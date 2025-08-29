আর্জেন্টিনার হয়ে মেসির সময় তাহলে ফুরিয়ে এল

ক্রীড়া ডেস্ক
লিওনেল মেসির বিদায়ের করুণ সুর কি তবে বাজতে শুরু করেছে? কথাটা শুনে অনেকে অবাক হতেই পারেন। কারণ, কাতারে ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ের পর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে তাঁর অবসর নিয়ে শোনা যাচ্ছে অনেক রকম কথাবার্তা।
আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসির শেষ কবে—কাতার বিশ্বকাপের পর ৩২ মাসে এটা নিয়ে গুঞ্জন শোনা গেলেও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। স্বয়ং আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডও আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে তাঁর অবসরের পরিকল্পনার কথা বলেননি। কিন্তু গতকাল লিগস কাপের সেমিফাইনালে অরলান্ডো সিটির বিপক্ষে ইন্টার মায়ামি ৩-১ গোলে জয়ের পর ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেছেন মেসি। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড বলেন, ‘আমার জন্য এটা অনেক বিশেষ ম্যাচ হতে যাচ্ছে। কারণ, এটাই শেষ বাছাইপর্বের ম্যাচ।’
বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে ৫ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা। এই ম্যাচ বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৫টায় শুরু হবে। মেসিরা ইকুয়েডরের মুখোমুখি হবেন ১০ সেপ্টেম্বর। ইকুয়েডরের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর ম্যাচ। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ভেনেজুয়েলা ম্যাচ নিয়ে মেসি বেশ রোমাঞ্চিত। কারণ, আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড ম্যাচটি পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে খেলবেন বলে জানিয়েছেন। মেসি বলেন, ‘ভেনেজুয়েলা ম্যাচের পর আর কোনো প্রীতি ম্যাচ থাকবে কি না, জানি না। তবে ম্যাচটা অনেক বিশেষ। আমার পরিবার থাকবে সেখানে। স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মা, ভাইবোনদের সামনে উপভোগ করতে চাই। তবে এরপর যে কী হবে, তা জানি না।’
ইন্টার মায়ামি ম্যাচ শেষে মেসির বক্তব্য দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল ২৯ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশ সময় গতকাল রাতে নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে বাছাইপর্বের চূড়ান্ত দল ঘোষণার সময় আর্জেন্টিনার জার্সি পরিহিত মেসির ছবি পোস্ট করেছে কনমেবল। ক্যাপশনে কনমেবল লিখেছে, ‘এই দেখুন লাস্ট ড্যান্স’। মেসির কথাবার্তা, কনমেবলের পোস্ট দেখে তাঁর জাতীয় দলের জার্সিতে শেষের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আগামী বছরের জুন-জুলাইতে হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। এবার আর্জেন্টিনা নামবে শিরোপা ধরে রাখার মিশনে। এই বিশ্বকাপ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে মেসির অবসরের কথা শোনা যাচ্ছে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের পর থেকেই। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ ও তাদের ফুটবলের সংস্কৃতির সঙ্গে দুই বছরে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। ২০২৩ সালে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) থেকে ইন্টার মায়ামিতে যান মেসি। তখন থেকেই মেসিকে নিয়ে আলাদা উন্মাদনা শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। ২০২৪ কোপা আমেরিকা মেসি জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রেই। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড যে ভেন্যুতে খেলেছেন, তাঁর নামাঙ্কিত জার্সি পরে গ্যালারিতে ভক্ত-সমর্থকদের দেখা গেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশের সঙ্গে মেসি যত সুন্দরভাবে মানিয়ে নিন না কেন, তাঁর বয়সও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। মেসির এখন বয়স ৩৮ বছর। এদিকে ২০৩০ ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে রেখে ২০২৭ সালে বাছাইপর্ব শুরু হবে। ২০২৭ সালে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড ৪০ বছর পার করে ফেলবেন। এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে চোট তাঁকে বেশ ভোগাচ্ছে। ইন্টার মায়ামির সবশেষ ৮ ম্যাচের মধ্যে তিনি খেলেছেন চারটিতে।
চোটে পড়ে ম্যাচ মিসের পর মেসির প্রত্যাবর্তনটা হচ্ছে দারুণ। চেজ স্টেডিয়ামে গতকাল অরলান্ডো সিটির বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতে ইন্টার মায়ামি উঠেছে লিগস কাপের ফাইনালে। মেসি জোড়া গোল করেছেন এই ম্যাচে। ২০২৩ লিগস কাপ, ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ড—মায়ামির হয়ে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড জিতেছেন এই দুটি শিরোপা।
লিওনেল মেসির বিদায়ের করুণ সুর কি তবে বাজতে শুরু করেছে? কথাটা শুনে অনেকে অবাক হতেই পারেন। কারণ, কাতারে ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ের পর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে তাঁর অবসর নিয়ে শোনা যাচ্ছে অনেক রকম কথাবার্তা।
আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসির শেষ কবে—কাতার বিশ্বকাপের পর ৩২ মাসে এটা নিয়ে গুঞ্জন শোনা গেলেও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। স্বয়ং আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডও আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে তাঁর অবসরের পরিকল্পনার কথা বলেননি। কিন্তু গতকাল লিগস কাপের সেমিফাইনালে অরলান্ডো সিটির বিপক্ষে ইন্টার মায়ামি ৩-১ গোলে জয়ের পর ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেছেন মেসি। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড বলেন, ‘আমার জন্য এটা অনেক বিশেষ ম্যাচ হতে যাচ্ছে। কারণ, এটাই শেষ বাছাইপর্বের ম্যাচ।’
বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে ৫ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা। এই ম্যাচ বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৫টায় শুরু হবে। মেসিরা ইকুয়েডরের মুখোমুখি হবেন ১০ সেপ্টেম্বর। ইকুয়েডরের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর ম্যাচ। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ভেনেজুয়েলা ম্যাচ নিয়ে মেসি বেশ রোমাঞ্চিত। কারণ, আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড ম্যাচটি পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে খেলবেন বলে জানিয়েছেন। মেসি বলেন, ‘ভেনেজুয়েলা ম্যাচের পর আর কোনো প্রীতি ম্যাচ থাকবে কি না, জানি না। তবে ম্যাচটা অনেক বিশেষ। আমার পরিবার থাকবে সেখানে। স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মা, ভাইবোনদের সামনে উপভোগ করতে চাই। তবে এরপর যে কী হবে, তা জানি না।’
ইন্টার মায়ামি ম্যাচ শেষে মেসির বক্তব্য দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল ২৯ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশ সময় গতকাল রাতে নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে বাছাইপর্বের চূড়ান্ত দল ঘোষণার সময় আর্জেন্টিনার জার্সি পরিহিত মেসির ছবি পোস্ট করেছে কনমেবল। ক্যাপশনে কনমেবল লিখেছে, ‘এই দেখুন লাস্ট ড্যান্স’। মেসির কথাবার্তা, কনমেবলের পোস্ট দেখে তাঁর জাতীয় দলের জার্সিতে শেষের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আগামী বছরের জুন-জুলাইতে হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। এবার আর্জেন্টিনা নামবে শিরোপা ধরে রাখার মিশনে। এই বিশ্বকাপ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে মেসির অবসরের কথা শোনা যাচ্ছে ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের পর থেকেই। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ ও তাদের ফুটবলের সংস্কৃতির সঙ্গে দুই বছরে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। ২০২৩ সালে প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) থেকে ইন্টার মায়ামিতে যান মেসি। তখন থেকেই মেসিকে নিয়ে আলাদা উন্মাদনা শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। ২০২৪ কোপা আমেরিকা মেসি জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রেই। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড যে ভেন্যুতে খেলেছেন, তাঁর নামাঙ্কিত জার্সি পরে গ্যালারিতে ভক্ত-সমর্থকদের দেখা গেছে।
যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশের সঙ্গে মেসি যত সুন্দরভাবে মানিয়ে নিন না কেন, তাঁর বয়সও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। মেসির এখন বয়স ৩৮ বছর। এদিকে ২০৩০ ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে রেখে ২০২৭ সালে বাছাইপর্ব শুরু হবে। ২০২৭ সালে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড ৪০ বছর পার করে ফেলবেন। এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে চোট তাঁকে বেশ ভোগাচ্ছে। ইন্টার মায়ামির সবশেষ ৮ ম্যাচের মধ্যে তিনি খেলেছেন চারটিতে।
চোটে পড়ে ম্যাচ মিসের পর মেসির প্রত্যাবর্তনটা হচ্ছে দারুণ। চেজ স্টেডিয়ামে গতকাল অরলান্ডো সিটির বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতে ইন্টার মায়ামি উঠেছে লিগস কাপের ফাইনালে। মেসি জোড়া গোল করেছেন এই ম্যাচে। ২০২৩ লিগস কাপ, ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ড—মায়ামির হয়ে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড জিতেছেন এই দুটি শিরোপা।
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়ার মাঠে খেলা নতুন কিছু নয়। ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ—আইসিসির এই দুটি ইভেন্ট অস্ট্রেলিয়ায় খেলেছে বাংলাদেশ। কিন্তু দ্বিপক্ষীয় সিরিজের কথা বললে ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে যেতে হবে আরও পেছনে।১ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে সবশেষ মুখোমুখি হয়েছে ২০২৪-এর জানুয়ারি। সেবার ম্যাচটি হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। ১৯ মাস পর আবার মুখোমুখি হচ্ছে এই দুই দল। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা দেড়টায় হারারে স্পোর্টস ক্লাবে শুরু হবে জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রথম ওয়ানডে।২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তান-আফগানিস্তানের মতো এশিয়ার দুই পরাশক্তি মুখোমুখি হলে তাদের ম্যাচ ঘিরে থাকে বাড়তি চাপ ও উত্তেজনা। রশিদ খান-শাহিন শাহ আফ্রিদিদের লড়াই দেখতে উন্মুখ হয়ে থাকেন ভক্ত-সমর্থকেরা। এ ছাড়া গ্যালারিতে দর্শকদের হাঙ্গামার ঘটনাও দেখা যায় পাক-আফগান ম্যাচে।৩ ঘণ্টা আগে
রক্ষণে শুরুটা হলো দারুণ, শেষটা একেবারেই বিবর্ণ। এশিয়া কাপ হকিতে প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও ৪-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। একমাত্র গোলটি আসে আশরাফুল ইসলামের স্টিক থেকে।৩ ঘণ্টা আগে