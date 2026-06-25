Ajker Patrika
ফুটবল

ঘুরে দাঁড়ানো জয়ে নকআউটে মরক্কো

ক্রীড়া ডেস্ক    
ঘুরে দাঁড়ানো জয়ে নকআউটে মরক্কো
গোলের পর হাকিমির উদ্‌যাপন। ছবি: এএফপি

দুইবার পিছিয়ে পড়েও অবিশ্বাস্য এক প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখল মরক্কো। হাইতির বিপক্ষে গোলবন্যার রোমাঞ্চকর ম্যাচে ৪-২ ব্যবধানের দুর্দান্ত জয়ে বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশ নিশ্চিত করেছে আফ্রিকান পরাশক্তিরা।

আটলান্টা স্টেডিয়ামে গ্রুপ ‘সি’-এর লড়াইয়ে নকআউট পর্বে যেতে মরক্কোর প্রয়োজন ছিল মাত্র ১ পয়েন্ট, তবে বদলি খেলোয়াড়দের জাদুতে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ ৩ পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছেড়েছে মোহাম্মদ ওয়াহবির শিষ্যরা। টুর্নামেন্ট থেকে আগেই বিদায় নেওয়া হাইতি আজ হেরেও পুরো ম্যাচ জুড়ে যে লড়াকু ফুটবল উপহার দিয়েছে, তা অনেক দিন দাগ কেটে থাকবে।

ম্যাচের শুরু থেকেই হাইতির কাউন্টার অ্যাটাকিং ফুটবলের সামনে বেশ কোণঠাসা ছিল মরক্কো। ১০ মিনিটে ড্যুভার্নের পাস থেকে লেনি জোসেফের নিখুঁত ফিনিশিংয়ে লিড নেয় হাইতি। ৩৯ মিনিটে আশরাফ হাকিমি গোল করে মরক্কোকে সমতায় ফেরালেও ৪৩ মিনিটে ডি-বক্সের অনেক দূর থেকে ইসিদরের এক অবিশ্বাস্য দূরপাল্লার ভলিতে আবারও স্তব্ধ হয়ে যায় মরক্কোর গ্যালারি। তবে প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে (৪৫+১ মিনিটে) ইসমাইল সাইবারির দারুণ গোলে ২-২ সমতায় শেষ হয় প্রথমার্ধ।

বিরতির পর মরক্কোর কোচ পরিবর্তন আনেন, যা ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেয়। ৭৮ মিনিটে বদলি হিসেবে নামা সুফিয়ান রাহিমির জোরালো শট প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে জালে জড়ালে ম্যাচে প্রথমবারের মতো লিড নেয় মরক্কো।

এরপর ৮৯ মিনিটে রাহিমির অ্যাসিস্ট থেকে আরেক বদলি ফুটবলার ইয়াসিন ফাঁকা জালে বল ঠেলে দিলে মরক্কোর জয় নিশ্চিত হয়। শেষ দিকে সুফিয়ান আমরাবাত চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ায় ১০ জনের দলে পরিণত হলেও হাইতির আক্রমণভাগকে সফলভাবে রুখে দেয় মরক্কোর রক্ষণ। এই রোমাঞ্চকর জয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবে শেষ বত্রিশের টিকিট কাটল মরক্কো, আর ৩-০ গোলে স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে সমান পয়েন্ট থাকলেও গোল গড়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্রাজিল। ৩ পয়েন্ট নিয়ে স্কটল্যান্ড অপেক্ষায় আছে তৃতীয় হয়ে নকআউটে খেলার।

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