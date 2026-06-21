ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হেরে আগেই সিরিজ খুইয়েছে বাংলাদেশ। আজ তাওহীদ হৃদয়ের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়াতে। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি।
সকালে কুরাসাও গোলরক্ষক এলয় রুমের অসাধারণ বীরত্বে ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচটি নবাগত দল গোলশূন্য ড্র করেছে। এখন বিশ্বকাপ ইতিহাসের হাজারতম ম্যাচে খেলছে তিউনিসিয়া-জাপান। বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টায় শুরু হয়েছে এই ম্যাচ। রাতে বিশ্বকাপের আরও দুটি ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ
তিউনিসিয়া-জাপান
সকাল ১০টা
সরাসরি
স্পেন-সৌদি আরব
রাত ১০টা, সরাসরি
বেলজিয়াম-ইরান
রাত ১টা
সরাসরি
বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা
সরাসরি টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ যেন রেকর্ড ভাঙা-গড়ার খেলার টুর্নামেন্ট। লিওনেল মেসি, হ্যারি কেইনের মতো তারকারা ভেঙেচূড়ে দিচ্ছেন একের পর এক রেকর্ড। তারকা ফুটবলাররা তো বটেই, এমনকি দলগুলোও নাম লেখাচ্ছে রেকর্ড বইয়ে। গত রাতে উড়ন্ত জয়ে ব্রাজিলকে পেছনে ফেলেছে নেদারল্যান্ডসরা।১ ঘণ্টা আগে
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