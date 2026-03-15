ফুটবল

মেসি কেন খেলতে নামেননি আজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ মার্চ ২০২৬, ২১: ০৮
শার্লটের বিপক্ষে আজ খেলতে পারেননি লিওনেল মেসি। ছবি: এএফপি

লিওনেল মেসি ৯০০ গোল কবে করবেন—গত এক সপ্তাহ ধরে এই অপেক্ষায় বিশ্বের কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীরা। কারণ, মাইলফলকটি অর্জন করলে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলারের প্রয়োজন কেবল এক গোলের। অনেকে আজ অপেক্ষা করছিলেন ইতিহাসের দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে ৯০০ গোল করেই ফেলবেন মেসি। কিন্তু গোল করা তো দূরে থাক, আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড আজ খেলতেই নামেননি।

বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে শার্লটের ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে শার্লট-ইন্টার মায়ামি। কিন্তু যে মেসি ছিলেন সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু, তাঁকে আজ দলেই রাখা হয়নি। কেন তাঁকে রাখা হয়নি—এই প্রশ্নের উত্তরে ইন্টার মায়ামির সহকারী কোচ হ্যাভিয়ের মোরালেস বলেন, ‘কোচিং স্টাফের সদস্যরা মিলে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রত্যেক সপ্তাহের বুধবার-শনিবার খেলতে হচ্ছে। সামনে বড় হোম ম্যাচ রয়েছে। হাভিয়ের ও কোচিং স্টাফ মিলে দলের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’

গত সপ্তাহে ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে এমএলএসে ২-১ গোলে জয়ের ম্যাচে মেসি এক গোল করেন। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল ক্যারিয়ারে এটা তাঁর ৮৯৯তম গোল। এই ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলেন তিনি। পরবর্তীতে ১২ মার্চ ন্যাশভিলের বিপক্ষে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের শেষ ষোলোর প্রথম লেগেও খেলেছেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু গিওদিস পার্কের ন্যাশভিল-ইন্টার মায়ামি ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়।

মেসিবিহীন মায়ামি আজ শার্লটের বিপক্ষে ম্যাচ ইন্টার মায়ামি গোলশূন্য ড্র করে। মেসির জাতীয় দলের সতীর্থ রদ্রিগো দি পলও খেলতে পারেননি এই ম্যাচে। তবে ম্যাচের শেষে এসে প্রধান কোচ হ্যাভিয়ের মাশচেরানো প্রধান রেফারির সঙ্গে তর্ক করার শাস্তি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে আসতে পারেননি।

শার্লট-ইন্টার মায়ামি ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হলেও মায়ামি তিন নম্বরে অবস্থান করছে। ৪ ম্যাচে ২ জয়, ১ হার ও ১ ড্রয়ে মায়ামির পয়েন্ট ৭। নিউইয়র্ক সিটি, ন্যাশভিল দুই দলের পয়েন্ট ১০ হলেও গোল ব্যবধানের কারণে শীর্ষে নিউইয়র্ক সিটি। দুইয়ে অবস্থান করছে ন্যাশভিল।

