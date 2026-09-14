Ajker Patrika
En
ফুটবল

হালান্ডের বিতর্কিত গোল নিয়ে মুখ খুলল রেফারিদের সংস্থা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৫: ২২
হালান্ডের বিতর্কিত গোল নিয়ে মুখ খুলল রেফারিদের সংস্থা
আর্লিং হালান্ডের জয়সূচক গোল নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। ছবি: সংগৃহীত

মৌসুমের প্রথম ম্যানচেস্টার ডার্বিতে যে গোলের বন্যা বয়ে গেছে, ব্যাপারটা তেমন নয়। ওল্ড ট্রাফোর্ডে গত রাতে হয়েছে কেবল এক গোল। সেই গোল নিয়ে হয়েছে অনেক হট্টগোল। আর্লিং হালান্ডের করা গোল নিয়ে চলছে অনেক আলোচনা-সমালোচনা। বিতর্কিত এই গোল নিয়ে অবশেষে মুখ খুলল রেফারিদের সংস্থা প্রো রেফ।

ওল্ড ট্রাফোর্ডে গতকাল প্রিমিয়ার লিগের ম্যান সিটি-ম্যান ইউনাইটডে ম্যাচে একমাত্র গোলটি হয়েছে ৬০ মিনিটে। জোস্কো ভার্দিওলের ক্রস রিসিভ করে দূরপাল্লা শটে লক্ষ্যভেদ করেন হালান্ড। গোলের পর ম্যান সিটির ফুটবলাররা উল্লাস মুহূর্তে পরিণত হয় ‘হরিষে বিষাদে’। মুহূর্তেই তোলা হয় অফসাইডের পতাকা। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) গোলটা শেষ পর্যন্ত বহাল রাখে। প্যাট্রিক দোরগুর বুটের অবস্থানের কারণে হালান্ড অফসাইড ছিলেন কি না, সেটা নিয়ে ঝামেলা হয়নি। মূলত বক্সে এনসো ফের্নান্দেসের অবস্থান নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক।

রোনালদো-এমবাপ্পেকে ছাড়িয়ে ৩০০ গোলের ক্লাবে হালান্ড, সামনে কেবল মেসিরোনালদো-এমবাপ্পেকে ছাড়িয়ে ৩০০ গোলের ক্লাবে হালান্ড, সামনে কেবল মেসি

প্রো রেফের মতে হালান্ডের গোলের স্বীকৃতি দেওয়া রেফারির ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। রেফারিদের সংগঠন বলেছে, ‘এ ক্ষেত্রে ভিএআরের সরাসরি রেফারিকে সিদ্ধান্ত বদলের কথা বলা উচিত হয়নি। রেফারিকে ভিএআরের বলা উচিত ছিল যে তিনি আবার বিষয়টি যাচাই করে দেখেন। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভুলের দায় স্বীকার করেছি। ফের পুরো ঘটনা রিভিউ করা হবে।’

কেন মেজাজ হারালেন হালান্ডকেন মেজাজ হারালেন হালান্ড

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ১১ জন নিয়ে খেললেও ম্যান সিটি তা পারেনি। ২৩ মিনিটে সিটির তারকা মিডফিল্ডার ফিল ফোডেন লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। ইউনাইটেড মিডফিল্ডার ব্রুনো ফের্নান্দেসের ট্যাকলে শুয়ে পড়েন ফোডেন। সে সময় রেফারিদের অলক্ষ্যে ফোডেনের পিঠে বুট দিয়ে বাড়ি মারলেন ফের্নান্দেস। ক্রুব্ধ ফোডেন এরপর ব্রুনোর পেটে লাথি মারেন। রেফারি লাল কার্ড দেখান ফোডেনকে।

২০২৬-২৭ মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগে ৪ ম্যাচে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। ম্যান সিটিও চার ম্যাচে পেয়েছে ১২ পয়েন্ট। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় সবার ওপরে গানার্সরা। ৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে হাল সিটি। ৪ ম্যাচে জিতেছে দুই ম্যাচ। ড্র করেছে দুই ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাফুটবলম্যানচেস্টার সিটিম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত