সিঙ্গাপুরকে ব্রাজিলের ‘সেভেন-আপ’, ভিনির হ্যাটট্রিক
আগের ম্যাচে জোড়া গোল করেও ব্রাজিলকে জেতাতে পারেননি ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে সেলেসাওদের সর্বনাশ করেছিল জাপান। আজ তিনি করলেন হ্যাটট্রিক। সিঙ্গাপুরকে ৭-০ গোলে হারাল ব্রাজিল।
বেলো হরিজন্তের মাঠে ২০১৪ ফুটবল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে জার্মানির কাছে ৭-১ গোলে ব্রাজিলের হারের পর ‘সেভেন-আপ’ শব্দটি সামাজিক মাধ্যমে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কোনো দল ৭ গোল করলেই নেটিজেনরা বিদ্রূপ করেন সেভেন আপ বলে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা যদি সাত গোল হজম করে, তাহলে সামাজিক মাধ্যমে সেই বিদ্রূপের মাত্রা বেড়ে যায় বহুগুণে। আজ সিঙ্গাপুরের জাতীয় স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের জালে সাত গোল দিল ব্রাজিল।
ম্যাচের ৯ মিনিটেই গোলের দেখা পায় ব্রাজিল। ব্রুনো গিমারেসের পাস রিসিভ করে বাঁ পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন ভিনি। আধা ঘণ্টা পেরোনোর আগেই ভিনি পূর্ণ করেন হ্যাটট্রিক। যার মধ্যে ১৫ মিনিটে তাঁর গোল এসেছে এনদ্রিকের অ্যাসিস্টে। আর ২১ মিনিটে ভিনিকে হ্যাটট্রিক করতে সহায়তা করেন এস্তেভাও উইলিয়ান। ১০ মিনিট পর ব্রাজিলকে ৪-০ গোলে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেন উইলিয়ান। উইলিয়ানের অ্যাসিস্টে গোল করেন এনদ্রিক। প্রথমার্ধ ৪-০ গোলে এগিয়ে থেকে দিনের খেলা শেষ করে ব্রাজিল।
দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের ধারা অব্যহত রাখে ব্রাজিল। ৫১ মিনিটে নিজের প্রথম গোল করেন উইলিয়ান। যা দলের পঞ্চম গোল। ৬৫ মিনিটে ব্রাজিল পূর্ণ করে হেক্সা। এবার এই গোলটি করেন রায়ান। আর ‘সেভেন-আপ’ খাওয়ার বড় দায়টা সিঙ্গাপুরেরই। ৭৪ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করেন সিঙ্গাপুর ডিফেন্ডার রাউল বিন সুহাইমি। ফলে ব্রাজিল এগিয়ে যায় ৭-০ গোলে।
ম্যাচে অবশ্য আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত ব্রাজিল। রায়ান, এনদ্রিকেরা গোলের সম্ভাবনা জাগিয়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। আর সিঙ্গাপুর ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করলেও কোনো কাজে আসেনি। ব্রাজিলের ডিফেন্ডাররা তা প্রতিহত করেছেন। এমনকি সিঙ্গাপুরের ফুটবলাররা কখনো হেড, কখনো পা দিয়ে গোল করার সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। যার মধ্যে ৮১ মিনিটে সিঙ্গাপুর ফরোয়ার্ড শাওয়াল আনোয়ার ব্রাজিলের লক্ষ্য বরাবর শট নেন। তবে ব্রাজিল গোলরক্ষক দারুণভাবে প্রতিহত করেছেন।
এর আগে গত ১৪ নভেম্বর প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিলকে ৩-২ গোলে হারিয়েছিল জাপান। ৯০ মিনিটের পর এক মিনিটে তাতসুহিরো সাকামোতো গোল করে জাপানকে জিতিয়েছিলেন। সেদিন জোড়া গোল ভেস্তে গেলেও আজ ভিনির হ্যাটট্রিকে সিঙ্গাপুরকে ৭-০ গোলে হারিয়েছে ব্রাজিল।