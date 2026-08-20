‘কোণঠাসা’ অবস্থা থেকে কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে পাকিস্তান

হেডিংলি টেস্টের প্রথম দিনেই এক রকম কোণঠাসা হয়ে পড়েছে পাকিস্তান। ইংল্যান্ডের আগুনে বোলিংয়ে ১৭১ রানে পাকিস্তান গুটিয়ে গেছে। ইংলিশ এরপর ২ উইকেট হারালেও ২৫ ওভারে ১১২ রান করে ফেলেছে। নতুন টেস্ট অধিনায়ক জো রুট ৩৭ রানে অপরাজিত। জর্ডান কক্স ব্যাটিং করছেন ২৩ রানে। আজ প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে খেলতে নামবে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
হেডিংলি টেস্ট: ২য় দিন
ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা
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সনি স্পোর্টস ৫
হকি খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ
বেলা ১টা
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টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
লা লিগা
রায়ো ভায়েকানো-দিপোর্তিভো আলাভেস
রাত ১টা
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ফ্যানকোড স্পোর্টস
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