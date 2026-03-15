মেসি কেন খেলতে নামেননি আজ

লিওনেল মেসি ৯০০ গোল কবে করবেন—গত এক সপ্তাহ ধরে এই অপেক্ষায় বিশ্বের কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীরা। কারণ, মাইলফলকটি অর্জন করলে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলারের প্রয়োজন কেবল এক গোলের। অনেকে আজ অপেক্ষা করছিলেন ইতিহাসের দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে ৯০০ গোল করেই ফেলবেন মেসি। কিন্তু গোল করা তো দূরে থাক, আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড আজ খেলতেই নামেননি।
বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে শার্লটের ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে শার্লট-ইন্টার মায়ামি। কিন্তু যে মেসি ছিলেন সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু, তাঁকে আজ দলেই রাখা হয়নি। কেন তাঁকে রাখা হয়নি—এই প্রশ্নের উত্তরে ইন্টার মায়ামির সহকারী কোচ হ্যাভিয়ের মোরালেস বলেন, ‘কোচিং স্টাফের সদস্যরা মিলে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রত্যেক সপ্তাহের বুধবার-শনিবার খেলতে হচ্ছে। সামনে বড় হোম ম্যাচ রয়েছে। হাভিয়ের ও কোচিং স্টাফ মিলে দলের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’
গত সপ্তাহে ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে এমএলএসে ২-১ গোলে জয়ের ম্যাচে মেসি এক গোল করেন। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল ক্যারিয়ারে এটা তাঁর ৮৯৯তম গোল। এই ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলেন তিনি। পরবর্তীতে ১২ মার্চ ন্যাশভিলের বিপক্ষে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের শেষ ষোলোর প্রথম লেগেও খেলেছেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু গিওদিস পার্কের ন্যাশভিল-ইন্টার মায়ামি ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়।
মেসিবিহীন মায়ামি আজ শার্লটের বিপক্ষে ম্যাচ ইন্টার মায়ামি গোলশূন্য ড্র করে। মেসির জাতীয় দলের সতীর্থ রদ্রিগো দি পলও খেলতে পারেননি এই ম্যাচে। তবে ম্যাচের শেষে এসে প্রধান কোচ হ্যাভিয়ের মাশচেরানো প্রধান রেফারির সঙ্গে তর্ক করার শাস্তি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে আসতে পারেননি।
শার্লট-ইন্টার মায়ামি ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হলেও মায়ামি তিন নম্বরে অবস্থান করছে। ৪ ম্যাচে ২ জয়, ১ হার ও ১ ড্রয়ে মায়ামির পয়েন্ট ৭। নিউইয়র্ক সিটি, ন্যাশভিল দুই দলের পয়েন্ট ১০ হলেও গোল ব্যবধানের কারণে শীর্ষে নিউইয়র্ক সিটি। দুইয়ে অবস্থান করছে ন্যাশভিল।
লিওনেল মেসি ও লামিনে ইয়ামালের রোমাঞ্চকর এক লড়াই দেখার অপেক্ষায় ছিলেন বিশ্বের কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমী। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতিই যে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু ম্যাচটি আয়োজন করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল উয়েফা ও কনমেবল। তবে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) কাছে একের পর এক প্রস্তাব৭ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে আর্জেন্টিনা-স্পেন ফিনালিসিমা মাঠে গড়ানো নিয়ে আলোচনা চলছিল অনেক দিন ধরেই। তবে শেষ পর্যন্ত জানা গেল, ম্যাচ আর হচ্ছে না। উয়েফা আজ এক বিবৃতিতে ফিনালিসিমা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
লক্ষ্য ৫০ ওভারে ২৯১ রান। ওভারপ্রতি ছয়ের চেয়েও কম। সিরিজ জিততে যেখানে ঠাণ্ডা মাথায় খেলা দরকার, পাকিস্তান সেখানে চড়াও হয়ে খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশের ওপর। বেশি আক্রমণাত্মক খেলতে গিয়েই একের পর এক উইকেট হারাচ্ছে পাকিস্তান।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ জিতবে কারা—এই প্রশ্নের উত্তর জানতে কেবল কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। মিরপুরে আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে ব্যাটিংয়ে অর্ধেক কাজ সেরে রেখেছে বাংলাদেশ। অলিখিত ফাইনালে সফরকারীদের সামনে ২৯১ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দিয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। এখন বাকি কাজ তাসকিন আহমেদ-মোস্তাফিজুর রহমান৪ ঘণ্টা আগে