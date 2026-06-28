নকআউট ম্যাচের আগে আর্জেন্টিনার ‘বাড়তি চিন্তা’

২০২৬ বিশ্বকাপের সেরা ৩২-এ কেপ ভার্দের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে আর্জেন্টিনার সামনে শুধু প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জই নয়, বাড়তি দুশ্চিন্তার নাম হয়ে উঠেছে মায়ামির বৈরী আবহাওয়া। প্রচণ্ড গরমে হতে যাওয়া এই ম্যাচ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি।
গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জর্ডানকে ৩-১ গোলে হারানোর পর সংবাদ সম্মেলনে ম্যাচের সময়সূচি নিয়ে কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করেন স্কালোনি। আগামী ৪ জুলাই বাংলাদেশ সময় ভোর ৪টায় মায়ামি স্টেডিয়ামে কেপ ভার্দের বিপক্ষে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। সে ম্যাচের আগে মায়ামির গরম আবহাওয়া নিয়ে ভাবতে হচ্ছে দুই দলের খেলোয়াড়দের।
মায়ামিতে আর্জেন্টিনা-কেপ ভার্দে ম্যাচটি শুরু হবে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় (আর্জেন্টিনা সময় সন্ধ্যা ৭টা)। সেদিন তাপমাত্র থাকবে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু তাপমাত্রা অনুভূত হবে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বছরের এই সময়ে মায়ামির তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা খেলোয়াড়দের জন্য বড় পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। গ্রুপ পর্বে এই ভেন্যুতে খেলা দলগুলোর জন্যও গরম ছিল অন্যতম আলোচিত বিষয়। এবার সে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা ও কেপ ভার্দে।
জর্ডানের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে স্কালোনি বলেন, ‘আমরা খুব গরম আবহাওয়ায় খেলব, এমন সময়ে যা বোঝানো কঠিন। তবে সবাই একই পরিস্থিতিতে খেলেছে, তাই অভিযোগ করার কিছু নেই।’
মূলত সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর হওয়ায় মায়ামিতে এ সময় গরম ও আর্দ্রতা তুলনামূলক বেশি থাকে। কেপ ভার্দের বিপক্ষে প্রতিপক্ষের চাপ সামলানোর পাশাপাশি আবহাওয়ার সঙ্গেও লড়াই করতে হবে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে। নকআউট পর্বে ভুলের সুযোগ নেই। তাই শেষ ষোলতে যেতে বেশ কঠিন পরীক্ষাই দিতে হবে তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের।
গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জর্ডানের বিপক্ষে শুরুর একাদশে থাকবেন না লিওনেল মেসি, সংবাদ সম্মেলনেই এই তথ্য দিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। তবে তারকা ফরোয়ার্ড কেন শুরুর একাদশে থাকবেন না, সে বিষয়ে তখন সাংবাদিকদের কিছু জানাননি তিনি। জর্ডানের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে মেসির শুরুর একাদশে না থাকার কারণ জান১ ঘণ্টা আগে
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