালকাঠিতে গ্রেপ্তার

প্রাথমিকভাবে ১২৫ আসনে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা

আজকের রাশিফল: অতিরিক্ত রাগ লজ্জায় ফেলবে, ঘরে শান্তি চাইলে রান্না নিয়ে চুপ থাকুন

৫০ বছর ধরে কবর খুঁড়ছেন মজিরুল, নিঃস্বার্থ সেবায় গাংনীর গোরখোদকেরা

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে অস্ত্র-গুলিসহ গ্রেপ্তার ২

