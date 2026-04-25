শেষ ওয়ানডেতে রিশাদের না থাকার তাহলে এই কারণ

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের পরও কিছুটা তোপের মুখে পড়তে হয়েছে বাংলাদেশের অধিনায়ক মেহেদি হাসান মিরাজকে। শেষ ম্যাচে রিশাদ হোসেনের পরিবর্তে একাদশে বাঁ হাতি স্পিনার তানভীর ইসলামকে দেখা গেছে। বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারেননি ভক্তরা। অবশেষে বিষয়টি খোলাসা করলেন বাংলাদেশের স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ।
প্রথম ওয়ানডেতে ১০ ওভারে ৪৪ রান দেন রিশাদ; বিনিময়ে তুলে নেন ২ উইকেট। দ্বিতীয় ম্যাচে এই লেগস্পিনারকে দিয়ে ১০ ওভারের কোটা পূরণ করাননি মিরাজ। ৫ ওভারে ২১ রানে ১ উইকেট নেন রিশাদ। এরপরও সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচের একাদশে জায়গা হয়নি তাঁর। মুশতাক জানালেন, বিশ্রামের কথা ভেবেই শেষ ওয়ানডের একাদশে রাখা হয়নি রিশাদকে।
মুশতাক বলেন, ‘এটা রিশাদের উন্নতির অংশ। মাঝে মাঝে বাইরে বসতে হয়। মন শক্ত করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হলো মাইন্ড গেম; গ্রেট টেম্পারমেন্ট থাকতে হবে। দক্ষতা আপনাকে এত দূর নিয়ে আসবে। তবে টিকে থাকতে হবে শক্ত মানসিকতা দিয়ে। কোচ হিসেবে রিশাদকে মানসিকভাবে আরও দৃঢ় করা আমার কাজ। ওকে আসলে ড্রপ দেওয়া হয়নি। সে ভালো বল করেছে। আমরা চেষ্টা করি সব স্পিনার যেন ম্যাচ পায়। তাই কেউ একাদশে না থাকলেও যেন ইতিবাচক থাকে মানসিকভাবে।’
রিশাদকে আরও শানিত করার লক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন মুশতাক, ‘রিশাদের সঙ্গে বিভিন্ন বৈচিত্র্য নিয়ে কাজ করছি। বিশেষ করে উইকেটের ব্যবহার এবং গুগলগুলো আরও উন্নত করার চেষ্টা করছি। আমি একটা কথা প্রায়ই বলে থাকি—একই অ্যাকশনে বারবার বল করে যাওয়া একজন লেগ স্পিনারের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লেগ স্পিনাররা প্রায়ই খরুচে হতে পারে। আমরা ওর (রিশাদ) একশন নিয়ে কাজ করছি। এতে সে আরও পারফেক্ট হয়ে উঠবে। সে বল ভালো ওভার করছে, ভালো বল না করলেও। সব মিলিয়ে অনেক উন্নতি করেছে।’
