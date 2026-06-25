অবশেষে মাঠে নামলেন নেইমার

মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামের গ্যালারিজুড়ে তখন শুধুই ‘নেইমার, নেইমার’ গর্জন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই দর্শকেরা যেভাবে তাঁর নাম ধরে চিৎকার করছিলেন, অবশেষে এলো সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। ম্যাচের ৭৬ মিনিটে যখন চতুর্থ অফিশিয়াল মাথিয়াস কুনিয়ার বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নামার জন্য বোর্ডে তাঁর নম্বরটি তুললেন, গ্যালারিতে যেন উৎসবের ধুম পড়ে গেল।
৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা ম্যাচে স্কটল্যান্ডের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকতে ব্রাজিলের জার্সি গায়ে মাঠে নামলেন নেইমার জুনিয়র। দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে নেইমারের এই মাঠে নামা ব্রাজিলের ফুটবলের জন্য এক আবেগের মুহূর্ত। ২০২৩ সালের অক্টোবরে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে পাওয়া সেই ভয়াবহ চোটের পর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন সময় পার করতে হয়েছে তাঁকে।
চোট আর ফিটনেসের দীর্ঘ লড়াই পেরিয়ে প্রায় আড়াই বছর পর আজই প্রথম সেলেসাওদের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচে পা রাখলেন নেইমার। ম্যাচটি ৩-০ ব্যবধানে নিয়ন্ত্রণে থাকার পরও নকআউটের ঠিক আগে তাঁর এই প্রত্যাবর্তন নিশ্চিতভাবেই ব্রাজিল শিবিরে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে।
স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে এই জয়ে 'সি' গ্রুপের শীর্ষস্থান নিশ্চিত করল ব্রাজিল। ৩ ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম পর্ব শেষ করল তারা। এই গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে পরের রাউন্ডে উঠেছে মরক্কো। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় নকআউট পর্বে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকেই মাঠে নামবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।১৮ মিনিট আগে
এরপর ৮৯ মিনিটে রাহিমির অ্যাসিস্ট থেকে আরেক বদলি ফুটবলার ইয়াসিন ফাঁকা জালে বল ঠেলে দিলে মরক্কোর জয় নিশ্চিত হয়। শেষ দিকে সুফিয়ান আমরাবাত চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ায় ১০ জনের দলে পরিণত হলেও হাইতির আক্রমণভাগকে সফলভাবে রুখে দেয় মরক্কোর রক্ষণ। এই রোমাঞ্চকর জয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবে শেষ বত্রিশের টিকিট৩৪ মিনিট আগে
ম্যাচ শেষ হতেই উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে ব্রাজিল। ‘সি’ ৭ পয়েন্ট পেয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ বত্রিশে পা রেখেছে সেলেসাওরা।৪১ মিনিট আগে
তবে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে আর রক্ষা পায়নি স্কটল্যান্ড। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়রা বল নিয়ে নিজেদের রক্ষণভাগ থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলে প্রথমে মাথিয়াস কুনিয়া এবং পরে দানিলো দুর্দান্ত স্লাইডিং ট্যাকল করে বল কেড়ে নেন। সেখান থেকে বল পেয়ে ডান প্রান্ত ধরে চমৎকার এক ক্রস বাড়ান ব্রুনো গিমারেস।২ ঘণ্টা আগে