Ajker Patrika
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ফুটবল

জোড়া গোলের ধাক্কা নিয়ে বিরতিতে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জোড়া গোলের ধাক্কা নিয়ে বিরতিতে বাংলাদেশ
প্রথমার্ধে মালয়েশিয়ার কাছে দুই গোল হজম করল বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

শুরুটা সামলানো গেলেও গোল আর ঠেকানো গেল না। ১৮ মিনিট পর্যন্ত মালয়েশিয়ার আক্রমণ ঠেকিয়ে রেখেছিল বাংলাদেশ। এরপর আরিফ আইমানের এক গোলে ভাঙল প্রতিরোধ। ১৯ মিনিট পর সেই আরিফই আবার গোল করলেন। জাকার্তার গেলোরা বুং কার্নো স্টেডিয়ামে ফিফা আসিয়ান কাপের গ্রুপ ‘এ’-এর ম্যাচে তাই ২-০ গোলে পিছিয়ে থেকে বিরতিতে বাংলাদেশ।

শুরু থেকেই মালয়েশিয়ার আক্রমণের মুখে পড়ে বাংলাদেশ। গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণকে কয়েকবার এগিয়ে এসে দলকে বাঁচাতে হয়েছে। ১৮ মিনিটে অবশ্য বাংলাদেশের প্রতিরোধ ভাঙে। নোয়া লেইনের দারুণ এক লব পাস থেকে আরিফ আইমানের শটে এগিয়ে যায় মালয়েশিয়া। বাংলাদেশের শাকিল আহাদ তপু তাঁকে কোনোভাবে আটকাতে পারেননি।

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পিছিয়ে পড়ার পর বাংলাদেশ কিছুটা গুছিয়ে ওঠার চেষ্টা করে। তবে মালয়েশিয়ার চাপ পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ২৫ মিনিটে বার্গসনের শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৩৩ মিনিটে রাকিব হোসেন একটি শট নিলেও তা গোলের ঠিকানা খুঁজে পায়নি।

৩৭ মিনিটে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশের জালে বল পাঠায় মালয়েশিয়া। এবারও ভুল করে বসেন শাকিল। তাঁর কাছ থেকে বল কেড়ে নেন স্টুয়ার্ট উইল্কিন। এরপর উইলকিনের পাস থেকে শ্রাবণকে একা পেয়ে যান আরিফ। সুযোগ সন্ধানী এই স্ট্রাইকার নিজের দ্বিতীয় গোল করতে কোনো ভুল করেননি।

দুই গোল হজমের পরও শেষ দিকে মালয়েশিয়া আরও কয়েকবার সুযোগ তৈরি করে। ৪১ মিনিটে শ্রাবণের সেভে রক্ষা পায় বাংলাদেশ। পরের মিনিটে জায়ান আহমেদ শট ব্লক করে বিপদ ঠেকান। ৪৪ মিনিটে আবারও ত্রাণকর্তা শ্রাবণ।

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