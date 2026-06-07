Ajker Patrika
ফুটবল

প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ঘুষি মেরে বিপাকে রোনালদোর সতীর্থ

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ঘুষি মেরে বিপাকে রোনালদোর সতীর্থ
প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে লাল কার্ড দেখেন লিয়াও। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে জয় পেলেও স্বস্তির সঙ্গে কিছুটা উদ্বেগও সঙ্গী হয়েছে পর্তুগালের। শনিবার চিলির বিপক্ষে ২-১ গোলের জয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন ফরোয়ার্ড রাফায়েল লেয়াও। প্রতিপক্ষের এক ফুটবলারকে ঘুষি মারার ঘটনায় সরাসরি লাল কার্ড দেখেছেন তিনি।

ম্যাচের প্রথমার্ধের শেষ দিকে উত্তেজনাপূর্ণ এক ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন লেয়াও। কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে চিলির রাইট ব্যাক ফিলিপ ফান্দেজ ও পর্তুগালের জোয়াও কানসেলোর মধ্যকার একটি ট্যাকলকে কেন্দ্র করে ইভান রোমানের সঙ্গে তর্কে জড়ান। একপর্যায়ে লেয়াওকে ঘুষি ছুঁড়তে দেখা যায়। রোমানও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখালে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে দুজনকেই সরাসরি লাল কার্ড দেখান রেফারি। সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো রেফারির সঙ্গে কথা বললেও কাজের কাজ হয়নি। সিদ্ধান্তে অটুট থাকেন ইতালিয়ান রেফারি লুকা জুফারলি।

বিশ্বকাপে ‘কে’ গ্রুপে পর্তুগালের সঙ্গী কলম্বিয়া, উজবেকিস্তান ও ডিআর কঙ্গো। ১৭ জুন হিউস্টনে ডিআর কঙ্গোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে পর্তুগিজরা। সে ম্যাচে লেয়াওয়ের খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। লাল কার্ড দেখায় গ্রুপ পর্বের ম্যাচে এই ফরোয়ায়ার্ডের নিষিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, প্রীতি ম্যাচে লাল কার্ড দেখলে তা কেবল পরবর্তী প্রীতি ম্যাচগুলোতেই নিষেধাজ্ঞা হিসেবে কার্যকর হয়। এর প্রভাব কোনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে পড়ে না।

লিয়াওয়ের হিসেব অবশ্য ভিন্ন। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে আঘাত করে লাল কার্ড দেখায় ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটি এই নিষেধাজ্ঞা প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ পর্যন্ত বাড়াতে পারে। শেষ পর্যন্ত ফিফা এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিলে পর্তুগালের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ডাগআউটে বসে থাকতে হতে পারে লেয়াওকে।

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খেলাফুটবলপর্তুগাল ফুটবল
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