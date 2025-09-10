Ajker Patrika
নেপালে জিমে ব্যস্ত জামালরা, ফেরা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ৫৮
জিমে সময় কাটাচ্ছেন ফুটবলাররা। ছবি: বাফুফে
জিমে সময় কাটাচ্ছেন ফুটবলাররা। ছবি: বাফুফে

আজ কি ঢাকায় ফিরতে পারবে বাংলাদেশ ফুটবল দল? সেই সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। চলমান অস্থিরতার জেরে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রেখেছে কর্তৃপক্ষ। এর আগে অবশ্য স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার দিকে খোলার কথা বলেছিল। এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে হোটেলেই সময় কাটছে জামাল-তপুদের। বাইরে বেরোনোর সুযোগ না থাকলেও জিম সেশন করেছেন তারা।

আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাফুফে জানায়, ‘বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল আজ বেল ১১টা থেকে টিম হোটেলে জিম সেশন সম্পন্ন করেছে। নেপালের বর্তমান পরিস্থিতিতেও পুরো দল নিরাপদে রয়েছে। টিম বাংলাদেশ শারীরিকভাবে সুস্থ এবং মানসিকভাবে ভালো আছে।’

১৫ সেপ্টেম্বর চ্যালেঞ্জ কাপ দিয়ে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে ঘরোয়া ফুটবল মৌসুমের। ফুটবলাররা সময়মতো না ফিরলে তা সময়মতো হবে কি না, তা নিয়েও রয়েছে শঙ্কা। কারণ বসুন্ধরা কিংস ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অনেকেই রয়েছেন জাতীয় দলে। এ ছাড়া ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়ার কথা রয়েছে প্রিমিয়ার লিগও।

৩ সেপ্টেম্বর নেপালে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশ ফুটবল দল। প্রথম ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হলেও রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে স্থগিত করা হয় দ্বিতীয় ম্যাচ। উল্লেখ্য, টানা দুই দিনের দুর্নীতিবিরোধী সহিংস প্রাণঘাতী বিক্ষোভের পর গতকাল নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি পদত্যাগ করেছেন।

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
