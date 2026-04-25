এশিয়ান বিচ গেমসে বাংলাদেশের পদক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এশিয়ান বিচ গেমসে বাংলাদেশের পদক
দ্বিতীয় ম্যাচে চায়নিজ তাইপেকে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: কাবাডি ফেডারেশন

চীনের সানিয়ায় এশিয়ান বিচ গেমসের কাবাডি ইভেন্টে উড়ছে বাংলাদেশের নারী দল। থাইল্যান্ডকে হারিয়ে শুভসূচনা করার পর আজ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে চায়নিজ তাইপেকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছে তারা। টানা দুই জয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করার পাশাপাশি আসরে বাংলাদেশের পদক জয়ও নিশ্চিত হলো।

আজকের ম্যাচে শুরু থেকেই চায়নিজ তাইপেকে চাপে রাখে বাংলাদেশ। প্রথমার্ধে লড়াই কিছুটা সমানে-সমান মনে হলেও ২৫-১১ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে বাংলাদেশের মেয়েরা। তাইপের রক্ষণকে তছনছ করে দিয়ে একের পর এক পয়েন্ট ছিনিয়ে নেয় তারা। শেষ পর্যন্ত ৫৯-২০ পয়েন্টের বিশাল ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ দল।

গেমসের নিয়ম অনুযায়ী, সেমিফাইনালে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের অন্তত একটি ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত হয়ে গেছে। এর আগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ৫১-৩৪ পয়েন্টের দাপুটে জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। টানা দুই ম্যাচে বড় ব্যবধানের এই জয় দলের আত্মবিশ্বাসকে তুঙ্গে নিয়ে গেছে।

গ্রুপ পর্বের বাধা টপকে সেমিফাইনাল নিশ্চিত হলেও বাংলাদেশের যাত্রা এখানেই থামছে না। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ে আগামীকাল নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

নারী দল হাসিমুখে মাঠ ছাড়লেও পুরুষ দল টানা দ্বিতীয় ম্যাচ হেরেছে। পাকিস্তানের কাছে হারের পর আজ ইরানের কাছে ৪৭-৩১ পয়েন্টের ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ।



বাংলাদেশখেলাকাবাডি
বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

শেষ ম্যাচ হেরে সিরিজও হারলেন জ্যোতিরা

‘আল্লাহর রহমতে বাংলাদেশ ক্রিকেট ঠিক পথেই এগোচ্ছে’

এশিয়ান বিচ গেমসে বাংলাদেশের পদক

এশিয়ান বিচ গেমসে বাংলাদেশের পদক

শেষ ওয়ানডেতে রিশাদের না থাকার তাহলে এই কারণ