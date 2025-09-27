Ajker Patrika
চ্যাম্পিয়ন মোহামেডানের হারে শুরু, অঘটনের শিকার বসুন্ধরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মোহামেডানের বক্সে পা ওমর বাবু। ফর্টিসের হয়ে জোড়া গোল করেন তিনি। ছবি: বাফুফে
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে হলোটা কী! গতকাল হোঁচট খেয়েছে আবাহনী লিমিটেড, আর আজ অঘটনের শিকার হলো বসুন্ধরা কিংস। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব তো হেরেই বসল। লিগের প্রথম ম্যাচে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ফর্টিস এফসির কাছে ২-০ গোলে হেরেছে সাদা-কালোরা। গাজীপুরে শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে দুই গোলে এগিয়ে থেকেও নবাগত পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাবের বিপক্ষে ২-২ ব্যবধানে ড্র করেছে বসুন্ধরা।

গত মৌসুমের তুলনামূলক ভালো দল গড়া ব্রাদার্স ইউনিয়নের শুরুটাও হয়েছে হার দিয়ে। মুন্সিগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ পুলিশের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে তারা। ৪২ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন পাউলো হেনরিক।

গাজীপুরে যে এভাবে চমক দেখাবে পিডব্লিউডি তা কে ভেবেছিল। প্রথমার্ধেই ২ গোল হজম করে ৩১ বছর পর প্রিমিয়ার লিগে ওঠা ক্লাবটি। ১৩ মিনিটে রাকিব হোসেন ক্রস পিডব্লিডডি গোলরক্ষক অনিক আহমেদ ঠেকানোর চেষ্টা করলেও বল চলে দোরিয়েলতনের কাছে। ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ড জালে বল ফেলতে কোনো ভুল করেননি।

বিরতির আগে যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফয়সাল আহমেদ ফাহিম। সাদ উদ্দীনের বাড়ানো থ্রু বলে গোলরক্ষককে কাটিয়ে জালের ঠিকানা খুঁজে নেন এই ফরোয়ার্ড। বিরতির পর ঘুরে দাঁড়ায় পিডব্লিউডি। ৬০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান কমান আকোবির তুরায়েভ। এর আগে বক্সের ভেতর সোহানুর রহমানকে বসুন্ধরার অধিনায়ক সোহেল রানা ফাউল করলে পেনাল্টি পায় পিডব্লিউডি।

৭২ মিনিটে মিনহাজুল করিমের দারুণ এক ক্রসে সমতা আনেন আরমান ফয়সাল আকাশ। এরপর আর চেষ্টা করেও ব্যবধান বাড়াতে পারেনি কিংস। তাদেরই ঘরের মাটিতে ফর্টিসের মুখোমুখি হয় মোহামেডান। কিন্তু চ্যাম্পিয়নের মতো খেলাই খেলতে পারল না।

৬০ মিনিটে সাজেদ হাসানের বাড়ানো পাসে বাঁ পায়ের জোরাল শটে ফর্টিসকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক পা ওমর বাবু। ৭৯ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি। নিজেদের অর্ধ থেকে প্রথমে ফাঁকায় থাকা রিয়াজউদ্দিন সাগর লং পাস দেন এই ফরোয়ার্ড। মোহামেডান গোলরক্ষক সুজন হোসেনও তখন পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সাগর ফের কাটব্যাক করেন ওমর বাবুর কাছে। দারুণ প্লেসিং শটে ফাঁকা পোস্টে বল জালে ফেলতে কোনো ভুল করেননি বাবু।

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
