৮ গোলের লড়াইয়ে জিতল সিটি

৮ গোলের ম্যাচে ৫ বার এগিয়ে-পিছিয়ে যাওয়ার নাটক। প্রথম ৪৫ মিনিটেই পাঁচ গোল, দ্বিতীয়ার্ধে আরও তিন। একদিকে সান্ডারল্যান্ডের ব্রায়ান ব্রোবির হ্যাটট্রিক, অন্যদিকে ম্যানচেস্টার সিটির আক্রমণভাগের দাপট। শেষ পর্যন্ত ইতিহাদের এই গোলবন্যায় ৫–৩ ব্যবধানে জিতেছে এনজো মারেস্কার দল।
জয়ের পর প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করেছে সিটি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্সেনালের চেয়ে এখন তাদের ব্যবধান ৩ পয়েন্টের।
ইতিহাদে ম্যাচ শুরুর পর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, গোলের জন্য খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। নবম মিনিটেই ফ্রি-কিক থেকে বাঁকানো শটে সান্ডারল্যান্ডের জালে বল পাঠান এনসো ফের্নান্দেস। সিটির হয়ে এটি তাঁর প্রথম গোল।
কিন্তু ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেওয়ার সুযোগ সিটিকে দেয়নি সান্ডারল্যান্ড। কিছুক্ষণ পরই সমতা ফেরায় তারা। এনজো লে ফির বাড়ানো বল ধরে ব্রায়ান ব্রোবি ঠান্ডা মাথায় লক্ষ্যভেদ করেন।
সমতা ফেরার পরও দুই দলই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে। সান্ডারল্যান্ডের বিল্ডআপ ভেঙে দিয়ে আবার এগিয়ে যায় সিটি। প্রতিপক্ষের চাপের মুখে বক্সের কাছ থেকে বল হারালে সেটি পেয়ে যান রায়ান শেরকি। তাঁর নিচু শট আটকে রাখতে পারেননি গোলরক্ষক।
তবে লিডটাও বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি সিটি। আবারও লে ফির পাস থেকে সান্ডারল্যান্ডের আক্রমণ। এবার থমাস মুনিয়েরের বাড়ানো বল পেয়ে ব্রোবি গোল করেন। অফসাইডের সম্ভাবনায় দীর্ঘ সময় ভিএআর যাচাইয়ের পর গোলটি বৈধ ঘোষণা করা হয়।
প্রথমার্ধের শেষ দিকে ম্যাচের ভার কিছুটা সিটির দিকে ঝুঁকে যায়। সেই সুযোগেই বিরতির ঠিক আগে দলকে ৩–২ ব্যবধানে এগিয়ে দেন আন্তোয়ান সেমেনিও। তাঁর দুর্দান্ত শটে সান্ডারল্যান্ডের গোলরক্ষকের কিছুই করার ছিল না।
বিরতির পর কিছুটা কমে আসে ম্যাচের গতি। কিন্তু গোলের উত্তাপ একটুও কমেনি। ৬০ মিনিটের পর আবারও সিটির আক্রমণ থেকে ব্যবধান বাড়ে। মার্ক গেহির পাস পেয়ে বাঁ পায়ের শটে দূরের কোণে বল পাঠিয়ে দেন সেমেনিও। ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন তিনি।
দুই মিনিট না যেতেই আবারও উত্তেজনা। গ্রানিত শাকার পাস থেকে নিলসন অ্যাঙ্গুলো বল বাড়িয়ে দেন ব্রোবির দিকে। সিটির রক্ষণ ভেঙে গোল করে ম্যাচে ৪–৩ এনে দেন এই ডাচ ফরোয়ার্ড। এ গোলেই প্রিমিয়ার লিগে নিজের প্রথম হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন ব্রোবি।
এরপর ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে সান্ডারল্যান্ড। অন্যদিকে লিড ধরে রাখতে বলের দখল নিজেদের কাছে রাখার চেষ্টা করে সিটি। এক পর্যায়ে গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোনারুম্মার ভুলে সমতায় ফেরার সুযোগও পেয়ে যায় সান্ডারল্যান্ড। তবে শেষ মুহূর্তে রুবেন দিয়াজের হস্তক্ষেপে বিপদ কেটে যায়।
সান্ডারল্যান্ডের আশা শেষ হয়ে যায় ৮১ মিনিটে। ইয়োস্কো গাভারদিওলের ক্রস থেকে আর্লিং হালান্ড গোল করে সিটিকে ৫–৩ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। এই গোলের সঙ্গে নতুন আরেকটি কীর্তিও গড়েছেন হালান্ড। প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত যে দলগুলোর বিপক্ষে খেলেছেন, তাদের প্রতিটির বিপক্ষেই গোল করার রেকর্ড পূর্ণ করেছেন নরওয়ের এই স্ট্রাইকার।
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