অবশেষে বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজে দেশে ফিরছেন জামালরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নেপালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের কারণে দুই দিন আটকে থাকার পর অবশেষে দেশে ফিরছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ ফ্লাইটে তাঁদের ঢাকায় পৌঁছার কথা রয়েছে। একই ফ্লাইটে বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ কাভার করতে যাওয়া সাংবাদিকেরাও দেশে ফিরছেন।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়। বাফুফে, কাঠমান্ডুতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এবং বাংলাদেশ সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দ্রুততম সময়ে এই প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়।
আজ দুপুরে আইএসপিআর থেকে পাঠানো বার্তায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজযোগে আজ আনুমানিক বেলা ৩টার দিকে নেপাল থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।
নেপালের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজটি আজ বেলা ১১টা ৫৩ মিনিটে ঢাকা ত্যাগ করেছে।
সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলে নেপাল সরকারের পতন হলে গত ৯ সেপ্টেম্বর দুপুর থেকে সে দেশে সব ধরনের ফ্লাইট চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে দুই ম্যাচের সিরিজ খেলতে কাঠমান্ডু যাওয়া বাংলাদেশ দল আটকে পড়ে। ৯ সেপ্টেম্বর ম্যাচটি বাতিল হওয়ার পর দল দেশে ফেরার চেষ্টা করলেও বিমানবন্দর বন্ধ থাকায় তা সম্ভব হয়নি। গত দুই দিন জামাল ভুঁইয়া, রাকিব হোসেনসহ দলের অন্য সদস্যরা হোটেলে কার্যত বন্দী অবস্থায় ছিলেন। এ সময় তাঁরা হোটেলের জিমে শরীরচর্চা করে সময় কাটিয়েছেন।
পরিস্থিতি উত্তাল হওয়ায় ৮ সেপ্টেম্বর থেকেই বাংলাদেশ দলের অনুশীলন বাতিল করা হয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কারফিউ জারি এবং পরদিনের ম্যাচও বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফুটবলারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ও বাফুফে সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখছিল।
নেপালে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের কারণে দুই দিন আটকে থাকার পর অবশেষে দেশে ফিরছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ ফ্লাইটে তাঁদের ঢাকায় পৌঁছার কথা রয়েছে। একই ফ্লাইটে বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচ কাভার করতে যাওয়া সাংবাদিকেরাও দেশে ফিরছেন।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়। বাফুফে, কাঠমান্ডুতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এবং বাংলাদেশ সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দ্রুততম সময়ে এই প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়।
আজ দুপুরে আইএসপিআর থেকে পাঠানো বার্তায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজযোগে আজ আনুমানিক বেলা ৩টার দিকে নেপাল থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।
নেপালের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজটি আজ বেলা ১১টা ৫৩ মিনিটে ঢাকা ত্যাগ করেছে।
সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলে নেপাল সরকারের পতন হলে গত ৯ সেপ্টেম্বর দুপুর থেকে সে দেশে সব ধরনের ফ্লাইট চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে দুই ম্যাচের সিরিজ খেলতে কাঠমান্ডু যাওয়া বাংলাদেশ দল আটকে পড়ে। ৯ সেপ্টেম্বর ম্যাচটি বাতিল হওয়ার পর দল দেশে ফেরার চেষ্টা করলেও বিমানবন্দর বন্ধ থাকায় তা সম্ভব হয়নি। গত দুই দিন জামাল ভুঁইয়া, রাকিব হোসেনসহ দলের অন্য সদস্যরা হোটেলে কার্যত বন্দী অবস্থায় ছিলেন। এ সময় তাঁরা হোটেলের জিমে শরীরচর্চা করে সময় কাটিয়েছেন।
পরিস্থিতি উত্তাল হওয়ায় ৮ সেপ্টেম্বর থেকেই বাংলাদেশ দলের অনুশীলন বাতিল করা হয়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কারফিউ জারি এবং পরদিনের ম্যাচও বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফুটবলারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ও বাফুফে সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখছিল।
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে হতে যাচ্ছে নতুন ইতিহাস। মেয়েদের বৈশ্বিক এই ইভেন্টে ম্যাচ কর্মকর্তাদের সবাই নারী। এই ইতিহাসের অংশ হলেন বাংলাদেশের সাথিরা জাকির জেসি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) আজ সেটা নিশ্চিত করেছে।১ ঘণ্টা আগে
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মাঠে গড়াতে আর বেশি সময় বাকি নেই। সূচি অনুযায়ী ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শুরু হবে এই ম্যাচ। ভক্ত-সমর্থকেরা যখন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায়, তখনই বেধেছে এক ঝামেলা।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত একবার মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ-হংকং। চট্টগ্রামে ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ ২ উইকেটে হেরেছিল হংকংয়ের কাছে। ১১ বছর পর বাংলাদেশ নামবে সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে।২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করতে পারাটা ভালো একটা ব্যাপার। বৈশ্বিক কোনো টুর্নামেন্ট শুরুর আগে অংশগ্রহণকারী দলের অধিনায়কেরা প্রায় সময়ই বলে থাকেন কথাটা। এ হিসেবে প্রথম ম্যাচের আগে একটা স্বস্তিতেই আছেন লিটন দাসরা। এশিয়া কাপে আজ নিজেদের প্রথম ম্যাচে যে তাঁরা প্রতিপক্ষ হিসেবে পাচ্ছেন হংকংকে।৩ ঘণ্টা আগে