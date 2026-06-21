Ajker Patrika
ফুটবল

ইকুয়েডরকে রুখে দিয়ে কুরাসাওয়ের ইতিহাস, ১৫ গোল বাঁচালেন গোলরক্ষক

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ জুন ২০২৬, ০৮: ০৬
ইকুয়েডরকে রুখে দিয়ে কুরাসাওয়ের ইতিহাস, ১৫ গোল বাঁচালেন গোলরক্ষক
ইকুয়েডরকে জিততে দেননি কুরাসাও গোলরক্ষক এলয় রুম। ছবি: এএফপি

অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় শব্দগুলোও যেন কুরাসাও গোলরক্ষক এলয় রুমকে বর্ণনা করার জন্য যথেষ্ট নয়। কানসাস সিটিতে আজ ইকুয়েডরের সামনে রুম বনে গেলেন ‘চীনের মহাপ্রাচীর’। প্রতিপক্ষের একের পর এক আক্রমণ কী অবলীলায় ঠেকিয়ে দিয়েছেন কুরাসাও গোলরক্ষক। প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে আসা কুরাসাও রুখে দিল ইকুয়েডরকে।

ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার পর গ্যালারিতে হলুদ সমর্থকদের হতাশা আর মাঠে ইকুয়েডরের ফুটবলারদের কান্নায় শুয়ে পড়ার ঘটনা যেন আজ কানসাস সিটিতে ইকুয়েডর-কুরাসাও ম্যাচের প্রতীকী চীত্র হয়ে থাকল। কুরাসাওয়ের ফুটবলাররা কেঁদেছেন। তবে সেটা ছিল খুশির। পরক্ষণেই তাঁরা উল্লাস করেছেন। একে অন্যের ঘাড়ে উঠে যেভাবে উদযাপন করেছেন, তাতে বোঝা গেছে কুরাসাওয়ের কাছে এই ড্র জয়ের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। ম্যাচ শেষ হলো গোলশূন্য ড্রয়ে।

বিষয়:

খেলাফুটবলইকুয়েডরফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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