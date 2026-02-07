Ajker Patrika
ফুটবল

ভুলেভরা বাংলাদেশকে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভুলেভরা বাংলাদেশকে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারত
বাংলাদেশকে উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। ছবি: এক্স

রেফারির শেষ বাঁশি বাজতেই গোল হয়ে উদ্‌যাপন করতে শুরু করল ভারতের ফুটবলাররা। প্রতিশোধ নিয়ে শেষ পর্যন্ত জিতল অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা। ফাইনালের স্কোরলাইন যতটা না হতাশার, ততটাই অবাক হওয়ার মতো।

বাংলাদেশ হেরেছে ৪-০ গোলে। অথচ রাউন্ড রবিন লিগে এই ভারতকেই ২-০ গোলে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। ফাইনালের আগেও কোচ পিটার বাটলার দিয়ে রেখেছিলেন হুঙ্কার। অথচ মাঠে জবাবই দিতে পারল না তাঁর শিষ্যরা। উল্টো মাশুল দিতে হয়েছে একের পর এক ভুলের।

পোখারার রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ খেলার শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক থাকে ভারত। দ্বিতীয় মিনিটে ভারতের ফরোয়ার্ড বলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার আগেই বাংলাদেশ গোলরক্ষক ইয়ারজান বেগম পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসে তা ক্লিয়ার করেন। ১৬ মিনিটে বক্সের বাইরে আলভা দেবীকে সুরভী আক্তার আফরিন ফাউল করলে রেফারি ফ্রি কিকের নির্দেশ দেন। আভিস্তা বাসনেতের নেওয়া ফ্রি-কিকটি সরাসরি গোলরক্ষকের গ্লাভসে জমা পড়ে।

বিরতির আগে ৪২ মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পায় ভারত। বাঁ প্রান্ত থেকে আসা ক্রস ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হন বাংলাদেশের ডিফেন্ডাররা। ডান প্রান্তে ফাঁকায় থাকা প্রীতিকা বর্মন নিয়ন্ত্রণে নিয়েও নিজে শট না নিয়ে পাস দেন অধিনায়ক ঝুলন নংমাইথামকে। দলকে এগিয়ে দিতে কোনো ভুল করেননি অধিনায়ক।

দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলেও ৬১ মিনিটে পেনাল্টি হজম করে বসে। একটি লং বল ক্লিয়ার করার ক্ষেত্রে ইয়ারজান সময়মতো বল গ্লাভসবন্দি করতে ব্যর্থ হন। ভারতের আলভা দেবী বলের দখল নিতে গেলে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেন ইয়ারজান। এর ফলে সহজেই ব্যবধান ২-০ করে।

৬৮ মিনিটে ইয়ারজানের আরেকটি ভুলের মাশুল দিতে হয় বাংলাদেশকে । প্রতীমার ব্যাক পাস থেকে পাওয়া বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে ইয়ারজান সামনে থাকা ভারতীয় স্ট্রাইকার পার্ল ফার্নান্দেজের কাছেই শট মারেন। বলটি ফার্নান্দেজের নিয়ন্ত্রণে এলে, তিনি আলতো টোকায় জালে পাঠান।

শেষ দিকে আরও একটি গোল করে আনন্দের ষোলকলা পূর্ণ করে ভারত।

বিষয়:

খেলাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

স্কুলছাত্রকে হত্যা: ফেনীতে ছাত্রদল কর্মীসহ ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

প্রয়োজনে ইরান থেকে নিজেদের বিজ্ঞানীদের সরিয়ে নিতে প্রস্তুত রাশিয়া

গণভোটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট চাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ: ইসি

সাত আসনে দাঁড়িপাল্লা বনাম জোটের প্রার্থী, বেকায়দায় জামায়াত

নান্দাইলে ট্রাকের ধাক্কায় কলেজছাত্র নিহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

সম্পর্কিত

ভুলেভরা বাংলাদেশকে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারত

ভুলেভরা বাংলাদেশকে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারত

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে রক্ষা পাকিস্তানের

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে রক্ষা পাকিস্তানের

বিশ্বকাপে ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানাবে কারা

বিশ্বকাপে ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানাবে কারা

পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ বর্জনের ঘোষণায় চুক্তি হারানোর শঙ্কায় আইসিসি

পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ বর্জনের ঘোষণায় চুক্তি হারানোর শঙ্কায় আইসিসি