হুন্দাইয়ের সিইওকে টপকে এশিয়ান আর্চারির সভাপতি বাংলাদেশের চপল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
টানা ২০ বছর ধরে এশিয়ান আর্চারি ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন কোরিয়ান গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হুন্দাইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) চুং ইউ সুন। এবার সেই জায়গা আসছে পরিবর্তন। তাঁকে টপকে এশিয়ান আর্চারির নতুন সভাপতি হয়েছেন বাংলাদেশের কাজী রাজীব উদ্দীন চপল।
আজ ঢাকায় হয়েছে এশিয়ান আর্চারির কংগ্রেস। সেখানে চুং ইউ সুনকে ২৯-৯ ভোটে হারিয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন চপল। বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি তিনি। এখন যদিও কাজ করছেন সদস্য হিসেবে।
সভাপতি হওয়ার আগে চপল দুই মেয়াদে এশিয়ান আর্চারির সহ-সভাপতি ছিলেন। ঢাকায় আজ থেকে শুরু এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের লোকাল অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি ।
হংকং ক্রিকেট সিক্সেস টুর্নামেন্টে হার দিয়েই শেষ হলো ভারতের পথচলা। কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, নেপাল—একই দিনে তিন প্রতিপক্ষের কাছে হারল দিনেশ কার্তিকের নেতৃত্বাধীন ভারত। এক রশিদ খানই আজ ভারতকে শেষ করে দিয়েছেন।
পাকিস্তানকে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ২ রানে হারিয়ে এবারের হংকং সিক্সেসে শুরুটা দারুণ করেছিল ভারত। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে জয়ের পর টানা তিন ম্যাচ হারল কার্তিকের দল। যার মধ্যে বোল আউট পর্বে নেপালের কাছে ৯২ রানে হেরেছে ভারত।ব্যাটিংয়ে ঝোড়ো ফিফটির পাশাপাশি বোলিংয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন নেপাল পেসার রশিদ।
হংকংয়ের মংকক মিশন রোড স্টেডিয়ামে আজ দুপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারত-নেপাল বোল আউট পর্বের ম্যাচ। টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নেপাল অধিনায়ক সন্দ্বীপ জোরা। নির্ধারিত ৬ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৩৭ রান করেছে সন্দ্বীপের দল। ১৭ বলে ৪ চার ও ৬ ছক্কায় ৫৫ রান করে আহত অবসর হয়ে মাঠ ছাড়েন রশিদ। অধিনায়ক সন্দ্বীপ ১২ বলে ৪৭ রান করে অপরাজিত থাকেন।
নেপালের বিপক্ষে ১৩৮ রানের পাহাড় টপকাতে গিয়ে ৩ ওভারে ৪৫ রানে গুটিয়ে যায় কার্তিকের ভারত। ইনিংস সর্বোচ্চ ১২ রান করেন দুই টপ অর্ডার ব্যাটার ভরত চিপলি ও প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চাল। অধিনায়ক কার্তিক করেছেন ৭ রান। নেপালের রশিদ ১ ওভারে ৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২ ও ১ উইকেট নিয়েছেন বশির আহমদ ও রুপেশ সিং। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হয়েছেন রশিদ।
নেপালের রশিদ গতকালই নাম লিখিয়েছেন ইতিহাসের পাতায়। সেদিকউল্লাহ পাচা, শরাফুদ্দিন আশরাফ, ইজাজ উদ্দিন আহমাদজাই—পঞ্চম ওভারের প্রথম তিন বলে আফগান এই তিন ব্যাটারকে ফিরিয়ে হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে প্রথম হ্যাটট্রিক করা বোলার বনে গেলেন রশিদ। এই তিন ব্যাটারের পাশাপাশি গুলবাদিন নাইবকে ফিরিয়েছেন রশিদ খান। ২ ওভারে ২৭ রানে ৪ উইকেট নিয়ে রশিদ হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে এক ইনিংসে সেরা বোলিংয়ের কীর্তিটাও নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ১৩ মাস দূরে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে তাঁর ব্যস্ততা থেমে নেই। পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেলবেন তিনি। পেয়ে গেলেন অধিনায়কত্বও।
