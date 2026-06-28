Ajker Patrika
English
ফুটবল

মেসি কেন বিরতির পর মাঠে নামলেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
মেসি কেন বিরতির পর মাঠে নামলেন
এবারের বিশ্বকাপের ষষ্ঠ গোলের দেখা পেয়েছেন মেসি। গোল্ডেন বুটের দৌড়ে এগিয়ে আছেন তিনি। ছবি: সংগৃহীত

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জর্ডানের বিপক্ষে শুরুর একাদশে থাকবেন না লিওনেল মেসি, সংবাদ সম্মেলনেই এই তথ্য দিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। তবে তারকা ফরোয়ার্ড কেন শুরুর একাদশে থাকবেন না, সে বিষয়ে তখন সাংবাদিকদের কিছু জানাননি তিনি। জর্ডানের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে মেসির শুরুর একাদশে না থাকার কারণ জানালেন স্কালোনি।

জর্ডানকে ৩-১ গোলে হারানোর ম্যাচের ৬০ মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন মেসি। ফ্রি-কিক থেকে গোল করে আর্জেন্টিনার জয়ের ব্যবধানও বাড়িয়েছেন। এবারের বিশ্বকাপে এটা মেসির ষষ্ঠ গোল। আলজেরিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিকের পর অস্ট্রিয়া ম্যাচে জোড়া গোল করেছিলেন মেসি। এমন তুখোড় ফর্মে থাকার পরও সতীর্থদের সুযোগ দিতেই জর্ডানের বিপক্ষে শুরুর একাদশে না থাকার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

জর্ডানের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি বলেন, ‘আজ মেসি ৯০ মিনিট খেলতে পারত, এবং প্রতিপক্ষকে অসম্মান না করেই বলা যায়, সে নিজের অবস্থান শক্ত করতে পারত। কিন্তু মেসি চেয়েছিল তার সতীর্থরা খেলুক এবং সামনে যেসব খেলা আছে সেসবে যেন মনোযোগ দিতে পারে। এটা তার সম্পর্কে অনেক কিছু বলে, কারণ সে সেই পরিসংখ্যানে আটকে থাকে না, যেগুলো নিয়ে সবাই কথা বলে। এটা দেখায় জাতীয় দল, দলগত সম্পর্ক এবং সতীর্থদের প্রতি তার অনুভূতি কতটা গভীর। এরপর আর আমার মতো আপনারও কিছু বলার থাকে না।’

৬ গোল করে গোল্ডেন বুট জেতার দৌড়ে সবার ওপরে আছেন মেসি। সমান চারটি করে গোল করেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে, উসমান দেম্বেলে, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও আরলিং হালান্ড। সেরা পাঁচের বাকি জায়গাগুলোতে আছেন তাঁরা।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত