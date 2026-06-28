জোড়া অভিষেকে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

ফুটবল জ্বরে কাঁপছে গোটা দুনিয়া। ঠিক সেই সময় জিম্বাবুয়ে সফরে গেছে নামজুল হোসেন শান্তরা। আফ্রিকান দেশটিতে বাংলাদেশের মাঠের লড়াই শুরু হয়েছে একমাত্র টেস্ট দিয়ে। হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে টস জিতেছেন স্বাগতিকদের অধিনায়ক রিচার্ড এনগারাভা। বাংলাদেশকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। ফিল্ডিং করছে তাঁর দল।
বাংলাদেশ দলে অভিষেক হয়েছে তাওহীদ হৃদয় ও অমিত হাসানের। হৃদয় আগেই ওয়ানডে এ টি-টোয়েন্টি ক্যাপ পরলেও এই প্রথমবার বাংলাদেশের জার্সিতে খেলতে নামলেন অমিত। পাকিস্তান সিরিজে দলে ডাক পেলেও ডাগআউটে বসে সময় কেটেছে গত কয়েক বছর ধরেই ঘরোয়া ক্রিকেট দারুণ পারফর্ম করা এই ব্যাটারের। এবার অপেক্ষা ফুরাল তাঁর।
আগের ৫ টেস্টের চারটিতেই জিতেছে বাংলাদেশ। সবশেষ নিজেদের মাঠে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে পাকিস্তানকে ধবলধোলাই করেছে শান্তরা। জিম্বাবুয়ে সিরিজে যেটা বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে সফরকারী দলকে।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ: সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান জয়, মুমিনুল হক, নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মুশফিকুর রহিম, তাওহীদ হৃদয়, অমিত হাসান, খালেদ আহমেদ, ইবাদত হোসেন, হাসান মাহমুদ।
জিম্বাবুয়ে: ইনোসেন্ট কাইয়া, ব্রায়ান বেনেট, বেন কারান, ব্রেন্ডন টেইলর, ক্রেইগ আরভিন, তাফাদজওয়া টিসিগা, ওয়েসলি মাদেভেরে, ব্র্যাড ইভানস, রিচার্ড এনগারাভা (অধিনায়ক), ব্লেসিং মুজারাবানি, নিউম্যান নিয়ামহুরি।
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