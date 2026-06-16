Ajker Patrika
ফুটবল

বিশ্বকাপ শুরুর আগ মুহূর্তে মেসির বিশেষ বার্তা

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপ শুরুর আগ মুহূর্তে মেসির বিশেষ বার্তা
অনুশীলনে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। বিশ্বকাপে এই ফরোয়ার্ডের কাছে ভক্তদের চাওয়াটা একটু বেশিই। ছবি: সংগৃহীত

শিরোপা ধরে রাখার মিশন শুরু করতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা। আগামীকাল ভোরে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এবারের বিশ্বকাপে যাত্রা শুরু করবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের আগে দলের সবার প্রতি ঐক্য ও সংহতির বার্তা দিলেন অধিনায়ক এবং সবচেয়ে বড় তারকা লিওনেল মেসি।

বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচের আগে শেষ মুহূর্তে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে ব্যস্ত সময় পার করতে দেখা গেছে আর্জেন্টিনাকে। অনুশীলনে মনোযোগী ছিলেন আলবিসেলেস্তেদের ফুটবলাররা। কোচিং স্টাফরাও ব্যস্ত সময় পার করেছেন। সবাই যখন অনুশীলনে ব্যস্ত, ঠিক তখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দলের একটি ছবি শেয়ার করেন মেসি। অনুশীলন মাঠে পুরো দলকে একটি বৃত্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় সেই ছবিতে। দলের ছবির সঙ্গে আর্জেন্টিনার একটি পতাকা যুক্ত করেন মেসি। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘Together’ বা একসঙ্গে।

মেসির এই সংক্ষিপ্ত বার্তাকে বিশ্বকাপের আগে দলের ঐক্য ও পারস্পরিক বন্ধনের প্রতীক হিসেবেই দেখা হচ্ছে। বড় টুর্নামেন্টের শুরুতে খেলোয়াড়দের মধ্যে সংহতির গুরুত্ব তুলে ধরতেই যে এই ফরোয়ার্ড এমন বার্তা দিয়েছেন তা বলা বাহুল্য। এদিকে স্টোরির পাশাপাশি জাতীয় দলের সঙ্গে নিজের কয়েকটি ছবিও পোস্ট করেছেন মেসি। ছবিগুলোর সঙ্গে কোনো ক্যাপশন দেননি আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

বিশ্বকাপের আগে নিজেদের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে আইসল্যান্ডকে ৩-০ গোলে হারায় আর্জেন্টিনা। সে ম্যাচের পরও সতীর্থদের মাঝে ঐক্যের ডাক দিয়েছিলেন মেসি। ম্যাচ শেষে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে খেলার বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন। ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘চলো এগিয়ে যাই, আগের চেয়ে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হয়ে।’

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে চলমান বিশ্বকাপের ‘জে’ গ্রুপে পড়েছে আর্জেন্টিনা। গ্রুপ পর্বে বাকি দুটি ম্যাচে জর্ডান ও অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে খেলবে তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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