২০২৫ আবুধাবি টি-টেন লিগে সাকিব খেলবেন রয়্যাল চ্যাম্পসের হয়ে। ফেসবুকে রয়্যাল চ্যাম্পস ৩০ সেকেন্ডের এক ভিডিওবার্তায় তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিনায়ক করেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটি লিখেছে, ‘অপেক্ষা শেষ। অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল রাজাকে। সাকিব আল হাসান রয়্যালসকে নেতৃত্ব দেবেন। সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন, নির্ভীক যোদ্ধা ও এখন রয়্যাল চ্যাম্পসের অভিজাত অধিনায়ক।’
আবুধাবি টি-টেন লিগে এর আগেও খেলেছেন সাকিব। ২০২৪ সালে এই টুর্নামেন্টে তিনি খেলেছিলেন বাংলা টাইগার্সের হয়ে। এবার নতুন দল রয়্যাল চ্যাম্পসে যোগ দিতে পেরে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার কদিন আগে বলেছেন, ‘রয়্যাল চ্যাম্পসে যোগ দিতে এবং আবুধাবি টি-টেন লিগে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই নতুন সংষ্করণটি খুবই রোমাঞ্চকর। আমি দলের জন্য নিজের সেরাটা দিতে চাই। এই সংস্করণে ভালো করার জন্য শক্তি, গতি তীক্ষ্ণতা এবং দলগত পারফরম্যান্স দরকার হয়। আমি বিশ্বাস করি টুর্নামেন্টে আমরা ভালো করতে পারব।’
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) খেলার সুযোগ না মিললেও বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে গত ১৩ মাস খেলে বেড়াচ্ছেন তারকা অলরাউন্ডার। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল), পাকিস্তান সুপার লিগ, মাইনর লিগ ক্রিকেট, কানাডা সুপার সিক্সটির মতো টুর্নামেন্টে খেলেছেন সাকিব। যার মধ্যে পিএসএলে তাঁর দল লাহোর কালান্দার্স চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত মাসে মাইনর লিগ ক্রিকেটে তাঁর দল আটলান্টা ফায়ার শিরোপা জিতেছে। ক্রিকবাজে কদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাকিব জানিয়েছেন, মিরপুরে ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে চান তিনি।
জাহানারা আলমের সাক্ষাৎকার প্রকাশ হওয়ার পরই টালমাটাল ক্রিকেট। কদিন আগে তাঁর প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক ও টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু ও এবং বিসিবির নারী বিভাগের প্রয়াত সাবেক ইনচার্জ তৌহিদুর রহমানের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর অভিযোগ এসেছে। সামাজিক মাধ্যমেও তাইজুল ইসলাম, তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিমরাও প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই ঘটনায়।
জাহানারা ইস্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তাইজুলের আশা বিসিবি এ ধরনের ঘটনায় যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেবে। একই সঙ্গে তাঁর চাওয়া দেশের প্রত্যেক নাগরিক নিরাপদে থাকুক। বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আজ লিখেছেন,‘বোন জাহানারা আলমের সাক্ষাৎকার দেখে স্তব্ধ ও মর্মাহত। কোনো নারী বা ব্যক্তির সঙ্গে এমন ঘটনা কখনোই কাম্য নয়। এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস দ্রুত তদন্ত শেষে, সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবে বিসিবি। যা অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। নিরাপদে থাকুক বাংলাদেশের প্রতিটি মা, বোন ও মানুষ।’
জাহানারা আলমের ঘটনায় তামিম-মুশফিক ফেসবুকে গতকাল পোস্ট করেছেন। হেনস্তার শিকার সব নারী ক্রিকেটারকে মুখ খোলার আহ্বান জানিয়ে তামিম লিখেছেন, ‘জাহানারা আলম যে অভিযোগগুলো তুলেছেন, সবগুলোই গুরুতর এবং সেসব সত্যি হলে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো নয়। শুধু একজন জাতীয় ক্রিকেটার বা সাবেক অধিনায়ক বলেই নয়, যেকোনো পর্যায়ের ক্রিকেটার হোক বা যেকোনো খেলার ক্রীড়াবিদ কিংবা যেকোনো নারী—কারও প্রতি এমন আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।’ মুশফিক জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করেছেন। আর পরশু রাতে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাহানারা আলমের বিস্ফোরক অভিযোগসহ বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটের করুণ চিত্র তুলে ধরলেন রুমানা আহমেদ। রুমানা বলেছেন, ‘জাহানারা মুখ খুলেছে, জুনিয়ররা অ্যাবিউজ হলে কি মুখ খুলতে পারবে।’
