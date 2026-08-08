Ajker Patrika
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ফুটবল

ম্যারাডোনার ‘হ্যান্ড অব গড’ বলের দাম উঠতে পারে ১২৪ কোটি টাকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
ম্যারাডোনার ‘হ্যান্ড অব গড’ বলের দাম উঠতে পারে ১২৪ কোটি টাকা
আলোচিত গোলের সেই মুহূর্ত। ছবি: সংগৃহীত

ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত মুহূর্তের সাক্ষী সেই বল এবার উঠছে নিলামে। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দিয়েগো ম্যারাডোনার বিখ্যাত ‘হ্যান্ড অব গড’ গোল করা বলটি চলতি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিলামে তোলা হবে। এমনটাই জানিয়েছে এএফপি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বলটির দাম ১ কোটি মার্কিন ডলার পর্যন্ত উঠতে পারে বলে আশা করছে নিলামকারী প্রতিষ্ঠান হেরিটেজ অকশনস। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ১২৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকা।

ঐতিহ্যবাহী আসতেকা স্টেডিয়ামে হওয়া সে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হাত দিয়ে বল জালে পাঠান ম্যারাডোনা। সে ম্যাচে ২-১ গোলের জয় সেমিফাইনালে পা রাখে আর্জেন্টিনা। ম্যাচ শেষে নিজের গোল নিয়ে ম্যারাডোনা বলেছিলেন, ‘ম্যারাডোনার মাথার একটু আর ঈশ্বরের হাতের একটু দিয়ে গোলটি হয়েছে।’

শুধু ‘হ্যান্ড অব গড’ নয়, একই ম্যাচে ম্যারাডোনার করা বিখ্যাত ‘গোল অব দ্য সেঞ্চুরি’রও সাক্ষী এই বল। ইংল্যান্ডের একাধিক ডিফেন্ডারকে ড্রিবল করে গোলরক্ষককে পরাস্ত করে সেই গোল করেছিলেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি।

টেক্সাসভিত্তিক হেরিটেজ অকশনস আগামী ২১ থেকে ২৩ আগস্ট বলটির নিলাম আয়োজন করবে। প্রাথমিক দর ধরা হয়েছে ২৫ লাখ মার্কিন ডলার। তবে নিলামকারী প্রতিষ্ঠানটি আশা করছে, শেষ পর্যন্ত দাম আট অঙ্কের ঘরে পৌঁছাবে।

হেরিটেজ অকশনসের স্পোর্টস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্যান ইমলার এএফপিকে বলেন, ‘আমার মনে হয়, ফুটবলের ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ঐতিহাসিক বল।’ বলটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমলার বলেন, ‘দুটি গোলই এতটাই ঐতিহাসিক ও স্মরণীয়।’

২০২০ সালের নভেম্বরে মারা যান ম্যারাডোনা। তাঁর ওই ম্যাচে পরা জার্সিটিও ফুটবল স্মারকের মধ্যে সবচেয়ে দামি। সেটি ৯৩ লাখ মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়ে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হওয়া ফুটবল জার্সির রেকর্ড ধরে রেখেছে।

১৯৮৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারানোর পর আর্জেন্টিনা শেষ পর্যন্ত শিরোপা জেতে। ম্যারাডোনার সেই দুটি গোল—বিশেষ করে বিতর্কিত ‘হ্যান্ড অব গড’—বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তগুলোর একটি হয়ে আছে। এবার সেই মুহূর্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্মারক হিসেবে বলটিকে নিলামে তোলা হচ্ছে।

বিষয়:

খেলাদিয়েগো ম্যারাডোনাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
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