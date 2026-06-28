কেপ ভার্দেকে নিয়ে সতর্ক আর্জেন্টিনার কোচ

২০২৬ বিশ্বকাপের অন্যতম ফেবারিট আর্জেন্টিনা। কেপ ভার্দের চেয়ে শক্তির বিচারে বেশ এগিয়ে আলবিসেলেস্তেরা। এরপরও আফ্রিকান দলটিকে হালকাভাবে নিচ্ছেন না আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি। শক্তিতে এগিয়ে থাকলেও শেষ ৩২-এর ম্যাচের আগে কেপ ভার্দেকে নিয়ে খেলোয়াড়দের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিলেন তিনি।
জর্ডানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে গ্রুপপর্ব শেষ করার পর আর্জেন্টিনার পুরো মনোযোগ এখন কেপ ভার্দে ম্যাচের দিকে। শেষ ষোলতে ওঠার মিশনে আগামী ৪ জুলাই বাংলাদেশ সময় ভোর ৪টায় মায়ামি স্টেডিয়ামে প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে আসা দলটির বিপক্ষে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা।
গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচের পর তাই স্কালোনির সংবাদ সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য সময় কেটেছে কেপ ভার্দে ম্যাচ নিয়ে কথা বলে। তিনি বলেন, ‘তারা (কেপ ভার্দে) একটি ভালো দল, তাদের তিন প্রতিপক্ষের (স্পেন, উরুগুয়ে, সৌদি আরব) সবার জন্যই তারা ম্যাচগুলো কঠিন করে তুলেছে। কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী, তারা আমাদের জন্যও কাজটা কঠিন করে দেবে, কারণ তারা ইতোমধ্যেই স্পেন—যারা টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেবারিট—উরুগুয়ে এবং সৌদি আরবের বিপক্ষেও একইভাবে লড়াই করেছে। এই বিশ্বকাপে আমরা যা দেখছি, তাতে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। তারা দ্রুতগতির, মানসম্পন্ন এবং ভালো দল।’
জর্ডানের বিপক্ষে ম্যাচে একাদশে বড় পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্কালোনি। মূল খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দিতে এবং বেঞ্চের খেলোয়াড়দের সুযোগ দিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি, ‘মলিনাকে বিশ্রাম দিয়েছি। সে দীর্ঘ সময় চোটের পর ফিরেছে। আমি মন্তিয়েলকে ঝুঁকিতে ফেলতে চাই না, কারণ সে আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আজকের ম্যাচে আমরা কাউকেই ঝুঁকিতে ফেলতে চাইনি এবং একই সঙ্গে এমন একজন সম্ভাব্য খেলোয়াড়কে দেখতে চেয়েছি যে ওই পজিশনে খেলতে পারে।’
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