যে মঞ্জুর বিরুদ্ধে জাহানারার অভিযোগ, তিনি (মঞ্জু) গত রাতে সামাজিক মাধ্যমে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। ফেসবুকে এক বার্তায় মঞ্জু লিখেছেন,
‘তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রকৃত সত্য সবার সামনে আসবে আশা করছি। সে সময় পর্যন্ত অনুমাননির্ভর কোনো তথ্য প্রকাশ না করার জন্য সবার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের পর আমি সবার সঙ্গে কথা বলবো।’
বাংলাদেশের হয়ে ৫২ ওয়ানডে ও ৮৩ টি-টোয়েন্টি খেলা জাহানারা সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন গত বছর ডিসেম্বরে। এর পর থেকে ৩২ বছর বয়সী পেসার আছেন অস্ট্রেলিয়ায়। জাহানারার বিস্ফোরক অভিযোগ ভাবমূর্তি সংকটে বিসিবি, বিশেষ করে, নারী ক্রিকেটে। এ ধরনের অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত না হলে দেশের নারী ক্রিকেটের বড় ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
বাবা-ছেলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার ঘটনা একেবারে নতুন নয়। শিবনারায়ণ চন্দরপালের ছেলে তেজনারায়ণ চন্দরপল, সুনীল গাভাস্কারের ছেলে রোহান গাভাস্কার—এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাবা-ছেলের একসঙ্গে খেলা, উপরন্তু তারা বেঁধেছেন জুটি! এমন ঘটনা লাখে নয় বরং কোটিতে একটা পাওয়া নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।
বাবা-ছেলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একই ম্যাচে খেলার ঘটনা প্রথমবারের মতো ঘটল ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে। পূর্ব তিমুরের বাবা সুহায়েল সাত্তার ও ছেলে ইয়াহিয়া সুহায়েল যে বিরল কীর্তি গড়েছেন, সেটা দলটির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচেই। বালিতে পরশু ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে একসঙ্গে ব্যাটিং করেছেন বাবা-ছেলে। চতুর্থ উইকেটে বাবা-ছেলের জুটিতে এসেছে কেবল ২ রান। দলের ৬১ রানের মধ্যে ইনিংস সর্বোচ্চ ১৪ রান করেন সুহায়েল সাত্তার। ছেলে ইয়াহিয়া সুহায়েল করেন ১ রান।
পূর্ব তিমুরের সুহায়েল সাত্তার ও ইয়াহিয়া সুহায়েল বিরল এই কীর্তি গড়েছেন বালি দ্বীপে ইন্দোনেশিয়া-মিয়ানমার-পূর্ব তিমুরকে নিয়ে চলমান ত্রিদেশীয় সিরিজে। বালি দ্বীপে গতকাল মিয়ানমারের বিপক্ষে পূর্ব তিমুর গুটিয়ে গেছে ৩২ রানে। সুহায়েল সাত্তার এই ম্যাচে রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন। ইয়াহিয়া সুহায়েল করেছেন ২ রান। ইন্দোনেশিয়া-মিয়ানমারের বিপক্ষে দুটি ম্যাচই পূর্ব তিমুর হেরেছে ১০ উইকেটে। তবে পরিসংখ্যান ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাবা-ছেলের একসঙ্গে খেলা নিয়েই আলোচনা।
প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে বাবা-ছেলের এক ম্যাচে মাঠে নামতে আগেও দেখা গেছে। আফগানিস্তানের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট পাকিজা ক্রিকেট লিগের ২০২৫-এর আসরে মোহাম্মদ নবি ও তাঁর ছেলে হাসান ইশাকিল একই ম্যাচে খেলেছেন। সেই ম্যাচে নবিকে ছক্কা মেরেছেন ইশাকিল। সেই ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ৪০ বছর বয়সী নবি আফগানিস্তানের জার্সিতে ১৬ বছরের ক্যারিয়ারে ৩২৪ ম্যাচ খেলেছেন। পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অভিজ্ঞতা তো রয়েছেই। তবে ১৯ বছর বয়সী ইশাকিল এখনো অভিষেকের অপেক্ষায় আছেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪ ম্যাচ, লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ৫ ম্যাচ ও স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ৩০ ম্যাচ।
