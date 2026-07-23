Ajker Patrika
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ফুটবল

এবার গার্দিওলাকেও চাচ্ছে ইতালি

ক্রীড়া ডেস্ক    
এবার গার্দিওলাকেও চাচ্ছে ইতালি
পেপ গার্দিওলাকে কোচ হিসেবে চাচ্ছে ইতালি। ছবি: এএফপি

চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালি। অথচ টানা তিন বিশ্বকাপেই অনুপস্থিত বিশ্বকাপের অন্যতম সফল দলটি। সর্বশেষ বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করতে ব্যর্থ হওয়ার পর দেশটির ফুটবল কাঠামোকেই ঢেলে সাজানোর পথে হাঁটছে ইতালি।

যার অংশ হিসেবে দেশটির সর্বকালের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার পাওলো মালদিনিকে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর এবং ব্রাজিলের সাবেক তারকা লিওনার্দোকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ফেডারেশন। তাঁদের দায়িত্ব শুধু জাতীয় দল নয়, বয়সভিত্তিক ফুটবল থেকে শুরু করে খেলোয়াড় তৈরির পুরো প্রক্রিয়াকে আধুনিক রূপ দেওয়া।

তবে সবচেয়ে বড় চমক হতে পারে কোচ নিয়োগে। ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান জিওভান্নি মালাগো নিশ্চিত করেছেন, কিংবদন্তি কোচ পেপ গার্দিওলাকে দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। যদিও তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, এই নিয়োগ হবে কি না, তা এখনই নিশ্চিত নয়। তবে সংলাপ চালিয়ে যাওয়াটাকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন।

মালাগোর কথাতে বোঝা যায়, গার্দিওলার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিতেও প্রস্তুত ইতালি। কোচের বেতনের বাজেট বাড়ানোর প্রশ্নে তিনি স্বীকার করেছেন, প্রয়োজন হলে সেটিও করা হবে। কারণ গার্দিওলার মতো কোচকে পাওয়া সাধারণ কোনো সুযোগ নয়।

আসলে ইতালির এই আগ্রহের পেছনে যথেষ্ট কারণও আছে। বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখ ও ম্যানচেস্টার সিটিকে সাফল্যের শিখরে তুলে নেওয়া গার্দিওলা আধুনিক ফুটবলের সবচেয়ে প্রভাবশালী কোচদের একজন। ম্যানচেস্টার সিটিতে এক দশকে তিনি জিতেছেন ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা, একটি চ্যাম্পিয়নস লিগসহ অসংখ্য ট্রফি। গত মৌসুম শেষে সিটি ছেড়ে এখন নতুন চ্যালেঞ্জের অপেক্ষায় আছেন তিনি।

ইতালিয়ান ফুটবলের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও নতুন নয়। একসময় ব্রেসিয়া ও রোমার হয়ে খেলেছেন, ফলে দেশটির ফুটবল সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

তবে ইতালি ফুটবল দলের কোচের পদটির জন্য গার্দিওলা একমাত্র প্রার্থী নন। ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যমের দাবি, সাবেক বিশ্বকাপজয়ী আন্দ্রেয়া পিরলো এবং ইউরো ২০২০ জেতানো কোচ রবার্তো মানচিনির নামও বিবেচনায় রয়েছে। কিন্তু বিশ্ব ফুটবলে যে বার্তা ইতালি দিতে চায়, সেটি সবচেয়ে জোরালোভাবে পৌঁছাবে গার্দিওলার মতো একজন বিশ্বখ্যাত কোচকে নিয়োগ দিতে পারলে।

গার্দিওলাকে ইতালি নিয়োগ দিতে পারলে ২০৩০ বিশ্বকাপে দেখা যেতে পারে এক ভিন্ন দৃশ্য। ব্রাজিলের ডাগআউটে থাকবেন কার্লো আনচেলত্তি। জার্মান দলের দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন ইয়ুর্গেন ক্লপ। আর ইংল্যান্ডের ডাগ-আউটে থাকবেন টমাস টুখেল। সব মিলিয়ে পরের বিশ্বকাপে কোচদের কৌশলের লড়াই দেখাটাও হতে পারে বড় একটা আকর্ষণ।

বিষয়:

খেলাপেপ গার্দিওলাফুটবলইতালিয়ান ফুটবল
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