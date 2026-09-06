Ajker Patrika
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ফুটবল

আবারও ফিফা সভাপতি পদে লড়তে চান ইনফান্তিনো

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আবারও ফিফা সভাপতি পদে লড়তে চান ইনফান্তিনো
ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ছবি: সংগৃহীত

ফিফার সভাপতি পদে আরেকবার নির্বাচনের লড়াইয়ে থাকছেন জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ২০২৭ সালের নির্বাচনে চতুর্থ মেয়াদের জন্য তাঁর প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা।

২০১৬ সালে প্রথমবার সভাপতি নির্বাচিত হওয়া ইনফান্তিনোর বর্তমান মেয়াদ শেষ হবে ২০২৭ সালে। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, একজন সভাপতি সর্বোচ্চ চার মেয়াদ দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আগামী নির্বাচনে জিতলে ২০৩১ সাল পর্যন্ত ফিফার শীর্ষ পদে থাকবেন ৫৬ বছর বয়সী এই সুইস কর্মকর্তা।

তবে চতুর্থ মেয়াদে যাওয়ার পথে এবার কিছুটা ভিন্ন পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন ইনফান্তিনো। ফিফার বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক স্বত্বে বেসরকারি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারত্ব আনার একটি পরিকল্পনা নিয়ে গত কয়েক মাসে তীব্র সমালোচনা হয়েছে। সেই পরিকল্পনা পরে বাতিল করা হলেও বিষয়টি ঘিরে ফিফা ও উয়েফার মধ্যে বিরোধ আরও প্রকাশ্য হয়েছে।

ফিফার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, ইনফান্তিনো এ বছরের এপ্রিলে ২০২৭ সালের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং তিনি সেই সিদ্ধান্তেই বহাল আছেন।

শনিবার পোল্যান্ডে নারী অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ চলাকালে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন ইনফান্তিনো। তবে তখন এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি তিনি।

ইনফান্তিনোর প্রার্থিতা ঘিরে নতুন করে আলোচনা শুরু হওয়ার পেছনে বড় কারণ উয়েফার সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক টানাপোড়েন। ফিফার বিনিয়োগ পরিকল্পনার বিরোধিতা করে ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি একাধিকবার অবস্থান জানিয়েছে। এমনকি ফিফার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা বয়কটের হুমকিও এসেছিল উয়েফার দিক থেকে।

চলতি বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত অবশ্য ইনফান্তিনোর পুনর্নির্বাচন অনেকটাই নিশ্চিত মনে হচ্ছিল। ফিফার অধিকাংশ সদস্যই তাঁর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল এবং সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিলেন না বললেই চলে। কিন্তু সাম্প্রতিক বিরোধের পর পরিস্থিতি বদলেছে। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ইনফান্তিনোর প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন প্রত্যাহার করেছে।

উয়েফা এখন ইনফান্তিনোর বিপক্ষে একজন প্রার্থী দাঁড় করানোর পথ খুঁজছে। নির্বাচনে প্রার্থী হতে ফিফার ২১১ সদস্যের মধ্যে অন্তত ১০৬টির সমর্থন প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম ঘোষণা করা হয়নি। তবে কনক্যাকাফ সভাপতি ভিক্টর মন্তাগ্লিয়ানির নাম সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় আছে। ১৮ নভেম্বর প্রার্থিতা জমা দেওয়ার শেষ দিন।

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