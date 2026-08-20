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‘কোণঠাসা’ অবস্থা থেকে কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘কোণঠাসা’ অবস্থা থেকে কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে পাকিস্তান
বেন ডাকেটের উইকেট নিয়ে উল্লাস করছেন মোহাম্মদ আব্বাস। ইংল্যান্ডকে কাবু করতে পাকিস্তানের বোলিং বিভাগকে করতে হবে বিশেষ কিছুই। ছবি: ক্রিকইনফো

হেডিংলি টেস্টের প্রথম দিনেই এক রকম কোণঠাসা হয়ে পড়েছে পাকিস্তান। ইংল্যান্ডের আগুনে বোলিংয়ে ১৭১ রানে পাকিস্তান গুটিয়ে গেছে। ইংলিশ এরপর ২ উইকেট হারালেও ২৫ ওভারে ১১২ রান করে ফেলেছে। নতুন টেস্ট অধিনায়ক জো রুট ৩৭ রানে অপরাজিত। জর্ডান কক্স ব্যাটিং করছেন ২৩ রানে। আজ প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামবে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

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হেডিংলি টেস্ট: ২য় দিন

ইংল্যান্ড-পাকিস্তান

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সনি স্পোর্টস ৫

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রায়ো ভায়েকানো-দিপোর্তিভো আলাভেস

রাত ১টা

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ফ্যানকোড স্পোর্টস

বিষয়:

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