গ্রুপ পর্বের ভুল শুধরে শিরোপায় চোখ বাংলাদেশের

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের গ্রুপ পর্বে ভারতের কাছে পাত্তাই পায়নি বাংলাদেশ। ৩-০ গোলের হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে মাঠ ছেড়েছে পিটার বাটলারের দল। সে ম্যাচের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ফাইনালের মঞ্চে নামতে চায় বাংলাদেশ। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচেও দলটির প্রতিপক্ষ সেই ভারত।
ভারতের কাছে হারলেও নিজেদের প্রথম ম্যাচে মালদ্বীপকে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে বাংলাদেশ। ভারতের কাছে হারের দুঃস্মৃতি নিয়ে সেমিফাইনালে নেপালের বিপক্ষে প্রথমে পিছিয়ে পড়েছিল তারা। এরপর দারুণ এক প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে ২-১ গোলের জয় তুলে নিয়ে ফাইনালের টিকিট কাটে বাংলাদেশ। ঋতুপর্ণা চাকমা দলকে ম্যাচে ফেরানোর পর যোগ করা সময়ে ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটা করেন সাগরিকা।
সেমিফাইনালে দারুণ পারফরম্যান্স উপহার দেওয়া বাংলাদেশ এখন ফাইনালেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চায়। এক ভিডিও বার্তায় দলের সহকারী কোচ আবুল হোসেন বলেন, ‘ভারত সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেক। কারণ আমরা সব সময় ভারতের বিপক্ষে খেলি এবং এটা নিয়ে আলাদা একটা উত্তেজনা থাকে। গ্রুপপর্বেও আমরা ভারতের বিপক্ষে খেলেছি। মেয়েরা সে ম্যাচটা হেরেছে। সেটাকে আমরা হার বলব না, সেটা থেকে আমরা কিছু শিখতে পেরেছি এবং ভারতের বিপক্ষে কীভাবে ম্যাচ খেলব সেটা নিয়ে কোচিং স্টাফ এবং অ্যানালিস্টরা অনেক পর্যালোচনা করেছে। আগামীকাল আমাদের একটা সেশন আছে। সে সেশনে আমরা কাজগুলো করব এবং ভারতের বিপক্ষে ফাইনালে জয়লাভ করব ইনশা আল্লাহ।
ফাইনালে কোনো দলকেই খাটো করে দেখছেন না বাংলাদেশের সহকারী কোচ, ‘ফাইনালে যে কেউ জিততে পারে। ফিফটি ফিফটি ম্যাচ। দুইটা দলই ভালো। এখন যে দল উজ্জীবিত থাকবে, যেমন আমাদের দল উজ্জীবিত আছে, জয়ের ধারায় আছে। আমাদের দল জয়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমরা জিতব ইনশা আল্লাহ।’
নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ প্রসঙ্গে আবুল হোসেন বলেন, ‘গতকাল আমরা একটা সেমিফাইনাল খেলেছি। যেটা নেপালের বিপক্ষে। নেপাল ভালো দল। আমাদের মেয়েরা ভালো খেলেছে। নেপাল তো আর খারাপ দল না। ওরাও পূর্ণ শক্তি নিয়ে খেলত নেমেছিল। আমাদেরও একটা ভালো দল আছে। মেয়েরা চেষ্টা করেছে ভালো করার জন্য, ভালো করেছে। বড় ম্যাচ খেলতে গেলে, সেমিফাইনাল খেলতে গেলে দল একটু চাপে থাকেই। গ্রুপপর্বে আমরা একটা ম্যাচ হেরেছি। হারার পর একটা ম্যাচ খেলা আমাদের জন্য একটু সমস্যা তো হবেই। আমাদের মেয়েরা ধীর ধীরে ভালো করেছে এবং চেষ্টা করেছে যে আমরা ম্যাচ জিততে পারি। যার কারণে পিছিয়ে থেকেও আমাদের মেয়েরা ম্যাচটা জিতেছে।’
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