টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) সপ্তম (শেষ) রাউন্ডের খেলা শুরু হয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে আজকের যত খেলা।
ক্রিকেট
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-বরিশাল
ময়মনসিংহ-রাজশাহী
ঢাকা-চট্টগ্রাম
রংপুর-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
ভারত-পাকিস্তান
বেলা ১১টা, সরাসরি
সনি টেন ১, ৩ ও ৪
ফুটবল
উয়েফা নেশনস লিগ
কসোভো-ইসরায়েল
রাত ৮টা, সরাসরি
নরওয়ে-ওয়েলস
রাত ১১টা, সরাসরি
পর্তুগাল-ডেনমার্ক
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
জর্জিয়া-হাঙ্গেরি
রাত ১১টা, সরাসরি
সনি টেন ১
উ. আয়ারল্যান্ড-ইউক্রেন
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ৫