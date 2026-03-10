পাকিস্তানকে কোন কৌশলে ঘায়েল করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ

উইকেট কেমন আচরণ করবে—মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ শুরুর আগেই এটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয় বেশি। ‘ধানখেতের উইকেট’ নামে পরিচিত মিরপুরকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে অনেক বার। দরজায় যখন কড়া নাড়ছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ, তখন মিরপুরের উইকেট নিয়ে শুরু হয়েছে অনেক কথাবার্তা।
বাংলাদেশ সবশেষ ওয়ানডে সিরিজ খেলেছে গত বছরের অক্টোবরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। মিরপুরে স্পিনবান্ধব উইকেটে উইন্ডিজকে ২-১ ব্যবধানে সিরিজে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। বাজে উইকেট নিয়ে ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার আকিল হোসেন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিলেন। ব্যাটারদের বধ্যভূমি নামে পরিচিত এই উইকেটে সাময়িক সুবিধা পেলেও বড় মঞ্চে গিয়ে বারবার হোঁচট খায় বাংলাদেশ। তবে ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের আশা, ট্রু উইকেটে খেলা হলে ব্যাটাররা তাঁদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন।
মিরপুরে আগামীকাল শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। তার আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন মিরাজ। মিরপুরের উইকেট নিয়ে প্রশ্ন হলে উত্তরে বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক বলেন, ‘আমরা অবশ্যই ট্রু উইকেটে খেলব। আমার কাছে মনে হয় যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে আমরা যেটা করেছি, প্রত্যেক দলই ঘরের মাঠের সুবিধা নেয়। আপনি যদি দেখেন যে বিশ্বের যেকোনো দল খেলুক না কেন, সবাই চেষ্টা করে ঘরের মাঠের সুবিধা নেওয়ার জন্য। যেহেতু আমরা ঘরের মাঠের সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেছি ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্পিনে দুর্বল, সেটার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। এখন আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব ট্রু উইকেটে খেলতে। ব্যাটাররা যেন আত্মবিশ্বাস পায় এবং অনেক রান করতে পারে, সেভাবেই আমরা চেষ্টা করব।’
বাংলাদেশের হয়ে সবশেষ আফিফ হোসেন ধ্রুব খেলেছেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে ১৫ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন তিনি। আর লিটন দাস সবশেষ ওয়ানডেতে খেলেছেন গত বছরের জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। এই সংস্করণে শেষ ছয় ইনিংসের মধ্যে চারটিতেই শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি। বাজে ফর্মের কারণে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলেও জায়গা পাননি তিনি।
মিরাজের মতে সেরা একাদশে জায়গা করে নিতে হলে পারফরম্যান্সের কোনো বিকল্প নেই। মিরপুরে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ওয়ানডে অধিনায়ক বলেন, ‘আশা অবশ্যই থাকে। দেখুন সেরা একাদশে যারা খেলে, সবাইকে আপনি তরুণ বলতে পারবেন না। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ দলে খেলছে। যার সামর্থ্য আছে, সেই বাংলাদেশ দলে খেলছে।’
দলের স্বার্থে ক্রিকেটারদের নিজের দায়িত্ববোধ নিয়ে সচেতন থাকতে হবে বলে মনে করেন মিরাজ। পাকিস্তান সিরিজের আগে বাংলাদেশ ওয়ানডে অধিনায়ক বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয়, প্রত্যেক ক্রিকেটারের দায়িত্বের জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ। একটা সময় আমি চিন্তা করতাম হয়তো আমি মাত্র এসেছি। একটা ম্যাচ খেলেছি এবং অনেকে অনেক বছর খেলেছে। তাই সেরা একাদশে যারা খেলে, তারা পারফর্ম করার চেষ্টা করে। এখানে অজুহাত দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেক ক্রিকেটারের অবশ্যই পারফর্ম করতে হবে। বাংলাদেশ দলে খেলতে হলে সবারই পারফর্ম করে খেলতে হবে। ফল পেতে দায়িত্ব নিয়ে দলের স্বার্থে খেলতে হবে।’
৭৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ১০ নম্বরে রয়েছে দলটি। ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলতে হলে আগামী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে ৯ নম্বরে থাকতে হবে। মিরপুরে আগামীকাল পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা করে নেওয়ার প্রথম পর্ব। ১৩ ও ১৫ মার্চ মিরপুরে বাকি দুই ওয়ানডে বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে।
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ শুরু হচ্ছে শেষ ষোলো। রাতে প্রথম লেগের অনেক ম্যাচ রয়েছে। বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় মাঠে গড়াবে নিউক্যাসল-বার্সেলোনা ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।১৩ মিনিট আগে
‘দল নয়, নিজের জন্য খেলেন মেহেদী হাসান মিরাজ’ ভক্ত মহলে অভিযোগটা বহু পুরনো। এবার পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে সংবাদ সম্মেলনেও একই কথা শুনতে হলো এই অলরাউন্ডারকে। যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন মিরাজ। অধিনায়কের দাবি– নিজের নয়, দলের জন্যই খেলেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
দেখতে দেখতে শেষও হয়ে গেল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পরশুর একপেশে ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে রেকর্ড তৃতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। সদ্য শেষ হওয়া ছোট সংস্করণের ক্রিকেটের বড় এই আয়োজনের আলোচিত কিছু ঘটনা তুলে ধরেছে এএফপি।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগকে (আইপিএল) সামনে রেখে ব্যাটিং কোচ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক তারকা ক্রিকেটার ম্যাথু হেইডেনকে নিয়োগ দিয়েছে গুজরাট টাইটান্স। আজ এক বিবৃতিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে