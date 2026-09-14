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ফুটবল

সবচেয়ে বড় হারের রেকর্ড নিয়ে ১০ গোল খেল বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সবচেয়ে বড় হারের রেকর্ড নিয়ে ১০ গোল খেল বাংলাদেশ
১০ গোল হজম করল বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

গোলের পর গোল। উত্তর কোরিয়ার আক্রমণ সামলাতে সামলাতে একসময় বাংলাদেশের রক্ষণভাগ যেন দিশেহারা। গোলপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে মিলি আক্তারের জন্যও সময়টা হয়ে উঠেছিল দীর্ঘ এক দুঃস্বপ্ন। একের পর এক শট এসেছে তাঁর দিকে, কিন্তু সতীর্থদের কাছ থেকে পাননি তেমন কোনো সহায়তা। শেষ পর্যন্ত ১০ গোল হজম করে মাঠ ছাড়তে হয়েছে বাংলাদেশের গোলরক্ষককে।

নাগাই স্টেডিয়ামে এশিয়ান গেমসের ‘এফ’ গ্রুপের প্রথম ম্যাচটি শেষ হয়েছে উত্তর কোরিয়ার ১০–০ গোলের জয়ে। বাংলাদেশের জন্য শুধু আরেকটি হার নয়, নারী ফুটবলে নিজেদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরাজয়। এর আগে ২০১৩ সালে ঢাকায় থাইল্যান্ডের কাছে ৯–০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ।

ম্যাচের শুরুতেই বোঝা যাচ্ছিল, দিনটি বাংলাদেশের জন্য কঠিন হতে যাচ্ছে। উত্তর কোরিয়ার জন রিয়ং জং, চে আন ইয়ং ও কিম কিয়ং ইয়ং—তিনজনই করেছেন জোড়া গোল।

পঞ্চম মিনিটে জন রিয়ং জংয়ের গোলের পর ১০ মিনিটে আবারও স্কোর করেন তিনি। ১২ মিনিটে হাং ইউ ইয়ংয়ের গোলে ব্যবধান ৩–০। এরপর বাংলাদেশের রক্ষণে যেন একের পর এক আক্রমণের ঢেউ। ১৮ ও ৩৫ মিনিটে চে আন ইয়ং গোল করলে ব্যবধান হয় ৫–০। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই কিম কিয়ং ইয়ংয়ের জোড়া গোলে স্কোরলাইন ৭–০।

বিরতির পরও উত্তর কোরিয়া থামেনি। ৫১ মিনিটে রি সং আ এবং ৬০ মিনিটে বদলি জং কুমের গোলে ব্যবধান দাঁড়ায় ৯–০। শেষ মুহূর্তে ৯০ মিনিটে হান জিন হং করেন দশম গোল।

বাংলাদেশের অসহায়ত্ব বোঝাতে ম্যাচের পরিসংখ্যানই যথেষ্ট। উত্তর কোরিয়া গোলমুখে শট নিয়েছে ২১টি, বাংলাদেশ একটিও নয়। বল দখলেও বাংলাদেশ ছিল পিছিয়ে—উত্তর কোরিয়ার ৭৩ শতাংশের বিপরীতে মাত্র ২৭ শতাংশ।

এর মধ্যে কোচ পিটার বাটলারের একাদশে ছিল বড় পরিবর্তন। অভিজ্ঞ ঋতুপর্ণা চাকমা, মনিকা চাকমা ও শামসুন্নাহার সিনিয়র ছিলেন না শুরু একাদশে। তরুণদের নিয়ে গড়া দলটি তাই আরও বেশি চাপে পড়ে যায় শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়েও দুই দলের পার্থক্য বিশাল। উত্তর কোরিয়া ১১ নম্বরে, বাংলাদেশ ১০৭। গত মার্চে এশিয়ান কাপেও উত্তর কোরিয়ার কাছে ৫–০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। এবার সেই ব্যবধান দ্বিগুণেরও বেশি হলো।

আর গোলপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে পুরো ম্যাচে সেই ব্যবধানের সাক্ষী হলেন মিলি আক্তার।

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