Ajker Patrika
অবসরের ঘোষণা দিলেন বার্সা কিংবদন্তি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ১৬
অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন বুসকেতস। ছবি: এক্স
খেলছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। তবে ডিসেম্বরে চলতি মৌসুম শেষেই বুটজোড়া তুলে রাখবেন সের্জিও বুসকেতস। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া অবসরের বার্তায় এমনটাই জানান ৩৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার।

স্পেনের হয়ে বিশ্বকাপ ও ইউরো জেতা বুসকেতস ক্যারিয়ারের প্রায় পুরোটা সময়ই কাটিয়েছেন বার্সেলোনা। ২০০৫ সালে ক্লাবটির ‘বি’ দলে যোগ দেন তিনি। ২০০৮ সাল থেকে খেলা শুরু করেন মূল দলের হয়ে। জাভি হার্নান্দেজ ও আন্দ্রেস ইনিয়েস্তার সঙ্গে মিলে গড়ে তোলেন বিশ্বের অন্যতম সেরা মিডফিল্ড ত্রয়ী। ১৮ বছরের ক্যারিয়ারে ক্লাবটিতে জিতেছেন ৩২টি শিরোপা।

বার্সার হয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ ৭২২ ম্যাচ খেলা বুসকেতস ২০২৩ সালে যোগ দেন ইন্টার মায়ামি। সেখানে লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেস, জর্দি আলবার সঙ্গে পুনর্মিলন হয় কিংবদন্তি এই মিডফিল্ডারের। বাকিরা খেলা চালিয়ে গেলেও এই বছর পর তিনি আর চাইছেন না।

এক ভিডিও বার্তায় বুসকেতস বলেন, ‘সময় এসেছে আমার পেশাদার ফুটবল ক্যারিয়ারকে বিদায় জানানোর। যে স্বপ্ন দেখে এসেছি সব সময়, সেই অবিশ্বাস্য গল্প প্রায় ২০ বছর ধরে উপভোগ করছি। খুবই খুশি, গর্বিত, পরিপূর্ণ এবং সর্বোপরি কৃতজ্ঞ মনে অবসর নিচ্ছি আমি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।’

গত বুধবার নিউইয়র্ক সিটি এফসিকে ৪-০ গোলে হারিয়ে মেজর লিগ সকারের প্লে অফে জায়গা করে নিয়েছে মায়ামি। ১৮ দলের প্লে অফ শুরু হবে ২২ অক্টোবর। ৬ ডিসেম্বর ফাইনালের মধ্য দিয়ে ইতি টানবে তা।

বিষয়:

খেলাফুটবল
