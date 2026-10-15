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ফুটবল

মেসিবিহীন আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ এবার কারা

ক্রীড়া ডেস্ক    
মেসিবিহীন আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ এবার কারা
আর্জেন্টিনার জার্সিতে ৭ অক্টোবর শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন লিওনেল মেসি। ছবি: এএফপি

আর্জেন্টিনার হয়ে ক্যারিয়ারের ইতি লিওনেল মেসি টেনেছেন আট দিন আগে। এবার তাঁকে ছাড়াই আগামী মাসে নতুন মিশনে নামবে আলবিসেলেস্তেরা। জানা গেল লিওনেল স্কালোনির দলের প্রতিপক্ষ।

আর্জেন্টিনার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের আজকের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে স্কালোনির দলের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ। রিও দে লা প্লাতার ডার্বির নতুন এক সংস্করণে মুখোমুখি হতে পারে আর্জেন্টিনা-উরুগুয়ে। ম্যাচটি বোকা জুনিয়র্সের মাঠ লা বোম্বোনেরায় হওয়ার কথা।তারিখ, ভেন্যু এখনো নির্ধারিত না হলেও নভেম্বরে ফিফা আন্তর্জাতিক বিরতিতে হতে পারে আর্জেন্টিনা-উরুগুয়ে ম্যাচ।

আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্জেন্টিনা আরও একটি ম্যাচ খেলতে পারে হোমে। সেক্ষেত্রে কোস্টারিকা জাতীয় দল সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের তালিকায় রয়েছে। আগামী ৯ থেকে ১৭ নভেম্বর হবে পরবর্তী ফিফা আন্তর্জাতিক বিরতি। আগামী মাসে হতে যাওয়া ম্যাচগুলো আর্জেন্টিনার মেসি-পরবর্তী যুগের শুরু হিসেবে দেখা হচ্ছে।

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সবশেষ ফিফা উইন্ডোতে আর্জেন্টিনা তিন ম্যাচের তিনটিতেই বড় জয় পেয়েছে। কর্দোবার মারিও আলবার্তো কেম্পেস স্টেডিয়ামে বলিভিয়াকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে স্কালোনির দল। এরপর রিভার প্লেটের মাঠে বুরকিনা ফাসোকে ৭-০ গোলে পরাজিত করে আলবিসেলেস্তেরা। মেসি এই দুই ম্যাচে খেলেননি। বেনিনের বিপক্ষে ৭ অক্টোবর মনুমেন্তালে আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলেছেন।

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মনুমেন্তালে আর্জেন্টিনা-বেনিন ম্যাচটা আগে থেকেই হয়ে ওঠে মেসিময়। শেষ পর্যন্ত মেসিময় হয়েই থাকল। বেনিনের বিপক্ষে তিনটি গোলেই তিনি অবদান রেখেছেন। এক গোল করেছেন। দুটি গোলে অ্যাসিস্ট করেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলে দীর্ঘ ২১ বছরের ক্যারিয়ার শেষে বিদায়ী ভাষণ দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

আর্জেন্টিনার হয়ে সর্বোচ্চ ২০৮ ম্যাচ খেলেছেন মেসি। দলটির জার্সিতে সর্বোচ্চ ১২৬ গোলও তাঁর। অ্যাসিস্ট করেছেন ৬৯ গোলে। যার মধ্যে বিশ্বকাপে করেছেন ২১ গোল। এই ২১ গোলের আটটিই এসেছে এ বছরের জুন-জুলাইয়ে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
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