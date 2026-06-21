Ajker Patrika
অন্য খেলা

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আজ ধবলধোলাই এড়াতে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: এএফপি

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হেরে আগেই সিরিজ খুইয়েছে বাংলাদেশ। আজ তাওহীদ হৃদয়ের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়াতে। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি।

সকালে কুরাসাও গোলরক্ষক এলয় রুমের অসাধারণ বীরত্বে ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচটি নবাগত দল গোলশূন্য ড্র করেছে। এখন বিশ্বকাপ ইতিহাসের হাজারতম ম্যাচে খেলছে তিউনিসিয়া-জাপান। বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টায় শুরু হয়েছে এই ম্যাচ। রাতে বিশ্বকাপের আরও দুটি ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ

তিউনিসিয়া-জাপান

সকাল ১০টা

সরাসরি

স্পেন-সৌদি আরব

রাত ১০টা, সরাসরি

বেলজিয়াম-ইরান

রাত ১টা

সরাসরি

বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ২টা

সরাসরি টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
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