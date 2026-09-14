মেসি কখনো এভাবে বলেননি, ইয়ামালের সমালোচনায় সাবেক বার্সা তারকা

ব্যালন ডি’অর জয়ের যোগ্যতা রয়েছে, এমন মন্তব্যের জন্য লামিনে ইয়ামালের তীব্র সমালোচনা করেছেন বার্সেলোনা ও স্পেনের সাবেক তারকা আবেলর্দো ফের্নান্দেস। নিজের যোগ্যতা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী থাকা স্বাভাবিক হলেও তা প্রকাশ্যে এভাবে বলা উচিত নয় বলে মনে করেন তিনি।
সম্প্রতি মুভিস্টার প্লাসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইয়ামাল বলেছিলেন, ‘আমি মনে করি, এ বছর আমি ব্যালন ডি’অর পাওয়ার যোগ্য, কারণ আমি যা জিতেছি, তার ভিত্তিতে আমি এটা প্রাপ্য।’ একই সঙ্গে কিলিয়ান এমবাপ্পের সঙ্গে নিজেকেও বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের একজন বলে দাবি করেন বার্সার এই তরুণ উইঙ্গার।
ইয়ামালের এই বক্তব্য ভালোভাবে নেননি আবেলর্দো। রাদিও এস্তাদিও নোচে অনুষ্ঠানে সাবেক এই তারকা বলেন, ‘তুমি (ইয়ামাল) এটা ভাবতেই পারো, কিন্তু বলতে পারো না। আমি এটা মনে করি না, কারণ এতে তোমাকে ভালো দেখায় না।’
আবেলর্দোর মতে, ইয়ামাল চাইলে নিজের সম্ভাবনার কথা আরও সংযতভাবে বলতে পারতেন, ‘তুমি এটা ভাবতে পারো এবং বলতে পারো, আমি হয়তো অন্যতম শক্তিশালী প্রার্থী, তবে এই পুরস্কার কার হাতে যাবে, সেটা কখনোই জানা যায় না।’ এমনভাবে বললে ইয়ামালকে আরও ভালোভাবে উপস্থাপন করা হতো বলেও মনে করেন তিনি।
ইয়ামালের বক্তব্য নিয়ে নিজের অবস্থান জানাতে গিয়ে আবেলর্দো আরও বলেন, ‘লামিনে যা বলেছে, সেটা আমার ভালো লাগেনি।’
ইয়ামালের মন্তব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে লিওনেল মেসিকে উদাহরণ হিসেবে টেনে আনেন আবেলর্দো। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি কখনো মেসিকে—যিনি ছিলেন ফুটবলের দেবতা—এমন কথা বলতে শুনিনি।’
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