কোচ-খেলোয়াড় হিসেবে সাফ জিতে অনন্য ক্লাবে ভারতীয় কোচ
৮৭ মিনিটে সন্দীপ মান্ডির হেডটা পাকিস্তানের জালে জড়াতেই ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামের টাচলাইনে বাঁধনহারা উল্লাসে ফেটে পড়লেন নওশাদ মুসা। কিছুক্ষণ পর শেষ বাঁশি বাজতেই শিষ্যদের আলিঙ্গনে ধরা দিলেন ভারতের প্রধান কোচ।
চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ২-১ গোলে হারিয়ে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের রেকর্ড দশম শিরোপা জিতেছে ভারত। তবে হেমন্তের এই রাতে ডাগআউটে দাঁড়ানো মানুষটির জন্য জয়টা শুধু আরেকটি ট্রফি নয়, বরং সাতাশ বছর আগের এক সোনালি স্মৃতির বৃত্তপূরণ।
সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ৩৩ বছরের ইতিহাসে খেলোয়াড় ও প্রধান কোচ–দুই ভূমিকাতেই শিরোপা জয়ের বিরল কীর্তিতে নাম লেখালেন মুসা। দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের সর্বোচ্চ এই আসরে এমন নজির এর আগে ছিল কেবল একজনেরই–ভারতেরই সাবেক মিডফিল্ডার ও কোচ স্যাভিও মেদেইরা।
১৯৯৭ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত সাফের প্রথম আসরে খেলোয়াড় হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ২০১১ সালে নয়াদিল্লিতে কোচ হিসেবে ভারতকে শিরোপা জিতিয়েছিলেন মেদেইরা। আজ মঙ্গলবার রাতে ঢাকায় সেই অভিজাত ক্লাবে মেদেইরার পাশে নিজের নাম লেখালেন মুসা।
নব্বইয়ের দশকে ভারতীয় জাতীয় দলের রক্ষণভাগের অন্যতম ভরসা ছিলেন নওশাদ মুসা। খেলোয়াড় হিসেবে সাফের শিরোপা ছুঁয়ে দেখার স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন দুবার। ১৯৯৭ সালে কাঠমান্ডুতে এবং ১৯৯৯ সালে নিজেদের ঘরের মাঠ গোয়ায়–টানা দুটি আসরে চ্যাম্পিয়ন ভারত দলের সদস্য ছিলেন এই ডিফেন্ডার। বুটজোড়া তুলে রাখার পর কোচিংয়ে থিতু হয়েছেন। খেলোয়াড় হিসেবে সাফ জয়ের দীর্ঘ ২৭ বছর পর এবার কোচের ভূমিকায় দক্ষিণ এশিয়ার রাজমুকুট মাথায় তুললেন ৫৪ বছর বয়সী এই কোচ।
ব্যক্তিগত এই অর্জনের রাতটা অবশ্য মোটেও সহজ ছিল না মুসার জন্য। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আলমগীর গাজীর গোলে পাকিস্তান এগিয়ে গেলে বিরতিতে বেশ চাপে পড়ে যায় ভারতীয় ডাগআউট। বেঞ্চে বিকল্প খেলোয়াড়ের সংখ্যাও ছিল সীমিত। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে নওশাদ মুসার কৌশলী পরিবর্তনগুলোই বদলে দেয় ম্যাচের চিত্র।
বিরতির পরপরই মাঠে নামান ম্যাকার্টন নিকসনকে, যা ভারতের আক্রমণে গতি ফেরায়। ৫৯ মিনিটে পাকিস্তানের জুনায়েদ শাহ লাল কার্ড দেখলে ১০ জনের প্রতিপক্ষের ওপর চড়াও হতে এক মিনিটও সময় নেয়নি মুসার দল; ৬০ মিনিটে সমতা ফেরান সুহেইল ভাট।
ম্যাচ যখন অতিরিক্ত সময়ের দিকে গড়াচ্ছিল, তখন ৭২ মিনিটে আবদুল রাবিহ ও ইরফান ইয়াদওয়াদকে নামিয়ে শেষ চালটা চালেন ভারতীয় কোচ। মুসার সেই আস্থার প্রতিদানই দেন বদলি নামা রাবিহ–৮৭ মিনিটে তাঁর নেওয়া নিখুঁত কর্নার থেকেই হেডে জয়সূচক গোলটি করেন সন্দীপ মান্ডি।