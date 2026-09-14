Ajker Patrika
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ক্রিকেট

ভরাডুবির পর আইসিসির শাস্তিও পেল পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভরাডুবির পর আইসিসির শাস্তিও পেল পাকিস্তান
ধবলধোলাইয়ের দুঃস্মৃতি ভুলতে না ভুলতেই এবার শাস্তি পেল বাবর আজমরা। ছবি: সংগৃহীত

ইংল্যান্ডের কাছে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার পর আরও এক দুঃসংবাদ পেল পাকিস্তান। এজবাস্টনে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্টে ধীর গতির ওভার রেটের কারণে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে (ডব্লুটিসি) তাদের ১১ পয়েন্ট কেটে নিয়েছে আইসিসি।

পাশাপাশি খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। আইসিসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এজবাস্টন টেস্টে সময়ের ছাড় হিসেব করার পরও পাকিস্তান নির্ধারিত ওভার সংখ্যার চেয়ে ১১ ওভার পিছিয়ে ছিল। ডব্লুটিসির নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি ওভার কম করার জন্য একটি করে পয়েন্ট কাটা হয়। সে হিসেবে পাকিস্তানের ১১ পয়েন্ট কাটা হয়েছে।

একই অপরাধে প্রতি ওভারের জন্য ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ করে জরিমানা করা হয়। সে হিসেবে পাকিস্তানের প্রতি খেলোয়াড়ের ৫৫ শতাংশ জরিমানা হওয়ার কথা। কিন্তু সর্বোচ্চ সীমা ৫০ শতাংশ হওয়ায় সেই পরিমাণই জরিমানা করেছে আইসিসি।

হেডিংলিতে প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডে কাছে হেরে ডব্লুটিসির পয়েন্ট তালিকায় আট থেকে নয়ে নেমেছিল পাকিস্তান। ধীর গতির ওভার রেটের শাস্তির পর চলমান ডব্লুটিসির চক্রে দলটির পয়েন্ট শতাংশ নেমে দাঁড়িয়েছে ৪.৬৩-এ। নয়টি টেস্ট খেলে মাত্র দুটি জয় পাওয়া পাকিস্তান এখন পয়েন্ট তালিকার তলানিতে। সামনে অবশ্য ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ আছে বাবর আজমদের সামনে। চলতি বছরের নভেম্বরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এবং ২০২৭ সালের মার্চে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ খেলবে পাকিস্তান।

ইংল্যান্ড সফরে মাঠের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি দলীয় কাঠামোতেও বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে পাকিস্তান। লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে হারের পর মোহাম্মদ রিজওয়ান, সালমান আগা ও ইমাম উল হকসহ সাত ক্রিকেটারকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর এজবাস্টনে শেষ টেস্টেও হার এড়াতে পারেনি দলটি। এখন সেই ব্যর্থতার সঙ্গে যোগ হলো আইসিসির শাস্তিও।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
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